Andreea Cristea, apariție spectaculoasă la Festivalul de Film de la Veneția, într-o creație NISSA

Veneția, 04.09.2025 – Andreea Cristea a pășit pe covorul roșu al Festivalului de Film de la Veneția purtand pentru prima dată o rochie semnată NISSA.

Apariția sa a fost un moment de strălucire și eleganță, reflectând valorile brandului și direcția sa de dezvoltare internațională.

Ținuta aleasă, prezentată anterior pe podiumul Mercedes Benz Bucharest Fashion Week, este realizată din mătase fină și decorată manual cu pietre brodate, fiecare detaliu purtând amprenta măiestriei artizanale NISSA. Această creație pune în evidență atât feminitatea, cât și rafinamentul contemporan, caracteristici definitorii pentru universul brandului.

Festivalul de la Veneția este unul dintre cele mai prestigioase evenimente culturale din lume, reunind în fiecare an personalități de referință din cinematografie, artă și modă. Covorul roșu al festivalului este o scenă pe care cele mai mari case de modă internaționale își prezintă creațiile, iar prezența NISSA alături de acestea subliniază poziționarea brandului și confirmă viziunea sa de expansiune globală.

Alegerea Andreei Cristea de a purta această rochie la Veneția are o semnificație aparte. Recunoscută pentru stilul său rafinat și pentru imaginea pregnantă pe care o are în domeniu, ea reprezintă un reper de eleganță contemporană. Parcursul și experiența sa recomandă această asociere, iar apariția de la Veneția devine astfel o expresie naturală a întâlnirii dintre frumusețea autentică și viziunea NISSA.

Despre NISSA : NISSA celebrează feminitatea prin creații ce îmbină eleganța clasică, atemporală, cu accente moderne și detalii distinctive. De peste două decenii, brandul construiește o poveste a eleganței autentice, aducând împreună estetica high fashion și versatilitatea contemporană. Colecțiile NISSA se regăsesc astăzi în showroomuri internaționale și în paginile celor mai prestigioase publicații de modă, confirmând poziționarea sa ca un reper al stilului și creativității românești pe scena globală.