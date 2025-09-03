Cine este singurul fotograf român acreditat la Festivalul de Film de la Veneția 2025. A reprezentat România pe plan internațional

Un singur român este acreditat pentru a face fotografii la Festivalul de Film de la Veneția. Iată cine este și ce responsabilități are.

Cine este singurul fotograf român acreditat la Festivalul de Film de la Veneția 2025 | Shutterstock

Festivalul de Film de la Veneția este la cea de-a 82-a ediție în acest an. Este cel mai vechi festival cinematografic din lume, prima ediţie fiind ţinută în 1932, sub numele de Esposizione Internazionale d’Arte Cinematografica, la iniţiativa lui Giuseppe Volpi. Este la fel de prestigios precum Premiile Oscar sau Festivalul de la Cannes.

Povestea singurului român fotograf la Festivalul de Film de la Veneția 2025

Octavian Micleușanu este singurul fotograf român acreditat la Festivalul Internațional de Film de la Veneția și la Bienala Internațională de Artă, Dans Contemporan și Arhitectură.

Potrivit unei surse, din 2018, Octavian Micleușanu este fotograf oficial la Carnavalul de la Veneția și la Venice Fashion Week.

Acesta este fotograf, grafician și pictor. A absolviy Academia de Arte Frumoase din Veneția în 2013, unde a și ocupat funcția de asistent tehnic de laborator între 2006 și 2007. În prezent este profesor de artă la aceeași instituție.

De-a lungul timpului, Octavian a acumulat diplome și premii la ateliere și cursuri internaționale, a prezentat în expoziții personale imagini, grafică și pictură. De asemenea, a semnat articole și interviuri de specialitate. Portretele sale memorabile cu mari personalități internaționale au fost găzduite de publicații celebre.

Octavian Micleușanu colaborează cu Roberta Reali, directoarea ziarului online Art in Italy, ceea ce i-a și consolitat prezența pe scena artistică internațională.

Artistul este o figură constantă la Festivalul de Film de la Veneția, cu toate acestea, fiecare ediție este o experiență unică.

„După atâția ani, simți că faci parte din familia festivalului. Este greu să obții acreditarea ca fotograf, dar odată intrat, trăiești senzația că aparții acestui univers al cinematografiei adevărate”, a declarat Octavian Micleușanu, conform unei surse.

În ciuda anvergurii Festivalului, artistul consideră că responsabilitatea majoră ține de relația cu clienții săi: „Cele mai intense momente apar atunci când ești plătit de clienți și trebuie să le livrezi fotografii impecabile. Este o responsabilitate uriașă.”

Festivalul de Film de la Veneția i-a dat posibilitatea fotografului român să intre în contact cu nume importante din lumea artei din întreaga lume, printre care compozitorii Hans Zimmer, Brian Eno, Michael Nyman, balerinul Mihail Baryshnikov, regizori precum Aleksandr Sokurov, Oliver Stone, Ridley Scott sau Denis Villeneuve, precum și actorii Jeremy Irons, George Clooney, Jim Carrey, Mel Gibson sau Timothée Chalamet.

„Sunt întâlniri care îți rămân pe viață în memorie”, a declarat acesta, conform sursei menționate anterior.

Fotografiile pe care le realizează nu sunt simple imagini, ci sunt încărcate de emoție. Ele creează un spațiu vizual cu totul aparte.

„Fiecare imagine poartă o emoție. Unele surprind fragilitatea unui actor, altele energia incredibilă a altuia. Amintirile legate de Donald Sutherland, Mel Gibson sau Zhang Yimou sunt la fel de vii precum fotografiile în sine”, a precizat el.

„Ai ocazia să fii aproape de actori și regizori, să surprinzi emoția lor autentică, uneori chiar în clipele cele mai neașteptate”, a mai adăugat din culisele unuia dintre cele mai vestite festivaluri de film.

Cu toate că Festvalul de Film de la Veneția este cea mai veche astfel de ceremonie, esența sa nu s-a schimbat mai deloc. Ceea ce simte Octavian Micleușanu este „trecerea de la film pe peliculă la fotografia digitală”.

Octavian Micleușanu locuiește la Veneția și observă unicitatea locului. Este un spațiu în care timpul are un alt ritm, iar arta răsare la fiecare pas: „La Veneția timpul trece altfel. Este artă la fiecare pas și un cadru perfect pentru festival.”

Conform sursei menționate anterior, artistul are o viziune umană asupra artei și a celor din slujba sa. El este singurul român acreditat să fotografieze vedetele la Festival, însă este plin de modestie și îl citează pe Brâncuși pentru a descrie sentimentul care îl cuprinde când ia parte la astfel de evenimente: „La Veneția sunt fotografi din toată lumea. În artă nu există străini, spunea Brâncuși. Exact așa simt și eu.”

Ca orice artist, obiectul artei sale are o încărcătură profundă, iar Octavian Micleușanu vede în fotografie oglinda lumii: „O fotografie sau un film poate schimba o viață. Este o oglindă a omenirii, un prilej de reflecție și, uneori, de transformare.”