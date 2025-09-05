Actorul Gerard Butler, noi controverse după ce a apărut purtând verighetă. Fanii au speculat o nuntă secretă cu Morgan Brown

Celebrul actor Gerard Butler a atras recent atenția fanilor după ce a fost surprins în aeroport alături de iubita lui, Morgan Brown.

Gerard Butler, în vârstă de 55 ani, și Morgan Brown, în vârstă de 54 ani, au fost fotografiați de paparazzi în aeroport și un detaliu important a atras atenția. Actorul a purtat o pereche de ochelari de soare și o pălărie pe cap pentru a nu fi recunoscut prea ușor, dar alt accesoriu a atras, de fapt, atenția.

Gerard Butler, detaliul care a atras atenția

Gerard Butler purta ceea ce părea să fie o verighetă, iar el și iubita lui erau foarte zâmbitori și relaxați, semn că relația lor este una minunată.

Actorul scoțian, cu o cămașă bej descheiată și un colier la gât, nu a ieșit din tiparul de macho, atrăgând toate privirile.

Iubita lui, Morgan, care este investitoare în domeniul imobiliar și designer de interior, a arătat că are simțul eleganței și a purtat o pereche de colanți și o bluză largă pentru un look fresh și relaxat. În noile fotografii surprinse de paparazzi, Morgan nu pare să poarte verighetă, în schimb inelul de pe mâna stângă a actorului a fost cauza multor speculații.

Până la acest moment, cei doi îndrăgostiți nu au confirmat dacă a avut loc o nuntă secretă, dar acest lucru nu ar fi total surprinzător având în vedere că sunt foarte discreți când vine vorba de viața lor de cuplu.

În lipsa unui anunț oficial venit din partea lor, Gerard și Morgan sunt doar un cuplu fericit, care par că se bucură din plin de relația lor. Ei formează un cuplu încă din 2014, dar au fost mereu genul de iubiți care nu și-au discutat viața sentimentală în fața camerelor, păstrând viețile lor private departe de lumina reflectoarelor și de ochii curioșilor.

Se pare, totuși, că actorul a avut un moment de vulnerabilitate în 2020 când a povestit presei că el și Morgan s-au despărțit de mai multe ori de-a lungul anilor și că nu se gândea că va pierde o persoană atât de dragă în pandemie. Apoi în 2021 cei doi s-au împăcat și de atunci relația lor e mai puternică decât oricând.

În 2017, într-un interviu, actorul își exprimase dorința de a deveni tată în următorii 5 ani, spunând că ar fi timpul să facă acest lucru.

