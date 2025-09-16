Afacerea cu care Răzvan Fodor a eșuat. Care a fost primul lui business

Puțini sunt cei care știu faptul că Răzvan Fodor s-a lansat în lumea afacerilor în urmă cu mult timp. Actorul a avut un business cu care a eșuat când era tânăr.

Răzvan Fodor se numără printre cei mai apreciați oameni de televiziune. Acesta a reușit să cucerească publicul cu aparițiile sale impecabile, dar și cu felul carismatic.

De-a lungul carierei sale, prezentatorul TV a fost destul de discret în ceea ce privește viața personală, motiv pentru care nu mulți sunt cei care știu că actorul a avut propia lui afacere când era mai tânăr.

Ce business a avut Răzvan Fodor în urmă cu mulți ani

Răzvan Fodor s-a gândit că o să dea lovitura atunci când a început să vândă haine din Turcia. Actorul a mers de câteva ori la Istanbul pentru a cumpăra diferite obiecte vestimentare, însă afacerea lui a eșuat în cele din urmă.

„Eu am mai cochetat cu afacerile, dar nu-s pentru mine. Eram puști și simțeam că o să rup norii și m-am dus și am adus haine din Turcia. A fost un fail total, îți dai seama. Și după aceea așa m-a dus viața.

Am început cu muzica, dar cu mult înainte să mă ocup de muzică am făcut treaba asta. Am făcut vreo trei drumuri până la Istanbul, am adus niște haine și mă așteptam că o să rup norii. N-a fost așa”, a povestit soțul Irinei Fodor, conform cancan.ro.

Ce afacere are Răzva Fodor alături de soția și prietenii săi

În urmă cu mai bine de doi ani, Răzvan Fodor și prietenii săi au pus bazele unei afaceri neașteptate, chiar pe litoralul românesc. Aceștia au decis să renoveze o pensiune din Vama Veche pentru a le oferi turiștilor o oază de relaxare.

Printre cei care sunt implicați în acest business se numără Radu Vâlcan și Adela Popescu, dar și alte trei cupluri.

De curând, prezentatorul TV a dezvăluit faptul că afacerea nu a fost deschisă neapărat pentru profit, ci mai mult pentru a avea un loc în care să se revadă cu persoanele dragi atunci când își doresc să iasă din rutina zilnică.

„Nu e genul ăla de business în care să te gândești că în 15 ani scoți investiția, nu. E un business mic, mai ales că suntem mulți acolo. Când a apărut în presă (n.r, despre asocierea lor la această afacere), chiar Mircea Badea zicea: „Nu îi invidiați pe oamenii ăștia, că ăsta e business mic. Sunt 14 camere la câte cupluri sunt ei acolo! Chiar e un business mic”. E mai mult de joacă, e de playground-ul nostru să ne întâlnim acolo, să ne simțim bine, dacă avem și oaspeți, să stăm cu ei, să bem un vin, să zâmbim”, a mai povestit Răzvan Fodor, conform sursei citate mai sus.

„Lumea se simte bine, avem feedback foarte bun. E mișto. Adică ne bucurăm foarte mult că oamenii au înțeles ce am vrut noi să facem acolo. Practic un loc unde să te duci și să fii tu acolo. Toată locația partea de jos și arhitectura e într-un fel interesantă și te face să te relaxezi și să te simți bine acolo”, a mai zis actorul.