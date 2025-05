Adevăratul motiv pentru care Andreea Tonciu nu mai are prietene. Cine îi dă sfaturi brunetei atunci când are nevoie

Andreea Tonciu a vorbit despre adevăratul motiv pentru care nu mai are prietene. Bruneta a scos la iveală faptul că nu are nevoie de astfel de persoane în viața ei, deoarece nu își dorește să se mai complice cu relații de prietenie ce nu sunt adevărate.

Andreea Tonciu a renunțat la multe lucruri atunci când și-a găsit alesul inimii. Daniel Niculescu i-a schimbat complet viața frumoasei brunete. Pe lângă faptul că a făcut-o mamă pentru prima oară, bărbatul a convins-o să renunțe și la cariera în televiziune.

Fosta asistentă TV nu stat prea mult pe gânduri și a lăsat pasiunea pentru acest domeniu în urmă, concentrându-se asupra construirii unei familii cu soțul ei. În prezent, cei doi sunt împreună de aproximativ 10 ani și au împreună o fetiță minunată.

Deși nu mai apare atât de des pe micile ecrane ale publicului, Andreea Tonciu nu refuză invitațiile la diferite emisiuni sau podcasturi, unde nu ezită să vorbească despre cele mai delicate subiecte din viața ei.

Un lucru la care frumoasa brunetă a renunțat de când a intrat într-o relație cu Daniel Niculescu au fost prieteniile false. Recent, aceasta a scos la iveală faptul că nu are prietene și nu își dorește să se complice cu oameni care „vin și pleacă”.

De la cine primește sfaturi Andreea Tonciu atunci când are nevoie. De ce nu mai are prietene

În cadrul unui podcast, Andreea Tonciu a evidențiat faptul că nu mai are prietene și îi este foarte bine așa. Când are nevoie de sfaturi, fosta asistentă TV apelează la cele mai bune prietene ale ei: mama și sora.

„Nu am nevoie de ele. Am familia mea, am soțul meu, am copilul meu. Nu vreau să mă complic cu prietenii care vin și pleacă”, a spus ea, potrivit viva.ro.

„Le-am avut, am învățat și vreau să învăț și să-mi intre bine în cap, pentru că eu trebuie să lucrez cu mine la chestia asta. Nu există prietene, toate au un interes. O prietenă adevărată, din punctul meu de vedere, nu mai există. Toată lumea e rea, invidioasă, crede-mă! Mai bine să vorbești cu mama ta. Mama ta întotdeauna e lângă tine și te sfătuiește cu lucruri bune, niciodată cineva din familia ta n-are cum să fie invidios pe tine sau rău cu tine. Sau cu sora mea pot să vorbesc. E greu pentru mine cuvântul prietenă', cunoștințe am, dar prietenă care să fie la sufletul meu, nu, n-am. E mult mai bine așa, pentru ce să ai?

Am zis că eu pun la suflet orice și mă enervez, și eu trebuie să dau răspuns, n-are niciun rost, mai bine să-mi văd de casa mea, de familia mea și atât. Cunoștințe am foarte multe. (…) Exact (n. red. – își sună mama în fiecare zi), normal, vorbesc cu ea nonstop. (…) Ce vorbim? Ce-mi vine, nu știu să-ți reproduc acum, depinde de subiect”, a mai povestit Andreea Tonciu în cadrul podcastului, conform sursei citate mai sus.

Un lucru este cert, fosta asistentă TV are o relație specială cu mama și sora ei, cele care au fost alături de ea atât în momentele frumoase cât și în cele dificile.