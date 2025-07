De ce nu mai apare Răzvan Fodor la televizor. Cu ce se ocupă acum soțul Irinei Fodor: „Sunt într-o pauză”

Răzvan Fodor a scos la iveală motivul pentru care nu mai apare la televizor. De asemenea, actorul și prezentatorul TV a spus și cu ce se ocupă în prezent.

Deși este un nume celebru în industria artistică, Răzvan Fodor a decis să ia o pauză de la cariera sa. În timp ce prezentatorul TV se bucură de momentele de liniște, departe de luminile camerelor de filmat, soția lui face parte din două proiecte importante de televiziune: Asia Express și Chefi la cuțite.

Absența acestuia de pe micile ecrane ale televizoarelor a pus pe gânduri fani. Mulți s-au întrebat ce mai face actorul și cu ce se ocupă de când a renunțat la televiziune. De curând, Răzvan Fodor a răspuns la această curiozitate.

De ce nu mai apare Răzvan Fodor la televizor. Ce face în prezent

Motivul pentru care soțul Irinei Fodor a renunțat la cariera lui este chiar fiica lui. Pe lângă faptul că și-a dorit să petreacă mai mult timp alături de Diana, Răzvan Fodor a avut nevoie și de o perioadă de liniște.

„Mi-e greu fără Irina, dar de atâta timp deja ne-am obișnuit. De exemplu, anul trecut, pe vremea asta, eu lucram. Eram în proiectul Bravo Tată, de la Antena 1. Și eu eram plecat de dimineață până seara. Ea era plecată. Bă, nu era bine. Și copilul? Copilul cu mama. Și singurică, că ea oricum se descurcă. Și am zis, bă, ia, hai să mă ocup eu de treaba asta acum”, a spus prezentatorul TV, potrivit cancan.ro.

„Dacă pun mâna pe telefon și mă dau disponibil, imediat apare ceva. Adică, hai, Fodorică, facem asta, mai facem ceva. Practic, acum mai am timp și de alte lucruri. Da, trăiesc! De la o anumită vârstă nu mai trebuie să alergi după lucruri, trebuie să te bucuri. De copil, de toate momentele care se întâmplă.”, a mai adăugat acesta.

Mai mult, Răzvan Fodor a scos la iveală faptul că nu are nicio nouă profesie, ci se ocupă de afacerea pe care o are împreună cu prietenii săi: un apartament la mare. În plus, acesta se bucură din plin de timpul liber pe care îl are pentru a sta cu fiica lui.

„Nu lucrez la nimic. Sunt într-o pauză binevenită, ca să zic așa. Am niște chestii de-astea domestice, cumva. Gen, mobilez o casă, am grijă de copil, gătesc. Am ajuns la o medie de 4 zile din 7 pe săptămână în care gătesc pentru casă, prieteni, familie.

Mobilez un apartament pe care l-am cumpărat acum ceva timp, la mare. Cumva, Irina, dacă este foarte ocupată, mă ocup eu de tot ce se întâmplă pe acolo. Irina e împușcată de oboseală. Filmează până la 1 noaptea. O aștept, de obicei, până la 1.30 ajunge acasă. Și dimineața la 8 se trezește și la 9 pleacă. Doarme puțin oricum”, a mai povestit Răzvan Fodor, conform sursei citate mai sus.

Un lucru este cert, prezentatorul TV nu duce dorul carierei sale în televiziune. De altfel, acesta profită din plin de tot ceea ce îi oferă rolul de tătic cu normă întreagă.