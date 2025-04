Adela Popescu și Radu Vâlcan au petrecut prima noapte în noua casă de la Șușani. Imagini de poveste din locuința lor

Adela Popescu și Radu Vâlcan au petrecut Paștele în casa lor de la Șușani. Soția prezentatorului de la Insula Iubirii a descris prima noapte în locuința din satul natal ca fiind un moment cu adevărat special.

Adela Popescu și Radu Vâlcan au petrecut pentru prima dată o noapte în casa de vis pe care au construit-o la Șușani, locul natal al actriței. Momentul a fost trăit chiar în noaptea de Paște, oferind familiei o amintire de neuitat.

Imagini superbe din casa Adelei Popescu și a lui Radu Vâlcan din Șușani: „Este un vis”

În urmă cu ceva timp, Adela Popescu și Radu Vâlcan au decis să își cumpere teren și să își construiască o casă la Șușani, satul unde locuiesc și părinții ei. Proiectul a fost gândit ca o casă de vacanță, unde își vor petrece verile cei trei copii ai lor.

Adela Popescu a postat mai multe fotografii din noua locuință din Șușani, iar, la acel moment, a mărturisit cât este de emoționată că a revenit în locul unde a copilărit. De Paște, actrița și soțul ei au petrecut alături de cei dragi în noua lor casă de la țară.

„Aveam emoții pentru prima noapte în casa noastră de la țară. Dar a fost și este… un vis. Putea să nu fie. Ce moment mai frumos decât Paștele și cei dragi aproape. O saltea, un șemineu, un frigider, un pickup și câteva viniluri par să fie suficiente să ai inima plină”, a transmis Adela Popescu pe contul personal de Instagram.

La sfârșitul anului 2024, Adela Popescu anunța pe rețelele de socializare că visul ei de a-și construi o casă în comuna în care locuiesc părinții ei era pe care să se îndeplinească. Actrița a vorbit despre importanța vieții la țară pentru copiii ei și decizia de a-și construi această casă de vacanță.

„Eu toată viața am visat la un oraș de provincie și ne facem casă la Șușani. Să îți spun de ce ne mutăm la Șușani, pornind și continuând povestea cu copiii, eu cred că viața lor în București este sterilă. Cred că experimentează mult mai puțin decât am experimentat eu și cred că măcar în anii ăștia în care ei sunt foarte mici, în care totul li se pare magic, să meargă cât mai des la țară.

Sigur că nu ne vom muta la Șușani, domeniul nostru de activitate nu ne permite asta și probabil că nici nu mi-ar plăcea să mă mut acolo, dar visez ca vacanțele să și le petreacă la Șușani, pentru că mie mi se pare că în statul la țară, pe care nu-l consider idilic… Eu am trăit acolo și știu că erau oameni care se certau pentru un metru de pământ și deveneau foarte violenți. Sunt foarte multe probleme la țară. Nu-ți imagina că la țară oamenii se mai îmbracă în port popular. Nu, majoritatea ascultă manele. Adică nu mai este atmosfera idilică pe care am avut-o eu, dar cu toate astea, pentru evoluția copiilor, mie mi se pare în anii ăștia de copilărie esențial să stea cât mai mult la țară. Să trăiască acolo”, a dezvăluit Adela Popescu, potrivit tvmania.ro.

De asemenea, Adela Popescu a mărturisit că lui Radu Vâlcan îi place mai mult decât ei să meargă la Șușani.

„Lui îi place mai mult decât mie. Acum ne uitam la niște chestii din lemn în care să pui răsaduri. I-am spus: <<Tu ce vrei să faci? Vezi că tu ești mai bătrân decât mine! Eu nu am chef să mă mut la Șușani, să fie clar!>>. Nu e ca și cum ne mutăm acum. O să fie un proces de lungă durată, adică nu vrem să ne ducem economiile toate acolo. Noi vrem: acum torn fundația, mai ridici pereții la roșu, mai ridici la gri și așa mai departe”, a mai zis actrița, citată de sursa menționată mai sus.