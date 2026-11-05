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Ana Odagiu, atac dur la adresa unui coleg actor. Ce a deranjat-o atât de tare: „Până unde cu ipocrizia?”

Ana Odagiu a lansat un mesaj dur la adresa unui coleg actor, pe care îl acuză de misoginie și ipocrizie. Ce a deranjat-o atât de tare pe actriță.

Autor: Oana Vacarusi
Publicat: Joi, 05 Noiembrie 2026, 07:15 | Actualizat Miercuri, 04 Noiembrie 2026, 22:05
Ana Odagiu, atac dur la adresa unui coleg actor | instagram.com
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Ana Odagiu a răbufnit și a transmis un mesaj tranșant despre un coleg de breaslă. Actrița îl acuză că se prezintă drept un apărător al drepturilor femeilor, deși, în opinia sa, urmărește doar să câștige notorietate. Mai mult, aceasta este deranjată de faptul că unele femei ajung să îl susțină.

Ana Odagiu, atac dur la adresa unui coleg actor. Ce a deranjat-o atât de tare: „Până unde cu ipocrizia?”

Ana Odagiu a lansat un mesaj dur la adresa unui coleg de breaslă, pe care îl acuză de misoginie și ipocrizie. Actrița este deranjată de atitudinea bărbatului și spune că acesta vorbește public despre drepturile femeilor și se prezintă drept un susținător al acestora. În opinia ei, în spatele acestui discurs s-ar ascunde, de fapt, dorința de a câștiga urmăritori în online

„Văd un coleg, misogin suprem, care și-a pus capa de apărător al femeilor și se zbate pentru drepturile lor. Nu condus de empatie, că îl cunosc pe om, ci condus de o nevoie absolut personală și egoistă de a câștiga puțină notorietate”, a transmis Ana Odagiu.

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Actrița consideră că un discurs convingător nu este suficient pentru a demonstra că o persoană susține cu adevărat femeile.

Deși Ana Odagiu nu a dezvăluit identitatea colegului la care face referire, în mediul online au apărut speculații potrivit cărora mesajul ar putea avea legătură cu Mihai Praetorian. Acesta a atras atenția în spațiul public printr-o serie de declarații controversate despre femei, în care a făcut referiri la bani și sex. Afirmațiile actorului au stârnit reacții și discuții aprinse.

Până în acest moment, Ana Odagiu nu a confirmat că despre Mihai Praetorian ar fi vorba.

Ce a deranjat-o cel mai mult pe Ana Odagiu: „Am ajuns să ne aplaudăm abuzatorul”

Un alt aspect care a revoltat-o pe actriță este faptul că unele femei ajung să susțină astfel de persoane. Ana Odagiu spune că anumite discursuri pot părea convingătoare la prima vedere, însă consideră că oamenii ar trebui să privească dincolo de cuvinte.

„Misoginul, ipocritul, vorbește bine, are argumente, e bătăios, se luptă pentru femei, este empatic de nu se poate. Ce e mai rău este că unele femei, văzând ce spune el pe gură, aplaudă misoginul, ipocritul, crezând că el este adevărat”, a mai scris Ana Odagiu.

Actrița și-a încheiat mesajul cu o remarcă dură.

„Adică am ajuns să ne aplaudăm abuzatorul. Cam trist”, a fost concluzia transmisă de Ana Odagiu.

Ana Odagiu
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