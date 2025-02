Andreea Bostanica, declarații în premieră despre iubitul său: „Nu e din România, dar nici din țările arabe”

Andreea Bostanica a rupt tăcerea și a oferit detalii despre iubitul ei, după ce s-a zvonit că are o relație cu un arab.

Andreea Bostanica, în vârstă de 20 de ani, are milioane de fani pe TikTok, dar e și cântăreață. Din activitatea ei a reușit să își construiască un adevărat imperiu financiar. Are un penthouse în Republica Moldova, alături de mai multe apartamente pe care le închiriază, și la fel și în București, unde s-a mutat de un an.

În plus, Andreea Bostanica conduce o mașină de aproape 300.000 de euro pe care a precizat că și-a cumpărat-o singură. Pe rețelele de socializare, tânăra a devenit cunoscută și datorită cadourilor scumpe pe care le primește, printre care bijuterii, haine de lux și buchete de flori impresionante.

Cei mai mulți s-au întrebat cine este cel care îi face astfel de daruri, mai ales după ce a fost surprinsă în compania unui arab, cu care s-a zvonit că ar avea o relație. Recent, influencerița a negat speculațiile și a vorbit pentru prima dată despre iubitul misterios.

Andreea Bostanica, adevărul despre iubitul ei: „Vorbim în limba rusă”

Andreea Bostanica a recunoscut că este într-o relație, dar spune că bărbatul nu este arab. Influencerița a negat zvonurile potrivit cărora ar avea o relație cu cineva cu care s-a văzut în Dubai. Aceasta a declarat că iubitul ei locuiește în România, însă vorbesc în limba rusă.

„Nu e din România, dar nici din țările arabe. Se zvonește foarte mult că sunt cu cineva din Dubai, ultima oară am fost într-o vacanță în Dubai cu mama mea, o săptămână. Nu sunt adevărate zvonurile. Nu este român. Vorbim în limba rusă. Nu e oligarh. Mi se pare ceva normal să primești flori de la iubitul tău. Mașina eu mi-am cumpărat-o”, a declarat Andreea Bostănică, în cadrul unei emisiuni TV, citată de Libertatea.

Deși nu i-a dezvăluit identitatea, Andreea Bostănică a mai declarat că se cunosc de trei ani, dar de șase luni formează un cuplu. De altfel, influencerița a declarat că mama ei, Angela, i-a cunoscut iubitul, iar bărbatul nu este fanul rețelelor de socializare.

„Nu e tiktoker, nu are social media, are 28 de ani și locuiește în România. Eu cred că e o relație serioasă. Ne știm cred că de trei ani, dar suntem împreună de jumătate de an. Mama l-a cunoscut, sunt prieteni”, a mai declarat tânăra, potrivit sursei citate mai sus.

