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Salma Hayek a întors toate privirile într-un costum roșu la deschiderea Campionatului Mondial. Cum arată ținuta purtată de vedetă

Salma Hayek a urcat pe scenă la deschiderea Cupei Mondiale 2026. A prezentat fiecare țară și a strălucit într-un costum roșu. Cum arată.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 12 Iunie 2026, 09:42 | Actualizat Vineri, 12 Iunie 2026, 09:52
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Salma Hayek a întors toate privirile într-un costum roșu la deschiderea Campionatului Mondial. Cum arată ținuta purtată de vedetă | hepta.ro
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Actrița a fost una dintre marile vedete ale ceremoniei de deschidere a Cupei Mondiale 2026, desfășurată pe 11 iunie, unde a participat în calitate de Ambasador Global al competiției.

Salma Hayek a întors toate privirile într-un costum roșu la deschiderea Campionatului Mondial

Salma Hayek Pinault a impresionat publicul printr-un discurs emoționant și printr-o apariție elegantă, alegând să poarte un costum puternic și sofisticat.

Celebra actriță a urcat pe scenă în fața zecilor de mii de spectatori prezenți în stadion și a milioanelor de telespectatori din întreaga lume. Alături de președintele FIFA, Gianni Infantino, ea a ținut în mâini celebrul trofeu al Cupei Mondiale, marele obiectiv al tuturor echipelor participante la turneul final.

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Campionatul Mondial 2026 se vede pe Antena 1, AntenaPLAY şi Antena 3 CNN.

În rolul său de Ambasador Global al Cupei Mondiale 2026, Salma Hayek a susținut un discurs de bun venit înaintea meciului de deschidere dintre Mexic și Africa de Sud.

Îmbrăcată într-un costum creat special de Gucci și accesorizată cu o broșă semnată Boucheron, actrița a vorbit în limba spaniolă și a transmis un mesaj plin de emoție:

„În acest stadion, împreună cu Canada și Statele Unite, întâmpinăm cele 48 de steaguri participante. Noi, mexicanii, suntem onorați să fim aici, acolo unde începe Cupa Mondială.”

La rândul său, Gianni Infantino a subliniat importanța diversității culturale și a unității promovate de competiție.

„Această ceremonie de deschidere din Los Angeles reflectă amploarea extraordinară a ceea ce va reprezenta Cupa Mondială FIFA 2026. Artiștii invitați ilustrează diversitatea culturală a Statelor Unite și energia comunităților sale, demonstrând puterea muzicii de a aduce oamenii împreună”, a declarat oficialul FIFA.

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Înaintea partidei inaugurale, pe scenă au urcat artiști de renume internațional precum Shakira, J Balvin și Tyla, care au oferit momente spectaculoase publicului.

Turneul final se desfășoară în 16 orașe din Statele Unite, Canada și Mexic și va avea loc în perioada 11 iunie – 19 iulie 2026.

Salma Hayek și istoria sa cu astfel de evenimente sportive

Nu este pentru prima dată când Salma Hayek se implică într-un eveniment sportiv de asemenea amploare. În 2024, actrița a participat la ștafeta torței olimpice înaintea Jocurile Olimpice de Vară 2024. Ea a purtat flacăra olimpică prin impresionantul Palatul Versailles, aflat în apropierea Parisului, arată acest site.

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După acel moment, vedeta a mărturisit cât de mult a însemnat pentru ea această experiență:

„Am avut onoarea de a purta flacăra olimpică, un simbol al luminii, speranței, păcii și unității. Dacă împărtășiți aceste valori, să știți că ați fost alături de mine la fiecare pas.”

vedetă cu părul lung și desprins
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Ea a adăugat că s-a simțit mândră să reprezinte spiritul olimpic și valorile care unesc oameni din întreaga lume.

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