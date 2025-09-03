Antena Căutare
Filmul românesc care a primit cronici pozitive la Veneția. Ce spun criticii despre pelicula regizorului român Mihai Mincan

Filmul regizat de Mihai Mincan a fost primit cu mult entuziasm la Festivalul de Film de la Veneția 2025.

Publicat: Miercuri, 03 Septembrie 2025, 13:24 | Actualizat Miercuri, 03 Septembrie 2025, 13:24
Pelicula lui Mihai Mincan, cronici elogioase la Festivalul de Film de la Veneția 2025 | GettyImages

Regizorul român Mihai Mincan a fost aplaudat la scenă deschisă după premiera mondială a filmului Dinți de lapte, în cadrul secțiunii Orizzonti la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia (ediţia 82), pe 29 august 2025.

Ce au notat criticii de film despre pelicula regizorului român Mihai Mincan de la Festivalul de Film de la Veneția 2025

Dinți de lapte (Milk Teeth) este al doilea lungmetraj de ficțiune scris și regizat de Mihai Mincan. Pelicula a avut premiera pe 29 august la Festivalul de Film de la Veneția 2025.

Potrivit news.ro, filmul a fost prezentat în patru săli, pe parcursul a trei zile. Publicul spectator s-a bucurat de vizionarea peliculei, dar și invitații, și jurnaliștii internaționali.

„M-am bucurat mult pentru echipă. Pe lângă actori, au fost în sală mulţi dintre cei care au participat efectiv la filmare. Aplauzele de final ale publicului şi reacţiile lor m-au făcut să cred că şi filmul le-a dat ceva înapoi, că a găsit un mod să le vorbească”, a declarat regizorul Mihai Mincan.

Mihai Mincan (regizor şi scenarist), Radu Stancu şi Ioana Lascar (producători), Carmen Rizac (producător asociat), Emma Ioana Mogoş, Marina Palii, Igor Babiac, Istvan Teglas - actori, George Chiper-Lillemark (director de imagine), Dragoş Apetri (editor), Marius Leftărache (compozitor), Anamaria Tecu (scenografie), Dana Păpăruz (costume), Adrian Moroca (line producer) au fost prezenţi pe covorul roşu la Veneţia.

„Sugestiv, tulburător şi dens, atât din punct de vedere vizual, cât şi sonor, Dinţi de lapte nu seamănă cu niciun film văzut până acum în cinematografia românească contemporană”, notează Screen Daily.

„Este un film puternic datorită talentului incontestabil al lui Mihai Mincan de a crea atmosferă şi viziunii sale clare de a modela lumea emoţională a unui personaj prin posibilităţile vizuale şi auditive ale mediului”, remarcă ICS (International Cinephile Society).

„Cel de-al doilea film de ficţiune al lui Mihai Mincan, Dinţi de lapte, enigmatic şi convingător, abordează într-un mod indirect sfârşitul regimului Ceauşescu în România. (...) În cea mai mare parte, totul se sprijină pe umerii debutantei Emma Ioana Mogoș, o revelaţie tăcută care se comportă cu o energie şi o maturitate discrete, evocând o întreagă lume pe care personajul ei se luptă să o pună în cuvinte. Deşi beneficiază de un sprijin extraordinar din partea distribuţiei adulte, munca ei este cea care dă filmului principala forţă dramatică şi rezistenţa emoţională, până la scena finală inclusiv”, scrie The Film Verdict.

Emma Ioana Mogoş este cea mai tânără actriţă prezentă pe covorul roşu la Veneția.

„Maria este întruchiparea unei generaţii de copii ignoraţi de istorie, pierderea ei personală fiind ecoul unei fracturi naţionale”, scrie ION CINEMA despre personajul principal interpretat de tânăra actriţă la debut, Emma Ioana Mogoş.

„Interpretarea Emmei Ioana Mogoș este superbă, iar ea poate fi considerată, fără îndoială, unul dintre cei mai memorabili copii actori ai acestui sezon”, apreciază Cineuropa.

„Sper ca filmul lui Mincan să aibă parte de recunoaşterea pe care o merită: are alura unui viitor film-cult”, notează criticul de film Andrei Gorzo în Films in Frame.

Participarea la Veneţia a fost realizată cu sprijinul: Centrul Naţional al Cinematografiei, Institutul Cultural Român, Uniunea Cineaştilor din România - UCIN, Asociaţia Dacin Sara.

Regizorul şi scenaristul Mihai Mincan se află la a doua selecţie în secţiunea Orizzonti, unde a mai fost prezent în urmă cu trei ani, cu debutul său în ficţiune, Spre Nord (2022), care a câştigat premiul Bisato D’oro acordat de asociaţia criticilor independenţi.

Dedicată filmelor care reprezintă cele mai noi şi expresive tendinţe din cinematografia internaţională, secţiunea Orizzonti este jurizată de: regizoarea şi scenarista franceză Julia Ducournau (preşedinta juriului), regizorul italian Yuri Ancarani; criticul de film argentinian Fernando Enrique Juan Lima; regizoarea australiană Shannon Murphy; regizorul şi scriitorul american RaMell Ross.

Dinţi de lapte/ Milk Teeth este o coproducţie internaţională România - Franţa - Danemarca - Grecia - Bulgaria ce are în rolul principal o tânără actriţă preadolescentă, aflată la debut: Emma Ioana Mogoş. Setat la finalul anilor '80, filmul prezintă povestea Mariei, o fetiţă de 10 ani dintr-un oraş de provincie, a cărei soră cu un an mai mare dispare subit. În timp ce ancheta este în desfăşurare şi părinţii o caută disperaţi pe fiica lor cea mare, Maria apelează la ajutorul şi încrederea prietenilor. Astfel, Maria trebuie să-şi găsească curajul de a se maturiza.

Din distribuţia filmului mai fac parte: Marina Palii, Igor Babiac, István Téglás, Victor-Ioan Rogobete, Lara Maria Alexandra Comănescu, Maia-Victoria Boboc, Albert Ciută, Karina-Ziana Gherasim, Tudor Morar, Mihaela Rădescu, Ada Lupu, Cătălin Filip, Luca-David Cărăvan, Ingrid-Maria Tirintică.

Directorul de imagine al filmului este George Chiper-Lillemark, iar montajul a fost realizat de Dragoş Apetri. Marius Leftărache şi Nicolas Becker au compus muzica, iar Cyril Holtz a realizat mixajul de sunet.

Scenografia este semnată de Anamaria Ţecu, realizarea costumelor a fost coordonată de Dana Păpăruz, iar de machiaj şi coafură s-au ocupat Dimitra Fafaliou şi Sotiris Paterakis.

Radu Stancu şi Ioana Lascăr (România) sunt producătorii filmului din partea deFilm.

Coproducători: Cyriac Auriol, Monica Hellström, Konstantinos Vassilaros, Poli Angelova, Nikolay Todorov. Producători asociaţi: Carmen Rizac, Vlad Rădulescu, Orfeas Peretzis, Remi Burah, Olivier Pere, Mikulas Novotny.

Dinţi de lapte/ Milk Teeth va ajunge în cinematografele din România în această toamnă, distribuit de T.R.I.B.E Films.

Mihai Mincan este autorul scurtmetrajelor Alaska (2014), Cometa (2017) şi Idila (2019) - care au avut premiera la festivaluri europene, co-regizor al documentarelor Omul care a vrut să fie liber şi Emigrant Blues (2019).

Debutul său în lungmetraj de ficţiune, Spre Nord a avut premiera în 2022 în competiţia Orizzonti de la Veneţia, a fost selectat la peste 25 de festivaluri internaţionale şi a fost disponibil în 15 teritorii.

Spre Nord a avut 13 nominalizări la Premiile Gopo 2024, a câştigat trei trofee Gopo 2024 (Cel mai bun debut şi Cea mai bună imagine, precum şi Premiul Tânără Speranţă pentru Niko Becker); a primit cinci premii ale Uniunii Cineaştilor în 2024, incluzând Marele Premiu şi Trofeul Uniunii Cineaştilor pentru cel mai bun film.

colaj mihai mincan, actori din filmul dinți de lapte
Dinţi de lapte este un film realizat cu sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, Guvernului României - Oficiul de Film şi Investiţii Culturale, CNC Centre national du cinéma et de l'image animée, Danish Film Institute, Bulgarian National Film Center, Hellenic Film & Audiovisual Center - Creative Greece / National Recovery & Resilience Plan - Greece 2.0 - Co-production Window, Media Investment Communication, ARTE Kino, Creative Europe Media, ERT SA, TorinoFilmLab Production Award & Green Filming Award, Cinema City, Televiziunea Română, Avanpost, Radio România.

