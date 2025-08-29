Irina Fodor, cu părinții și soacra în vacanță la munte: „L-am lăsat pe Răzvan singurel acasă”. Cum arată mama prezentatoarei TV

Antena Căutare
Irina Fodor a postat pe rețelele de socializare imagini din minivacanța în care a plecat cu familia. Motivul pentru care Răzvan Fodor a rămas acasă!

Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 29 August 2025, 15:46 | Actualizat Vineri, 29 August 2025, 16:18
Irina Fodor și-a surprins fanii de pe rețelele de socializare cu o postare plină de voie bună, în care a povestit despre vacanța la munte, alături de familie. De data aceasta, Răzvan Fodor nu i-a însoțit, ocupându-se de șantierul din casă.

Irina Fodor, în vacanță cu familia la munte

Irina Fodor și-a încărcat bateriile la munte, alături de unele dintre cele mai importante și dragi persoane din viața ei. Dacă soțul și fiica adolescentă au rămas acasă, prezentatoarea TV s-a urcat în mașină alături de sora ei, Teodora, proaspăt absolventă de ASE ca șefă de promoție, de părinții lor, dar și de soacră.

„Hai să vă zic cum am făcut: L-am lăsat pe @razvan_fodor acasă, singur-singurel, cu tot șantierul pe cap, și am plecat la munte cu toți părinții din dotare: mama, mama-soacră și tata. Copilul a zis că a mai văzut obiectivele pe care ne-am propus noi să le vizităm și că rămâne cu taică-su acasă. La schimb, a venit sor-mea. Așadar, locurile disponibile s-au ocupat și am plecat spre Bușteni. Las aici câteva poze ca dovadă. Fodoricule, de sus, de la Babele, îți ținem pumnii! Ne întoarcem cu forțe proaspete acasă, să dăm o mână de ajutor!”, a scris Irina Fodor în dreptul imaginilor postate pe Instagram.

Irina și familia au avut parte de o zi foarte activă în Bușteni, cu trasee montane, aer curat și timp în care să se conecteze unii la alții. Răzvan Fodor a ales să rămână acasă, cu fiica lor, unde a avut grijă de șantierul renovărilor din curtea și casa lor.

Irina Fodor are o soră mai mică de care este tare mândră

La începutul lunii iulie, Irina Fodor a trăit un moment plin de emoție alături de sora sa mai mică, Teodora, atunci când a finalizat studiile la Facultatea de Economie din cadrul ASE, în calitate de șefă de promoție.

„Când eram mică, scriam de zor către Moș Crăciun, Moș Nicolae, de Ziua Mamei și de orice altă sărbătoare putea să îmi trimită mesajul către un loc magic, care să îmi împlinească dorințele. Aproape toate scrisorile mele se terminau cu <<…mi-aș dori o surioară sau un frățior>>.

Când aveam 11 ani, ea se năștea. Sora mea. Ea gângurea, eu învățam tabla înmulțirii. Azi, ea e șefă de promoție și mă învață ce înseamnă ambiția cu adevărat.️ Și simt că e doar începutul. Teo, sunt așa de mândră de tine, că nici nu îmi mai pasă că mă faci să mă simt puțin… bătrână. Te iubesc și o să te aplaud mereu din primul rând”, transmitea Irina Fodor pe pagina de Instagram, în ziua absolvirii surorii sale.

Irina Fodor, cu părinții și soacra în vacanță la munte: „L-am lăsat pe Răzvan singurel acasă". Cum arată mama prezentatoarei TV
Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

