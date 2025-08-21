Antena Căutare
Home Showbiz Vedete În ce ipostază romantică s-au lăsat pozați Irina și Răzvan Fodor. Unde au plecat alături de Radu Vâlcan și Adela Popescu

În ce ipostază romantică s-au lăsat pozați Irina și Răzvan Fodor. Unde au plecat alături de Radu Vâlcan și Adela Popescu

Răzvan și Irina Fodor s-au lăsat pozați într-o ipostază romantică în vacanța de la munte. Cei doi au decis să plece într-un concediu relaxant, dar nu singuri. Aceștia au petrecut momente de calitate alături de prietenii lor, Radu Vâlcan și Adela Popescu.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 21 August 2025, 15:16 | Actualizat Joi, 21 August 2025, 15:56
Galerie
Răzvan și Irina Fodor s-au lăsat pozați într-o ipostază romantică în vacanța de la munte | Instagram

Răzvan și Irina Fodor formează un cuplu de mulți ani. De-a lungul căsniciei lor, aceștia au impresionat pe toată lumea cu frumoasa poveste de iubire pe care o trăiesc, dar și cu educația pe care o oferă fiicei lor.

Nu mai reprezintă un secret pentru nimeni faptul că actorul și soția lui au o familie minunată. Atunci când nu se află pe platourile de filmare, cei doi petrec momente de neuitat alături de fetița lor.

La vârsta de 14 ani, Diana este de o frumusețe deosebită. Adolescenta seamănă foarte bine cu mama ei, iar drept dovadă stau chiar postările prezentatoarei TV din mediul online.

Pentru că fetița lor a crescut și poate avea grijă singură de ea, Răzvan și Irina Fodor nu ezită să plece în concediu amândoi ori de câte ori au ocazia. De curând, aceștia au hotărât să se bucure de o vacanță scurtă destul de aproape de casă.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: De ce nu mai apare Răzvan Fodor la televizor. Cu ce se ocupă acum soțul Irinei Fodor: „Sunt într-o pauză”

Deși Diana nu a fost cu ei, actorul și soția lui au avut companie. Cei doi au fost însoțiți de prietenii lor, Radu Vâlcan și Adela Popescu. Pe aceștia îi leagă o frumoasă relație de prietenie de foarte mulți ani.

În ce ipostază tandră s-au lăsat fotografiați Irina și Răzvan Fodor la munte

De curând, Irina și Răzvan Fodor a decis că a venit momentul să scape de stresul zilnic și să plece într-o mică escapadă alături de cei mai buni prieteni, Radu Vâlcan și Adela Popescu, chiar la munte. Cei patru s-au bucurat din plin de natură, peisajele spectaculoase, cazare impecabilă și aerul curat.

Pentru că este foarte activ pe rețelele sociale, actorul nu a uitat să își anunțe fanii că se află într-o vacanță relaxantă.

Citește și: Unde și-au dat întâlnire Răzvan Fodor și soția lui, Irina, după ce ea a terminat filmările pentru Asia Express 2025

„De când s-au mutat la țară, nu prea ne-am mai văzut cu Adela și Radu. Nu e reproș, doar ziceam și eu.

Vreau să subliniez că și-au luat revanșa cu weekendul ăsta. 😎 Ne-a adus Ade într-un loc pe sufletul nostru: liniște, peisaj incredibil, ritm lent, relaxare, aer tare de munte, jacuzzi, saună, viață bună și frumoasă. Am votat cu nevastă-mea, și am hotărât că fratele Adela știe cele mai tari locații. 🍷Ne-am simțit efectiv deconectați total aici, este ceva special în aer.”, a scris Răzvan Fodor în dreptul postării de pe Instagram.

Ipostaza romantică în care s-a lăsat pozat alături de soția lui nu a trecut neobservată. Acesta a fost surprins în timp ce își îmbrățișa și săruta partenera.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Postarea actorului a strâns mai bine de 20 de mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea prietenilor virtuali.

Colaj cu Irina Fodor și Răzvan Fodor în ipostaze diferite alături de Radu Vâlcan și Adela Popescu
+8
Mai multe fotografii

„Ce prietenie frumoasă vă leagă, incredibil. Vă admir de ani!”, „Sunteți cei mai faini!” sau „Foarte frumos! Vacanță plăcută!”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.

Anca Țurcașiu, ținta sigură a hackerilor. Cum i-a fost folosită imaginea și ce vedetă s-a regăsit într-o situație simila...
Înapoi la Homepage
AS.ro Jucătoarea de la US Open care cere bani pentru a ieşi la întâlnire: “Trimite-mi 1.000 de dolari și aranjăm” Jucătoarea de la US Open care cere bani pentru a ieşi la întâlnire: &#8220;Trimite-mi 1.000 de dolari și aranjăm&#8221;
Observatornews.ro Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public Bătrân cardiac din Iaşi, trântit la pământ pentru că a refuzat să se legitimeze. Bea bere pe domeniul public

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Vezi unul dintre cele mai bune seriale europene din 2025. "The Island" e disponibil acum în AntenaPLAY
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției
Jurnal de călătorie - Asia Express | Drumul Eroilor, ep. 6. Momentele prin au trecut Anda și Joseph Adam pe parcursul competiției Joi, 21.08.2025, 23:59
Mireasa sezonul 12, 21 august 2025. Scântei la date-ul dintre Virgil și Ștefania! Ce s-a întâmplat Mireasa sezonul 12, 21 august 2025. Scântei la date-ul dintre Virgil și Ștefania! Ce s-a întâmplat Joi, 21.08.2025, 15:01 Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 20 august 2025. Sărut pe ascuns. Tehnica ispitei Oana Monea de a-l provoca pe Marius Avram Cu ochii pe Insulă, sezonul 1, 20 august 2025. Sărut pe ascuns. Tehnica ispitei Oana Monea de a-l provoca pe Marius Avram Miercuri, 20.08.2025, 18:18 Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică” Insula iubirii Sezonul 9, 20 august 2025. Săruturi în largul mării între Ella Vișan și ispita Teo: „Chimia nu este doar fizică” Miercuri, 20.08.2025, 23:30
Mai multe
Citește și
Ianis Hagi se pregătește să devină tătic. Soția sa, Elena, este în sala de nașteri: „Am o responsabilitate”
Ianis Hagi se pregătește să devină tătic. Soția sa, Elena, este în sala de nașteri: „Am o responsabilitate”
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în viață. Fosta soție a lui Elvis Presley a avut o reacție neașteptată
Priscilla Presley a fost acuzată că a deconectat-o pe Lisa Marie, fiica sa, de la aparatele care o țineau în... Catine.ro
Chef Orlando Zaharia, imagine rară cu tatăl lui. Cât de bine seamănă juratul Chefi la cuțite cu părintele său
Chef Orlando Zaharia, imagine rară cu tatăl lui. Cât de bine seamănă juratul Chefi la cuțite cu părintele său
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi
Serenay Sarikaya și Mert Demir au zburat separat în vacanța spre Franța. Ce se întâmplă între cei doi Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece
Păcatul de neiertat al lui Trump: alegătorii au tolerat multe, dar există o limită pe care nu o vor trece Libertatea.ro
Reacția unui psiholog, după ce Daniel David i-a trimis la muncă pe studenții rămași fără burse: „Îi recomand să meargă la terapie”
Reacția unui psiholog, după ce Daniel David i-a trimis la muncă pe studenții rămași fără burse:... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o formă „debilitantă”. FOTO
Primul mesaj transmis de Justin Timberlake după ce a dezvăluit că a fost diagnosticat cu boala Lyme, într-o... Elle
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi pare îndrăgostit domnul”. Cum a reacționat artista | FOTO
Georgiana Lobonț a fost luată în brațe și aruncată în piscină la un eveniment, în timp ce cântă: ”Îmi... Spynews.ro
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia spirituală ascunsă a acestei culori – GALERIE FOTO
De ce s-a îmbrăcat în alb Mihaela Rădulescu la înmormântarea lui Felix Baumgartner: Care este semnificaţia... BZI
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu
Felix Baumgartner, dovada supremă de iubire! Ce i-a lăsat moștenire Mihaelei Rădulescu BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor
Pui cu mazăre și mentă. Rețetă pentru un prânz gustos și hrănitor HelloTaste.ro
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a intrat prin parbriz
Sfârșit teribil pentru un fotomodel celebru, la câteva luni după nuntă. Mergea spre casă când un elan i-a... Antena3.ro
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale
Ce a cauzat „anul fără vară” în 1816. Milioane de oameni au murit din cauza schimbărilor globale useit
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 21 august 2025. Berbecii caută siguranță în relații. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Jumătate dintre persoanele cu dizabilități ar putea rămâne fără ajutoare de la stat
Jumătate dintre persoanele cu dizabilități ar putea rămâne fără ajutoare de la stat Jurnalul
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi
Andreea Marin și-a deschis sufletul pe Instagram. Lecții de curaj și acceptare pentru urmăritorii săi Kudika
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, un dezastru total. Românii se plâng de mizerie, aglomeraţie şi preţuri mari, la Marble Beach: „Rupi maşina”
Cea mai frumoasă plajă din Grecia, un dezastru total. Românii se plâng de mizerie, aglomeraţie şi preţuri... Playtech
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu
Vești teribile despre Nina Iliescu! Cum se simte după moartea soțului, Ion Iliescu Redactia.ro
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita
Cum se obține voucherul de 50 de lei pentru plata facturii la curent şi cine îl poate solicita Observator
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut
Ce este TSH și ce înseamnă dacă e crescut sau scăzut MediCOOL
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios
Tartă cu jeleu de zmeură și cremă de fistic. Desert fin și delicios HelloTaste
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit pedeapsă de 4 ani
FOTO. Controversata Marina, renumită pentru imaginile ei cel puțin îndrăznețe, a fost prinsă! A primit... ProSport
Alimentul considerat un „antibiotic natural” care poate să facă minuni pentru creier și inimă, potrivit medicului neurochirurg Vlad Ciurea
Alimentul considerat un „antibiotic natural” care poate să facă minuni pentru creier și inimă, potrivit... Gandul
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro
Zguduitor! Parapanta lui Felix Baumgartner s-ar fi oprit brusc, în zbor! Cine a încasat 500 de milioane de euro CanCan
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică
Stimularea auzului la bebeluși. Când începe fătul să audă sunete în burtică DeParinti
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de cai din lume”
Madonna și-a sărbătorit cea de-a 67-a aniversare în Italia. Cântăreața a urmărit „cea mai nebună cursă de... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan
Paste cu vinete coapte și ardei multicolori, presărate cu parmezan Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x