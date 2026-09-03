Carla Jeffery, actrița cunoscută din seria „Zombies”, a murit la doar 33 de ani. Cauza decesului nu a fost făcută publică.

Actrița Carla Jeffery a murit la 33 de ani. Ce s-a aflat despre moartea vedetei din „Zombies” | Getty Images

Carla Jeffery a murit la vârsta de 33 de ani. Vestea tragică i-a luat prin surprindere pe admiratorii francizei „Zombies”, în care actrița americană a devenit cunoscută pentru rolul majoretei Bree. Jeffery a făcut parte din distribuția filmului Disney Channel lansat în 2018, dar și din cele două continuări ale producției, lansate în 2020 și 2022.

Actrița Carla Jeffery a murit la 33 de ani

Vestea dispariției actriței a fost anunțată de reprezentanta sa, Carla Alexander, care a transmis un mesaj emoționant despre artista pe care a cunoscut-o și a reprezentat-o timp de mai bine de două decenii.

Agentul a descris-o pe Carla Jeffery drept „o femeie frumoasă, vibrantă și incredibil de talentată, al cărei zâmbet radiant ar putea lumina orice cameră”.

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Mesaje emoționante după moartea Carlei Jeffery

Compania sa de management, Alexanders Talent, a transmis, la rândul său, un mesaj pe Instagram, în care și-a exprimat durerea după pierderea actriței.

„Inimile noastre sunt frânte în timp ce jelim pierderea iubitei noastre Carla Jeffery”, a transmis compania.

Reprezentanții acesteia au povestit că actrița a făcut parte din familia Alexanders Talent Management timp de peste 20 de ani și că au avut privilegiul de a o vedea evoluând de la o tânără talentată la actrița apreciată de public.

„Ne vom aminti de zâmbetul ei contagios, de râsul ei, de talentul ei și de lumina frumoasă pe care a dus-o peste tot”, au mai transmis reprezentanții companiei, conform BBC.

Aceștia au adresat condoleanțe familiei și celor apropiați și au cerut respectarea intimității acestora în această perioadă dificilă.

Care a fost cauza morții actriței

Până în acest moment, cauza decesului Carlei Jeffery nu a fost făcută publică. ABC News a încercat să ia legătura cu reprezentantul actriței pentru a obține mai multe informații despre circumstanțele în care aceasta a murit, însă detaliile nu au fost dezvăluite.

Moartea actriței a provocat numeroase reacții în rândul colegilor săi și al fanilor. Milo Manheim, colegul Carlei Jeffery din franciza „Zombies”, a transmis un mesaj emoționant.

„Carla. Cea mai dulce persoană pe care am întâlnit-o vreodată. Te iubesc”, a scris actorul.

Și Chandler Kinney, care a jucat alături de Jeffery în „Zombies 2” și „Zombies 3”, și-a exprimat șocul după aflarea veștii.

„Cea mai strălucitoare lumină din orice cameră în care a intrat. Cea mai bună persoană pe care ai întâlni-o vreodată. Cel mai frumos suflet. Asta nu pare real..... 💔”, a transmis actrița.

Carla Jeffery, o carieră începută încă din adolescență

Carla Jeffery s-a născut pe 10 iulie 1993, în Houston, Texas. Și-a început cariera de actriță încă din adolescență, iar primul său rol într-un film a fost în comedia „Phat Girlz”, lansată în 2006.

Ulterior, a apărut în mai multe producții de televiziune. În 2008, a avut un rol în serialul Nickelodeon „iCarly”, iar mai târziu a interpretat-o pe Keysha Black în „Curb Your Enthusiasm”.

Totuși, pentru publicul tânăr, Carla Jeffery a rămas cunoscută în special datorită personajului Bree din seria „Zombies”. Rolul din cele trei producții Disney Channel i-a adus notorietate și o comunitate importantă de admiratori.

Dispariția sa la doar 33 de ani a provocat tristețe în rândul celor care au cunoscut-o și al fanilor. În acest moment, familia și reprezentanții actriței nu au oferit informații suplimentare despre cauza morții.