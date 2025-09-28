Alexandru Ciucu, reacție la adresa Alinei Sorescu după acuzațiile de abuz. Ce spune fostul soț al artistei

După declarațiile Alinei Sorescu, Alexandru Ciucu a venit cu propria versiune. Designerul spune că, în timpul mariajului, el a fost cel care a avut de suferit.

Divorțul dintre cei doi s-a încheiat de ceva vreme, dar disputele persistă

Alexandru Ciucu a încercat să lămurească disputele apărute în spațiul public – de la povestea celor două frigidere din casă și până la cine acoperea cheltuielile familiei.

Alexandru Ciucu, acuzații dure la adresa Alinei Sorescu

Totodată, designerul a vorbit și despre motivul pentru care fiicele lor nu zâmbesc în fotografiile făcute împreună cu el.

Deși divorțul dintre Alexandru Ciucu și Alina Sorescu s-a încheiat de ceva vreme, tensiunile dintre ei continuă să stârnească interesul publicului.

După declarațiile recente ale artistei, Ciucu a reacționat într-o emisiune TV. El a respins acuzațiile și a susținut că, de fapt, el ar fi fost victima abuzului emoțional.

„Noi aveam două frigidere, dar nu aveam frigidere separate. S-au pus separatoare pe bandă, dar nu le-am pus eu! Vorbim de abuz emoțional? Omul abuzat în casa aia am fost eu! Ei erau trei oameni. Cum aș fi putut eu să abuzez trei oameni? Eram într-o permanență apărare.

Veneam acasă și stăteam cu copiii cât se putea, dacă voiam să ies cu ei nu se putea, pentru că era prea cald, sau prea frig, sau prea târziu, sau prea devreme sau nu știu eu să îmbrac un copil”, a declarat Alexandru Ciucu, conform Spynews.ro.

Designerul a mai spus că el a fost principalul sprijin financiar al familiei și a văzut acest lucru ca pe o responsabilitate firească.

Cum se înțelege Alexandru Ciucu cu cele două fiice ale sale

Alexandru Ciucu și Alina Sorescu au două fetițe care, după divorț, stau atât cu mama, cât și cu tatăl lor. În spațiul public s-a comentat că micuțele nu ar zâmbi în pozele făcute cu el. Ciucu a ținut să clarifice și acest aspect.

„Nu zâmbesc în poze! Dacă mergem undeva, totul bine, râdem. Dacă e să facem o poză, s-a încheiat discuția. Și mă întreabă imediat: «O postezi?». În alte poze zâmbesc, în pozele cu mine nu zâmbesc. Probabil să nu vadă cineva că se simt bine și la mine”, a declarat designerul.

Artista răspunde acuzațiilor fostului soț

Alina Sorescu a spus, la rândul ei, că povestea este mult mai complicată și că fostul ei soț nu a fost, de fapt, victima vreunui abuz.

„În interviul acordat aseară, el a recunoscut faptul că între noi discuțiile erau mai vechi, că nu am plecat din senin, inclusiv că discutam să ne despărțim la notar la inițiativa lui, dar condițiile pe care mi le propunea nu erau de acceptat de nicio femeie în această lume.

Nu e vorba de niciun abuz la care să fi fost supus. El a și spus în interviul de aseară că s-a înțeles bine cu părinții mei, că nu au existat discuții.

Părinții mei au venit la inițiativa lui, pentru că el pleca foarte mult. Lui i-a convenit că părinții mei sunt dedicați și că ne-au putut ajuta gratuit și non-stop. Am specificat că m-a obligat pe mine să îl conving pe tatăl meu să își dea demisia de la serviciu pentru a veni să ne ajute. (…)

Întotdeauna abuzatorul trebuie să pozeze în victimă. Asta făcea și în timpul căsniciei, asta a făcut și în timpul procesului, nu poate fi vorba de niciun abuz. Să fim serioși. (…) El mă amenința timp de ani de zile că pune pe Facebook că ne despărțim. El a plecat la Paris, a locuit la Paris cu opt luni înainte de separarea noastră”, a declarat artista.