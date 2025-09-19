Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Alina Pușcaș trece prin momente extrem de dificile. De ce a ajuns la spital cu fiica sa

Alina Pușcaș trece prin momente extrem de dificile. De ce a ajuns la spital cu fiica sa

Alina Pușcaș trece printr-o situație dificilă cu fiica sa. Iată ce a pățit micuța.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Septembrie 2025, 13:38 | Actualizat Vineri, 19 Septembrie 2025, 13:38
Galerie
Alina Pușcaș trece prin momente extrem de dificile | Antena 1, Instagram

Alina Pușcaș este una dintre vedetele autohtone care încearcă să-și păstreze viața personală departe de presă. Postările ei de pe rețelele de socializare care îi includ pe cei mici sunt de regulă din vacanță.

Asta nu înseamnă că nu este o mamă atentă și iubitoare, din contră. Timpul petrecut alături de cei mici este unul prețios și, de asemenea, dorește să le protejeze intimitatea.

Recent a postat o serie de filmulețe prin care a dorit să tragă un semnal de alarmă în special părinților.

Citește și: Interviu cu Alina Pușcaș, prezentatoarea TCDU! De ce le place copiilor să o privească la televizor: „Cred că le place, dar nu pot”

Articolul continuă după reclamă

De ce a ajuns Alina Pușcaș cu fiica sa la spital

Prezentatoarea TV a făcut public faptul că fiica sa în vâsrtă de doar 6 ani se confruntă cu probleme de sănătate. Amândouă sunt internate la Spitalul Marie Curie, după trei luni de când un medic de la privat i-a pus un diagnostic greșit micuței.

Alina Pușcaș a povestit totul pentru ca alți părinți să nu treacă prin ce a trecut ea. Prezentatoarea Te cunosc de undeva le-a recomandat părinților să își asculte instinctul și să meargă până în pânzele albe dacă ei consideră că cel mic dă semne că ar putea suferi de vreo afecțiune.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Te Cunosc de Undeva, 10 mai 2025. Ce pereche a câștigat cea de-a treisprezecea gală. Ce echipă a primit bonusul de 100 de puncte

Deși mulți i-au spus Alinei, în luna iunie, că o deranjează estetic cearcănele fiicei sale, ea a continuat să investigheze problema, simțind că nu este normal pentru un copil de 6 ani să aibă cearcăne așa adânci. De asemenea, fetița a început să acuze dureri de burtă.

După o serie de analize, la care rezultatele au ieșit bune, a mers mai departe, cerând expertiza unui nefrolog din cadrul unei clinici private. Acesta i-a spus că este vorba de un chist și să nu ar trebui să-și facă griji, îndemnând-o să revină în luna august.

Între timp, prezentatoarea TV a consultat un alt medic și a realizat că interpretarea inițială era eroată, iar fiica ei avea pietre la rinichi.

Citește și: Interviu cu Alina Pușcaș, detalii din culisele show-ului Te cunosc de undeva. "Teoretic nu ar trebui să luăm în calcul..."

„Am refăcut ecografia abdominală și surpriză! Ecografia din iunie făcută de acel doctor recomandat, la clinica privată, era făcută greșit, prost, și interpretată la fel de prost. El ne spunea că este vorba despre un chist singular pe rinichiul drept. Doamna doctor de aici a descoperit două pietre în rinichi. Dintre care una îi cam obtura canalul de eliminare”, a dezvăluit Alina Pușcaș.

Diagnostigul a tulburat-o profund, însă s-a internat imediat cu fetița în spital, iar acum micuța și-a revenit după tratamentul corespunzător.

Citește și: Sâmbătă, ora 20:00, la Te cunosc de undeva!, ”concurenții au dat de gustul competiției și sunt gata să treacă la următorul nivel”

„Momentan nu știm de ce a făcut pietrele la rinichi, un copil atât de mic, de 6 ani. Cert este că, pe secție, există copii cu aceeași problemă și de trei ani. Am întrebat-o pe doamna doctor care ar fi variantele, cauza acestor pietre, și ar fi vreo trei. Fie un fond genetic, fie o alergie pe care nu am descoperit-o, fie de la mineralele din apa plată”, a spus ea.

colaj alina pușcaș și alina cu fiica sa în spital
+18
Mai multe fotografii

Alina Pușcaș îi îndeamnă pe părinți să fie foarte atenți la copiii lor, deoarece ei îi cunosc cel mai bine.

Kate Middleton, în lacrimi la banchetul regal. Ce moment a făcut-o pe Prințesa de Wales să-și trădeze emoțiile...
Înapoi la Homepage
AS.ro Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria Un fost jucător de la CFR Cluj a murit în SUA! Familia nu are bani pentru a-l repatria
Observatornews.ro Reacţia şoferiţei care a călcat mortal un bărbat în Popeşti-Leordeni. Băuse vin şi whisky în seara fatală Reacţia şoferiţei care a călcat mortal un bărbat în Popeşti-Leordeni. Băuse vin şi whisky în seara fatală

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Câți bani le-a dat Gigi Becali unor elevi din București. Momentul când scoate teancul de bancnote a devenit viral pe internet
Câți bani le-a dat Gigi Becali unor elevi din București. Momentul când scoate teancul de bancnote a devenit viral...
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
Care este cel mai mare regret al lui Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu. Ce confesiuni neașteptate a făcut fostul premier
Care este cel mai mare regret al lui Victor Ponta după divorțul de Daciana Sârbu. Ce confesiuni neașteptate a...
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x