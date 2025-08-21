În ce ipostază romantică s-au lăsat pozați Irina și Răzvan Fodor. Unde au plecat alături de Radu Vâlcan și Adela Popescu

Răzvan și Irina Fodor s-au lăsat pozați într-o ipostază romantică în vacanța de la munte. Cei doi au decis să plece într-un concediu relaxant, dar nu singuri. Aceștia au petrecut momente de calitate alături de prietenii lor, Radu Vâlcan și Adela Popescu.

Răzvan și Irina Fodor formează un cuplu de mulți ani. De-a lungul căsniciei lor, aceștia au impresionat pe toată lumea cu frumoasa poveste de iubire pe care o trăiesc, dar și cu educația pe care o oferă fiicei lor.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că actorul și soția lui au o familie minunată. Atunci când nu se află pe platourile de filmare, cei doi petrec momente de neuitat alături de fetița lor.

La vârsta de 14 ani, Diana este de o frumusețe deosebită. Adolescenta seamănă foarte bine cu mama ei, iar drept dovadă stau chiar postările prezentatoarei TV din mediul online.

Pentru că fetița lor a crescut și poate avea grijă singură de ea, Răzvan și Irina Fodor nu ezită să plece în concediu amândoi ori de câte ori au ocazia. De curând, aceștia au hotărât să se bucure de o vacanță scurtă destul de aproape de casă.

Deși Diana nu a fost cu ei, actorul și soția lui au avut companie. Cei doi au fost însoțiți de prietenii lor, Radu Vâlcan și Adela Popescu. Pe aceștia îi leagă o frumoasă relație de prietenie de foarte mulți ani.

În ce ipostază tandră s-au lăsat fotografiați Irina și Răzvan Fodor la munte

De curând, Irina și Răzvan Fodor a decis că a venit momentul să scape de stresul zilnic și să plece într-o mică escapadă alături de cei mai buni prieteni, Radu Vâlcan și Adela Popescu, chiar la munte. Cei patru s-au bucurat din plin de natură, peisajele spectaculoase, cazare impecabilă și aerul curat.

Pentru că este foarte activ pe rețelele sociale, actorul nu a uitat să își anunțe fanii că se află într-o vacanță relaxantă.

„De când s-au mutat la țară, nu prea ne-am mai văzut cu Adela și Radu. Nu e reproș, doar ziceam și eu.

Vreau să subliniez că și-au luat revanșa cu weekendul ăsta. 😎 Ne-a adus Ade într-un loc pe sufletul nostru: liniște, peisaj incredibil, ritm lent, relaxare, aer tare de munte, jacuzzi, saună, viață bună și frumoasă. Am votat cu nevastă-mea, și am hotărât că fratele Adela știe cele mai tari locații. 🍷Ne-am simțit efectiv deconectați total aici, este ceva special în aer.”, a scris Răzvan Fodor în dreptul postării de pe Instagram.

Ipostaza romantică în care s-a lăsat pozat alături de soția lui nu a trecut neobservată. Acesta a fost surprins în timp ce își îmbrățișa și săruta partenera.

Postarea actorului a strâns mai bine de 20 de mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

„Ce prietenie frumoasă vă leagă, incredibil. Vă admir de ani!”, „Sunteți cei mai faini!” sau „Foarte frumos! Vacanță plăcută!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.