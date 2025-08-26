Cât costă o șaorma în Vama Veche în august 2025. Cum a reacționat un turist când a văzut prețul: „Am vrut neapărat să mănânc”

Vama Veche se numără printre cele mai apreciate stațiuni de pe litoralul românesc, mai ales în sezon estival. Tot mai mulți turiști aleg această zonă de la malul Mării Negre pentru a se bucura de petrecerile de pe plaje.

Vama Veche atrage mii de turiști în fiecare vară. Unii aleg să viziteze această stațiune pentru a se relaxa într-o locație de lux, în timp ce alții așteaptă cu nerăbdare să stea pe plajă, în jurul unui foc de tabără, ascultând muzică.

De-a lungul anilor, această zonă de la malul mării a devenit celebră datorită peisajelor spectaculoase și a prețurilor accesibile. Tot mai mulți tinerei își petreceau concediu în Vama Veche pentru distracție și tarifele reduse.

Deși scumpirile și-au făcut apariția în toate stațiunile de pe litoralul românesc, Vama Veche rămâne printre preferatele turiștilor. Un tânăr aflat în vacanță la mare a avut numai cuvinte de laudă despre această zonă a Constanței.

Cât costă o șaorma în Vama Veche, în august 2025

Vizitatorii sunt foarte încântați și de prețurile la mâncare din Vama Veche. O șaorma poate fi cumpărată în orice moment al zilei la prețul de 35 de lei.

„Aici este multă viață, avem și un grup pe Wapp pe care mai scriem noi impresii. Impresia pe care mi-o lasă Vama Veche este viață, față de altele”, a povestit un tânăr, conform observatornews.ro.

De asemenea, un alt turist a fost luat prin surprindere de atmosfera plăcută și tarifele accesibile. Acesta a dezvăluit că prețurile sunt asemănătoare cu cele din Centrul Vechi al Bucureștiului, motiv pentru care nu a fost uluit de prețul pe care l-a plătit pentru o șaorma.

„Am vrut neapărat să mănânc, vin în fiecare an. E ca un fel de Centru Vechi din București”, a dezvăluit acesta.

Turiștii preferă și plajele private de la malul mării

În timp ce unii turiști merg la mare pentru distracție la preț redus, alții vor să se relaxeze în totalitate pe o plajă privată. În aceeași stațiune de pe litoralul românesc, există zone unde șezlongul poate să coste și 100 de lei în weekend.

Vizitatorii trebuie să scoată din buzunar între 25-35 de lei pentru un cocktail și aproximativ 100 de lei pentru un platou cu fructe de mare.

„Vin, mă așez pe șezlong, am cafea bună, am limonadă, atmosferă. Nu am nevoie să mă deplasez, mie asta mi se pare foarte fain într-un concediu […] Oarecum se selectează clientela, dar tot rămân oameni de calitate”, a spus o turistă, conform sursei citate mai sus.

„Este vibe-ul de Grecia, dar totuși noi am încercat să îmbinăm mai multe culturi: Grecia, sudul Italiei”, a explicat administratorul unei plaje.

Cât a ajuns să coste o zi la malul mării de persoană

Cei care își doresc să petreacă o zi la malul mării trebuie să scoată din buzunar aproximativ 300 de lei de persoană, în zona plajelor private. O masă la restaurant poate costa în jur de 80 - 150 de lei de persoană, în funcție de preparatele alese.