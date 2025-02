Adriana Bahmuțeanu, respinsă categoric de fiul cel mic! Cum s-a desfășurat întâlnirea dintre ei și ce a spus despre comportamentul băiatului.

Adriana Bahmuțeanu a trăit o experiență așa cum nicio mamă nu își dorește să experimenteze vreodată!

După ce Silviu Prigoană s-a stins din viață, copiii săi și ai Adrianei Bahmuțeanu au trecut printr-o perioadă extrem de dificilă, mai ales că aceștia nu au fost lăsați să își vadă mama, potrivit spuselor ei.

Clipele grele nu au trecut, iar în prezent vedeta încearcă din răsputeri să ajungă la micuți apelând la justiție și la autorități pentru ajutor.

Cu toate acestea, se pare că Adriana Bahmuțeanu se lovește în primul rând de refuzul fiilor săi de a o vedea și de a sta de vorbă inclusiv.

Iată ce s-a întâmplat recent la tribunal acolo unde vedeta a fost împinsă de fiul ei cel mic și respinsă categoric!

Adriana Bahmuțeanu a fost împinsă de băiatul ei la tribunal. Pe cine dă vină mama băieților lui Silviu Prigoană

Invitată în cadrul emisiunii Un show păcătos de la Antena Stars, Adriana Bahmuțeanu a povestit prin ce momente cumplite a trecut după ce fiul ei a respins-o total la tribunal.

Vedeta recunoaște că anticipa un astfel de comportament, mai ales că de o bună perioadă de timp copiii ei s-au îndepărat semnificativ de aceasta.

„Mă așteptam. Copiii nu au nicio vină! Deci nu mă surprinde asbolut nimic pentru că acesta este efectul înstrăinării părintești, al alienării parentale. În momentul în care ea este completă, de grad înalt, asta se întâmplă, copilul nu că refuză nejustificat să vorbească cu părintele, dar uneori are și gesturi violente. Scrie la manual, nu e nimic care să mă șocheze, din păcate știam că asta se va întâmpla și este efectul pasivității autorităților. Dacă aceste autorități nu ar fi stat degeaba 3 luni (...) dacă ar fi făcut ceva concret în momentul în care i-am anunțat << am semne de alienare, am 100 de mail-uri >>, dacă ar fi acționat imediat așa cum scrie în lege, avem lege care nu se aplică în care scrie clar << la primul semn de alienare DGSAPC sau oricine, instituțiile statului, procurorul, judecătorul e obligat să ceară expertiză >> (...) Au cerut abia acum, după ce i-am dat în judecată.” a explicat Adriana Bahmuțeanu.

„Îmi pare rău că nu puteți da imaginile la televizor. (...) N-a spus nimic, doar m-a împins cu mâna. De ce? Pentru că eu i-am zâmbit și i-am spus << Bună, mami! >>. Eu le-am spus și în instanță că îi iubesc, de față cu judecătoarea (...) Și față de mama mea au aceeași atitudine. Mama mea este cea care i-a crescut mai mult decât mine și față de care au o relație de atașament chiar mai puternică față de mine. Mama a locuit cu noi în casă. Mama i-a ținut în brațe, i-a culcat, i-a hrănit. Până când am divorțat am stat cu mama în casă și după aceea mama a locuit cu mine și cu ei. Inclusiv cu mama au aceste reacții.” a mai adăugat aceasta.

Deși îi este greu, Adriana Bahmuțeanu susține că cei mici nu au nicio vină și că le este greu să gestioneze situația la vârsta fragedă pe care o au. Ea învinovățește instituțiile statului pentru că nu aplică legile așa cum a menționat în declarațiile de mai sus.

