Andreea Raicu, imaginea în costum de baie care i-a făcut pe fani să dea zoom. Cum a apărut pe rețelele de socializare

Andreea Raicu s-a bucurat de un început de an în liniște, într-o vacanță departe de casă.

Pentru Andreea Raicu India este locul unde ea s-a descoperit și de-atunci simte o conexiune specială cu această țară. | Instagram

Andreea Raicu a ales să înceapă anul 2026 fără să mai facă postări pe rețelele de socializare, dispărând pentru o perioadă din online pentru a se reconecta cu sine.

Andreea Raicu, imaginea în costum de baie care a atras atenția fanilor

Vedeta a fost plecată în vacanță în Maldive acolo unde a început noul an așa cum a simțit ea, în liniște și armonie, bucurându-se de natură.

Andreea Raicu a postat recent mai multe imagini din vacanța ei exotică, printre care și o fotografie în costum de baie. Frumoasa brunetă s-a pozat într-un costum de baie negru pe plajă, stând în poziție de yoga, semn că a căutat liniștea.

Vedeta a ales să lipsească pentru o perioadă din mediul online pentru a simți că se bucură cu adevărat de acest nou început. La descrierea postării, Andreea a explicat de ce a luat această decizie.

„Anul 2026 a început în liniște. Ca de obicei, fără telefon. Fără notificări. Fără postări. (Colegele mele de la social media au avut grijă să vă mai arate între timp ultimele noutăți din Amalin.) Cu soare, somn, mâncare bună, liniște și într-un loc absolut minunat. Am ales să fiu acolo. Prezentă. Nu să povestesc, nu să arăt, nu să explic. Doar să trăiesc. Să mă bucur de fiecare moment. Și mi-a prins incredibil de bine să dispar puțin din online, ca să mă regăsesc mai mult în mine. E unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care mi le pot face. ”, a scris vedeta.

Pe lângă vorbele frumoase și inspiraționale, fanii nu au putut ignora, însă, imaginea cu ea în costum de baie care le-a atras atenția.

„Superb totul! Si peisajele …dar mai ales, tu!”, „Foarte bună alegere. Resortul în care ești este unul dintre cele mai bune din Maldive, cu muuulta viață marină, iar mâncarea este absolut delicioasă. Dintre cele trei pe care le au în Maldive, acesta este cel mai bun. Vacanță minunată! ”, „Vacanță frumoasă Andreea în paradis!”, „Ce frumoasă ești” – acestea au fost doar câteva dintre comentariile internauților care s-au bucurat să o vadă relaxată pe Andreea Raicu.

După această postare, ea le-a povestit urmăritorilor ei că a ales să plece din nou în India, acolo unde se regăsește de fiecare dată.

„Si bineinteles, din nou in India. Am realizat ca anul acesta se implinesc exact 14 ani de cand am fost aici pentru prima oara in locul care mi-a schimbat viata, care m-a învățat sa ma cunosc, sa ma accept și să mă iubesc, locul care m-a învățat sa îmi găsesc curajul să trăiesc liberă. Mi-am dorit sa revin pentru ca simteam nevoia sa ma apropii mai mult de mine. Uneori știi unde vrei sa ajungi dar ar nevoie de un pic de suport. Aveam nevoie să fac liniste dupa un an intens, cu multa agitatie in corp si in minte. Am simtit nevoia de tacere, de miscare, de meditatie, de odihna. De a fi mai mult.

De data aceasta am ales un curs pe care il vedeam de ani de zile, dar despre care nu simteam niciodata ca „am ce cauta” acolo. Un curs care te reconecteaza cu creativitatea ta prin pictura si dans. E incredibil ce poti descoperi despre tine intr-un astfel de spatiu: despre pattern-uri, despre frici, despre emotii, despre felul in care functionezi cand renunti la control. Mi-a facut atat de bine sa revad oameni foarte dragi, care au contribuit la drumul meu si la cine sunt astazi si sa cunosc oameni complet noi, cu care s-au creat conexiuni profunde, doar pentru ca eram prezenti.

Acolo. Fara altceva. Lipsa telefonului a contribuit enorm. Am meditat mult. Am dormit. M-am bucurat. Si mi-am amintit de tot ce am trait aici, de fiecare data cand am venit. India are felul ei de a te aduce inapoi la tine. Till I see you again!”, a scris vedeta pe contul ei de Instagram la postarea cu imagini din India.

Pentru Andreea Raicu India este locul unde ea s-a descoperit și de-atunci simte o conexiune specială cu această țară. De această dată ea a ales un resort unde a putut să facă terapie prin dans și pictură, și-a redescoperit latura creativă, a fost în silent retreat și s-a bucurat de frumusețile naturii în liniște, fără telefon.

