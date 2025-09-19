Alina Pușcaș trece prin momente extrem de dificile. De ce a ajuns la spital cu fiica sa

Alina Pușcaș trece printr-o situație dificilă cu fiica sa. Iată ce a pățit micuța.

Alina Pușcaș este una dintre vedetele autohtone care încearcă să-și păstreze viața personală departe de presă. Postările ei de pe rețelele de socializare care îi includ pe cei mici sunt de regulă din vacanță.

Asta nu înseamnă că nu este o mamă atentă și iubitoare, din contră. Timpul petrecut alături de cei mici este unul prețios și, de asemenea, dorește să le protejeze intimitatea.

Recent a postat o serie de filmulețe prin care a dorit să tragă un semnal de alarmă în special părinților.

Citește și: Interviu cu Alina Pușcaș, prezentatoarea TCDU! De ce le place copiilor să o privească la televizor: „Cred că le place, dar nu pot”

Articolul continuă după reclamă

De ce a ajuns Alina Pușcaș cu fiica sa la spital

Prezentatoarea TV a făcut public faptul că fiica sa în vâsrtă de doar 6 ani se confruntă cu probleme de sănătate. Amândouă sunt internate la Spitalul Marie Curie, după trei luni de când un medic de la privat i-a pus un diagnostic greșit micuței.

Alina Pușcaș a povestit totul pentru ca alți părinți să nu treacă prin ce a trecut ea. Prezentatoarea Te cunosc de undeva le-a recomandat părinților să își asculte instinctul și să meargă până în pânzele albe dacă ei consideră că cel mic dă semne că ar putea suferi de vreo afecțiune.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Te Cunosc de Undeva, 10 mai 2025. Ce pereche a câștigat cea de-a treisprezecea gală. Ce echipă a primit bonusul de 100 de puncte

Deși mulți i-au spus Alinei, în luna iunie, că o deranjează estetic cearcănele fiicei sale, ea a continuat să investigheze problema, simțind că nu este normal pentru un copil de 6 ani să aibă cearcăne așa adânci. De asemenea, fetița a început să acuze dureri de burtă.

După o serie de analize, la care rezultatele au ieșit bune, a mers mai departe, cerând expertiza unui nefrolog din cadrul unei clinici private. Acesta i-a spus că este vorba de un chist și să nu ar trebui să-și facă griji, îndemnând-o să revină în luna august.

Între timp, prezentatoarea TV a consultat un alt medic și a realizat că interpretarea inițială era eroată, iar fiica ei avea pietre la rinichi.

Citește și: Interviu cu Alina Pușcaș, detalii din culisele show-ului Te cunosc de undeva. "Teoretic nu ar trebui să luăm în calcul..."

„Am refăcut ecografia abdominală și surpriză! Ecografia din iunie făcută de acel doctor recomandat, la clinica privată, era făcută greșit, prost, și interpretată la fel de prost. El ne spunea că este vorba despre un chist singular pe rinichiul drept. Doamna doctor de aici a descoperit două pietre în rinichi. Dintre care una îi cam obtura canalul de eliminare”, a dezvăluit Alina Pușcaș.

Diagnostigul a tulburat-o profund, însă s-a internat imediat cu fetița în spital, iar acum micuța și-a revenit după tratamentul corespunzător.

Citește și: Sâmbătă, ora 20:00, la Te cunosc de undeva!, ”concurenții au dat de gustul competiției și sunt gata să treacă la următorul nivel”

„Momentan nu știm de ce a făcut pietrele la rinichi, un copil atât de mic, de 6 ani. Cert este că, pe secție, există copii cu aceeași problemă și de trei ani. Am întrebat-o pe doamna doctor care ar fi variantele, cauza acestor pietre, și ar fi vreo trei. Fie un fond genetic, fie o alergie pe care nu am descoperit-o, fie de la mineralele din apa plată”, a spus ea.

Alina Pușcaș îi îndeamnă pe părinți să fie foarte atenți la copiii lor, deoarece ei îi cunosc cel mai bine.