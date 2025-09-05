Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Andreea Cristea, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Veneția, într-o creație NISSA

Andreea Cristea, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Veneția, într-o creație NISSA

Veneția, 04.09.2025 – Andreea Cristea a pășit pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Veneția purtand pentru prima dată o rochie semnată NISSA.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 05 Septembrie 2025, 14:49 | Actualizat Vineri, 05 Septembrie 2025, 14:53
Galerie
Andreea Cristea, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Veneția, într-o creație NISSA | foto: nissa

Apariția sa a fost un moment de strălucire și eleganță, reflectând valorile brandului și direcția sa de dezvoltare internațională.

Andreea Cristea, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Veneția, într-o creație NISSA

Ținuta aleasă, prezentată anterior pe podiumul Mercedes Benz Bucharest Fashion Week, este realizată din mătase fină și decorată manual cu pietre brodate, fiecare detaliu purtând amprenta măiestriei artizanale NISSA. Această creație pune în evidență atât feminitatea, cât și rafinamentul contemporan, caracteristici definitorii pentru universul brandului.

Citește și: Cine este singurul fotograf român acreditat la Festivalul de Film de la Veneția 2025. A reprezentat România pe plan internațional

Articolul continuă după reclamă

Festivalul de la Veneția este unul dintre cele mai prestigioase evenimente culturale din lume, reunind în fiecare an personalități de referință din cinematografie, artă și modă. Covorul roșu al festivalului este o scenă pe care cele mai mari case de modă internaționale își prezintă creațiile, iar prezența NISSA alături de acestea subliniază poziționarea brandului și confirmă viziunea sa de expansiune globală.

Alegerea Andreei Cristea de a purta această rochie la Veneția are o semnificație aparte. Recunoscută pentru stilul său rafinat și pentru imaginea pregnantă pe care o are în domeniu, ea reprezintă un reper de eleganță contemporană. Parcursul și experiența sa recomandă această asociere, iar apariția de la Veneția devine astfel o expresie naturală a întâlnirii dintre frumusețea autentică și viziunea NISSA.

Citește și: Filmul românesc care a primit cronici pozitive la Veneția. Ce spun criticii despre pelicula regizorului român Mihai Mincan

Despre NISSA : NISSA celebrează feminitatea prin creații ce îmbină eleganța clasică, atemporală, cu accente moderne și detalii distinctive. De peste două decenii, brandul construiește o poveste a eleganței autentice, aducând împreună estetica high fashion și versatilitatea contemporană. Colecțiile NISSA se regăsesc astăzi în showroomuri internaționale și în paginile celor mai prestigioase publicații de modă, confirmând poziționarea sa ca un reper al stilului și creativității românești pe scena globală.

Oana Radu a spus „DA” într-o ceremonie pe plajă. Ce rochie de mireasă deosebită a purtat artista... Maia Morgenstern este bunică. Fiica actriței a adus pe lume primul copil: „Sunt foarte fericită”...
Înapoi la Homepage
AS.ro Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România Ce avere are de fapt milionarul român de 34 de ani care construieşte un castel în România
Observatornews.ro Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale Poliţist din Cluj reţinut după ce a bătut şi tâlhărit o tânără la care apelase pentru favoruri sexuale

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 🎤 Interviurile Insula Iubirii | Episodul 1 e disponibil EXCLUSIV în AntenaPLAY. Ispita Narcis face dezvăluiri neașteptate despre concurentele din sezonul 9
Comentarii


Videoclipul zilei
Începe nebunia, începe Asia Express! Noul sezon se vede din 7 septembrie, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Video recomandate
Nicusor Dan, interviu exclusiv Observator, după 100 de zile de mandat
Nicusor Dan, interviu exclusiv Observator, după 100 de zile de mandat Joi, 04.09.2025, 20:09
Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Ce decizie a luat ispita Teo în privința relației cu Ella Vișan Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Ce decizie a luat ispita Teo în privința relației cu Ella Vișan Miercuri, 03.09.2025, 23:40 Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Care este stadiul relațiilor Ellei Vișan și lui Adrian Lemnaru cu cele două ispite, după experiența din Thailanda Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Care este stadiul relațiilor Ellei Vișan și lui Adrian Lemnaru cu cele două ispite, după experiența din Thailanda Miercuri, 03.09.2025, 23:35 Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Maria Avram, replică tăioasă la adresa ispitei Oana Monea: Trebuie să-ți măsori cuvintele! Tu ești amantă! Finala Insula iubirii Sezonul 9, 3 septembrie 2025. Maria Avram, replică tăioasă la adresa ispitei Oana Monea: Trebuie să-ți măsori cuvintele! Tu ești amantă! Miercuri, 03.09.2025, 22:40
Mai multe
Citește și
Kate Middleton, schimbare de look la începutul toamnei. Cum a apărut soția Prințului William la cea mai recentă vizită regală
Kate Middleton, schimbare de look la începutul toamnei. Cum a apărut soția Prințului William la cea mai recentă...
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic
Ce înseamnă cu adevărat să fii mezomorf. Află despre acest tip somatic Catine.ro
Giorgio Armani s-a stins din viață! Creatorul de modă avea 91 de ani
Giorgio Armani s-a stins din viață! Creatorul de modă avea 91 de ani
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi văzută vedeta
Özge Yağız revine într-un nou proiect profesional alături de actorul Halit Özgür Sarı. Unde va putea fi... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh
Un preot din Mureș a căzut în ispită cu o enoriașă. Soțul ei a aflat și s-a răzbunat pe paroh Libertatea.ro
De ce Nicușor Dan ar putea fi cauza pentru care Beijingul i-a invitat pe Dăncilă și Năstase la parada militară: „Nu a fost tocmai diplomatic din partea președintelui”
De ce Nicușor Dan ar putea fi cauza pentru care Beijingul i-a invitat pe Dăncilă și Năstase la parada militară:... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe
Surpriză în showbiz! Celebra actriță s-a căsătorit cu iubita ei în cadrul unei ceremonii superbe Elle
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare cu Ella: 
De ce a participat Teo Costache, de fapt, la Insula Iubirii. Ce a spus ispita masculină despre momentele incendiare... Spynews.ro
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!”
Dana Săvuică a ajuns pe masa de operație! „Recuperarea implică edem, echimoze și sensibilitate!” BZI
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe priviri! – GALERIE FOTO
Lora a făcut senzație pe plajă, la 43 de ani! Costumul de baie minuscul și poziţiile provocatoare au atras multe... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Brioșe aperitiv cu șuncă și ardei. Un preparat ușor și gustos
Brioșe aperitiv cu șuncă și ardei. Un preparat ușor și gustos HelloTaste.ro
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe toate obiectele atinse
Kim Jong Un a mers în China cu o toaletă privată. După întâlnirea cu Putin, agenții lui au șters ADN-ul de pe... Antena3.ro
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din septembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile useit
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 5 septembrie 2025. Săgetătorii au noroc în dragoste. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești
Top 10 orașe care mor în liniște: pe listă, două foste glorii ale industriei românești Jurnalul
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele?
Uranus retrograd lovește din temelii. Zodiile care fac salturi spectaculoase în viață. Te afli printre ele? Kudika
Considerată una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood, acum este de nerecunoscut. A fost fotografiată pe străzi
Considerată una dintre cele mai frumoase actriţe de la Hollywood, acum este de nerecunoscut. A fost fotografiată... Playtech
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi Jinping. SUA și aliații occidentali au refuzat invitația
Cine sunt foștii premieri români care au stat lângă Putin la parada organizată de președintele Chinei, Xi... Redactia.ro
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează:
Directorul celei mai mari bănci din Rusia avertizează: "Suntem aproape de recesiune" Observator
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi
Ce este untul de shea. Cum îl poți folosi MediCOOL
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval
Vinete în sos de roșii la cuptor, gratinate cu cașcaval HelloTaste
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie
Cea mai frumoasă voleibalistă a lumii a publicat imagini mai mult decât îndrăznețe în costum de baie ProSport
Căderea părului. Ce rol au băuturile îndulcite
Căderea părului. Ce rol au băuturile îndulcite Gandul
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici
Zodia care riscă să se îmbolnăvească grav în septembrie 2025, potrivit numerologului Mihai Voropchievici CanCan
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini
De ce unii copii sunt mai sensibili decât alții și cum să-i sprijini DeParinti
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea fulgerătoare
Camila Cabello a reacționat la reuniunea surpriză a trupei Fifth Harmony, la nouă ani după despărțirea... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Cheesecake cu caise și glazură de ciocolată. Un desert rafinat și echilibrat
Cheesecake cu caise și glazură de ciocolată. Un desert rafinat și echilibrat Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x