Anamaria Ferentz s-a mutat în America în urmă cu 16 ani. Ce mesaj emoționant a transmis: „Ar trebui să mă bucur, dar nu simt asta”

Anamaria Ferentz marchează 16 ani de când a făcut pasul important și s-a mutat în America. Pentru artistă, această zi ar fi trebuit să fie una de bucurie și sărbătoare, însă aniversarea a venit într-un moment dificil din viața sa.

Recent, Anamaria Ferentz a transmis un mesaj emoționant și a recunoscut că nu reușește să se bucure așa cum și-ar fi dorit. Pierderea lui Supai, câinele său, încă o afectează, iar durerea este cu atât mai puternică la o lună de când acesta nu mai este.

Anamaria Ferentz s-a mutat în America în urmă cu 16 ani. Ce mesaj emoționant a transmis

Anamaria Ferentz a împlinit 16 ani de când s-a mutat în America ieri, pe 4 septembrie, însă anul acesta momentul nu a venit cu bucuria la care s-ar fi așteptat. Pierderea lui Supai, câinele său, a lăsat în urmă multă durere, iar artista spune că încă încearcă să accepte despărțirea.

Anamaria Ferentz a vorbit deschis despre starea sa și despre perioada prin care a trecut în ultima lună. În loc să sărbătorească cei 16 ani petrecuți în America, artista spune că simte mai degrabă nostalgie, tristețe și durere.

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Artista mărturisește că îi este greu să treacă peste pierderea patrupedului său. Spune că se aștepta ca acesta să fie încă alături de ea și să ajungă să trăiască cel puțin 16 ani. A trecut deja o lună de când patrupedul nu mai este, însă durerea a rămas la fel de puternică.

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În ultima perioadă, Anamaria Ferentz a ales să se retragă din mediul online. Nu a avut nici puterea, nici dorința de a fi prezentă pe rețelele sociale. În schimb, spune că mesajele primite de la cei care au susținut-o au însemnat foarte mult.

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Anamaria Ferentz a găsit-o pe Tanja în timp ce se uita la fotografiile lui Supai

În perioada în care încerca să facă față pierderii, artista a descoperit o fotografie mai veche cu Tanja, pe care o descrie drept singura iubită a lui Supai. Cei doi s-au cunoscut în 2018, când Anamaria Ferentz locuia cu chirie în Whittier, California.

După ce artista a plecat, a pierdut legătura cu Tanja. Fotografia i-a stârnit însă curiozitatea, iar Anamaria Ferentz a decis să afle ce s-a întâmplat cu ea. A descoperit că patrupedul fusese abandonat și se afla într-o stare foarte gravă. Era foarte slabă, bolnavă și plină de purici. Fără hrană și apă, Tanja ajunsese să caute ajutor la o ușă din apropiere.

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Anamaria Ferentz a decis să intervină și a luat-o pe Tanja de acolo. A dus-o de urgență la o clinică, unde patrupedul a fost stabilizat și îngrijit. Ulterior, artista a luat-o cu ea acasă, în Oregon.

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La 16 ani de când trăiește în America, Anamaria Ferentz spune că încearcă să privească înainte și să găsească motive de recunoștință chiar și într-o perioadă dificilă.

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