Antena Căutare
Home News Social Cât costă o șaorma în Vama Veche în august 2025. Cum a reacționat un turist când a văzut prețul: „Am vrut neapărat să mănânc”

Cât costă o șaorma în Vama Veche în august 2025. Cum a reacționat un turist când a văzut prețul: „Am vrut neapărat să mănânc”

Vama Veche se numără printre cele mai apreciate stațiuni de pe litoralul românesc, mai ales în sezon estival. Tot mai mulți turiști aleg această zonă de la malul Mării Negre pentru a se bucura de petrecerile de pe plaje.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Marti, 26 August 2025, 12:38 | Actualizat Marti, 26 August 2025, 14:02
Galerie
Deși scumpirile și-au făcut apariția în toate stațiunile de pe litoralul românesc, Vama Veche rămâne printre preferatele turiștilor. | Shutterstock & Captură Observator

Vama Veche atrage mii de turiști în fiecare vară. Unii aleg să viziteze această stațiune pentru a se relaxa într-o locație de lux, în timp ce alții așteaptă cu nerăbdare să stea pe plajă, în jurul unui foc de tabără, ascultând muzică.

De-a lungul anilor, această zonă de la malul mării a devenit celebră datorită peisajelor spectaculoase și a prețurilor accesibile. Tot mai mulți tinerei își petreceau concediu în Vama Veche pentru distracție și tarifele reduse.

Citește și: De ce nu își mai doresc tinerii din România să se căsătorească. Motivele pentru care amână să facă pasul cel mare

Deși scumpirile și-au făcut apariția în toate stațiunile de pe litoralul românesc, Vama Veche rămâne printre preferatele turiștilor. Un tânăr aflat în vacanță la mare a avut numai cuvinte de laudă despre această zonă a Constanței.

Articolul continuă după reclamă

Cât costă o șaorma în Vama Veche, în august 2025

Vizitatorii sunt foarte încântați și de prețurile la mâncare din Vama Veche. O șaorma poate fi cumpărată în orice moment al zilei la prețul de 35 de lei.

„Aici este multă viață, avem și un grup pe Wapp pe care mai scriem noi impresii. Impresia pe care mi-o lasă Vama Veche este viață, față de altele”, a povestit un tânăr, conform observatornews.ro.

De asemenea, un alt turist a fost luat prin surprindere de atmosfera plăcută și tarifele accesibile. Acesta a dezvăluit că prețurile sunt asemănătoare cu cele din Centrul Vechi al Bucureștiului, motiv pentru care nu a fost uluit de prețul pe care l-a plătit pentru o șaorma.

„Am vrut neapărat să mănânc, vin în fiecare an. E ca un fel de Centru Vechi din București”, a dezvăluit acesta.

Turiștii preferă și plajele private de la malul mării

În timp ce unii turiști merg la mare pentru distracție la preț redus, alții vor să se relaxeze în totalitate pe o plajă privată. În aceeași stațiune de pe litoralul românesc, există zone unde șezlongul poate să coste și 100 de lei în weekend.

Vizitatorii trebuie să scoată din buzunar între 25-35 de lei pentru un cocktail și aproximativ 100 de lei pentru un platou cu fructe de mare.

„Vin, mă așez pe șezlong, am cafea bună, am limonadă, atmosferă. Nu am nevoie să mă deplasez, mie asta mi se pare foarte fain într-un concediu […] Oarecum se selectează clientela, dar tot rămân oameni de calitate”, a spus o turistă, conform sursei citate mai sus.

Citește și: Hotelierii de la Marea Neagră pun alarme pe lenjerii și prosoape ca să nu mai fie furate: „Din 300 de prosoape am rămas cu 100”

„Este vibe-ul de Grecia, dar totuși noi am încercat să îmbinăm mai multe culturi: Grecia, sudul Italiei”, a explicat administratorul unei plaje.

Cât a ajuns să coste o zi la malul mării de persoană

Colaj cu șaorma și un tânăr cu pălărie și tricou negru

Cei care își doresc să petreacă o zi la malul mării trebuie să scoată din buzunar aproximativ 300 de lei de persoană, în zona plajelor private. O masă la restaurant poate costa în jur de 80 - 150 de lei de persoană, în funcție de preparatele alese.

De ce nu își mai doresc tinerii din România să se căsătorească. Motivele pentru care amână să facă pasul cel mare... Locul din România în care a nins în luna august. Temperaturile au scăzut sub zero grade...
Înapoi la Homepage
AS.ro Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună Câţi bani poate primi Nadia Comăneci de la statul român lună de lună
Observatornews.ro Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică" Magistraţii blochează Justiţia din cauza reformei pensiilor. "Se ajunge la peste 42 de ani de muncă zilnică"

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Insula Iubirii – Jocul Tentațiilor. Decarcă gratuit și trăiește show-ul fenomen pe telefonul tău.
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Privirile ispitei Teo Costache către animatoare au declanșat lacrimile Ellei Vișan
Insula iubirii Sezonul 9, 25 august 2025. Privirile ispitei Teo Costache către animatoare au declanșat lacrimile Ellei Vișan Luni, 25.08.2025, 21:43
Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Adin, după critica băieților: Mie îmi place de Samina! Mireasa sezonul 12, 26 august 2025. Adin, după critica băieților: Mie îmi place de Samina! Marti, 26.08.2025, 15:18 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Eliza Natanticu, Olga Gutanu și Ecaterine dezvăluie: ce observă prima dată la un bărbat Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 25 august 2025. Eliza Natanticu, Olga Gutanu și Ecaterine dezvăluie: ce observă prima dată la un bărbat Luni, 25.08.2025, 19:00 Super Neatza, 26 august 2025. Cum ne menținem bronzul frumos timp îndelungat Super Neatza, 26 august 2025. Cum ne menținem bronzul frumos timp îndelungat Marti, 26.08.2025, 10:57
Mai multe
Citește și
„Bucharest City Tour” intră în funcțiune. Ce traseu are și cât costă un bilet
„Bucharest City Tour” intră în funcțiune. Ce traseu are și cât costă un bilet
Zoë Kravitz și Harry Styles au fost surprinși în Londra într-o ipostază tandră. Se zvonește că ar forma un cuplu
Zoë Kravitz și Harry Styles au fost surprinși în Londra într-o ipostază tandră. Se zvonește că ar forma un... Catine.ro
Cât a ajuns să coste chiria în București, înainte de începerea anului universitar. Prețurile sunt în creștere
Cât a ajuns să coste chiria în București, înainte de începerea anului universitar. Prețurile sunt în creștere
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european
Exista un singur om de care se teme Vladimir Putin: „Doar de el asculta”, dezvăluie un lider european Libertatea.ro
Guvernul pregătește taxarea inversă pentru piețari, dar nu se atinge de comerțul transfrontalier. Ce ar închide realist gaura bugetară făcută de frauda de TVA
Guvernul pregătește taxarea inversă pentru piețari, dar nu se atinge de comerțul transfrontalier. Ce ar... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de fani în timp ce se plimbau pe străzile din Roma. Foto
Ei formează cel mai nou cuplu de vedete! Cei doi îndrăgostiți au fost surprinși de fani în timp ce se plimbau... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată de vinete cu iaurt și usturoi. Rețeta unui aperitiv cremos și răcoritor
Salată de vinete cu iaurt și usturoi. Rețeta unui aperitiv cremos și răcoritor HelloTaste.ro
Secretara primarului din Iași avea un salariu mai mare decât edilul. Primea 120 de euro pentru fiecare minut de ședință și alte sporuri
Secretara primarului din Iași avea un salariu mai mare decât edilul. Primea 120 de euro pentru fiecare minut de... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 27 august 2025. Leii au nevoie de liniște. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an
Dulceața de smochine, sănătate în fiecare linguriță. Rețeta pe care o vei face în fiecare an Jurnalul
Kilogramele în plus sau în minus pot afecta fertilitatea! Care sunt șansele să rămâi gravidă dacă ajungi la greutatea ideală
Kilogramele în plus sau în minus pot afecta fertilitatea! Care sunt șansele să rămâi gravidă dacă ajungi la... Kudika
Până când mai este valabil buletinul clasic pentru călătoriile în Uniunea Europeană
Până când mai este valabil buletinul clasic pentru călătoriile în Uniunea Europeană Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă
Un buzoian a plătit 313 lei într-o singură lună pentru apa de ploaie. Ce spune compania de apă Observator
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor
Remedii naturale pentru căderea părului. Ce poți face pentru a opri pierderea firelor MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Țoiu și Muraru se contrazic pe excluderea din Visa Waiver. Țoiu: „Ne-au exclus pentru că am anulat alegerile”/Muraru: „SUA nu ne-au reproșat nimic”
Țoiu și Muraru se contrazic pe excluderea din Visa Waiver. Țoiu: „Ne-au exclus pentru că am anulat... Gandul
Românii nu mai pot călători în UE cu buletinele vechi! Data limită până la care o să mai fie acceptate acestea
Românii nu mai pot călători în UE cu buletinele vechi! Data limită până la care o să mai fie acceptate acestea CanCan
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze
Ce să faci când copilul nu vrea să socializeze DeParinti
Jennifer Lopez arată senzațional în primul trailer oficial al viitorului ei film, „Kiss Of The Spider Woman”. Când va fi lansată pelicula
Jennifer Lopez arată senzațional în primul trailer oficial al viitorului ei film, „Kiss Of The Spider Woman”.... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Chec cu caise și nuci. Un desert parfumat, cu texturi surprinzătoare
Chec cu caise și nuci. Un desert parfumat, cu texturi surprinzătoare Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x