Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Andreea Raicu, imaginea în costum de baie care i-a făcut pe fani să dea zoom. Cum a apărut pe rețelele de socializare

Andreea Raicu, imaginea în costum de baie care i-a făcut pe fani să dea zoom. Cum a apărut pe rețelele de socializare

Andreea Raicu s-a bucurat de un început de an în liniște, într-o vacanță departe de casă.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 26 Ianuarie 2026, 13:12 | Actualizat Luni, 26 Ianuarie 2026, 13:36
Galerie
Pentru Andreea Raicu India este locul unde ea s-a descoperit și de-atunci simte o conexiune specială cu această țară. | Instagram

Andreea Raicu a ales să înceapă anul 2026 fără să mai facă postări pe rețelele de socializare, dispărând pentru o perioadă din online pentru a se reconecta cu sine.

Andreea Raicu, imaginea în costum de baie care a atras atenția fanilor

Vedeta a fost plecată în vacanță în Maldive acolo unde a început noul an așa cum a simțit ea, în liniște și armonie, bucurându-se de natură.

Andreea Raicu a postat recent mai multe imagini din vacanța ei exotică, printre care și o fotografie în costum de baie. Frumoasa brunetă s-a pozat într-un costum de baie negru pe plajă, stând în poziție de yoga, semn că a căutat liniștea.

Articolul continuă după reclamă

Vedeta a ales să lipsească pentru o perioadă din mediul online pentru a simți că se bucură cu adevărat de acest nou început. La descrierea postării, Andreea a explicat de ce a luat această decizie.

Citește și: Care a fost primul salariu al Andreei Raicu. Dezvăluirile vedetei despre începutul carierei sale

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Anul 2026 a început în liniște. Ca de obicei, fără telefon. Fără notificări. Fără postări. (Colegele mele de la social media au avut grijă să vă mai arate între timp ultimele noutăți din Amalin.) Cu soare, somn, mâncare bună, liniște și într-un loc absolut minunat. Am ales să fiu acolo. Prezentă. Nu să povestesc, nu să arăt, nu să explic. Doar să trăiesc. Să mă bucur de fiecare moment. Și mi-a prins incredibil de bine să dispar puțin din online, ca să mă regăsesc mai mult în mine. E unul dintre cele mai frumoase cadouri pe care mi le pot face. ”, a scris vedeta.

Pe lângă vorbele frumoase și inspiraționale, fanii nu au putut ignora, însă, imaginea cu ea în costum de baie care le-a atras atenția.

„Superb totul! Si peisajele …dar mai ales, tu!”, „Foarte bună alegere. Resortul în care ești este unul dintre cele mai bune din Maldive, cu muuulta viață marină, iar mâncarea este absolut delicioasă. Dintre cele trei pe care le au în Maldive, acesta este cel mai bun. Vacanță minunată! ”, „Vacanță frumoasă Andreea în paradis!”, „Ce frumoasă ești” – acestea au fost doar câteva dintre comentariile internauților care s-au bucurat să o vadă relaxată pe Andreea Raicu.

După această postare, ea le-a povestit urmăritorilor ei că a ales să plece din nou în India, acolo unde se regăsește de fiecare dată.

Citește și: Andreea Raicu a explicat de ce nu are copii. Ce răspuns inedit a oferit aceasta

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Si bineinteles, din nou in India. Am realizat ca anul acesta se implinesc exact 14 ani de cand am fost aici pentru prima oara in locul care mi-a schimbat viata, care m-a învățat sa ma cunosc, sa ma accept și să mă iubesc, locul care m-a învățat sa îmi găsesc curajul să trăiesc liberă. Mi-am dorit sa revin pentru ca simteam nevoia sa ma apropii mai mult de mine. Uneori știi unde vrei sa ajungi dar ar nevoie de un pic de suport. Aveam nevoie să fac liniste dupa un an intens, cu multa agitatie in corp si in minte. Am simtit nevoia de tacere, de miscare, de meditatie, de odihna. De a fi mai mult.

De data aceasta am ales un curs pe care il vedeam de ani de zile, dar despre care nu simteam niciodata ca „am ce cauta” acolo. Un curs care te reconecteaza cu creativitatea ta prin pictura si dans. E incredibil ce poti descoperi despre tine intr-un astfel de spatiu: despre pattern-uri, despre frici, despre emotii, despre felul in care functionezi cand renunti la control. Mi-a facut atat de bine sa revad oameni foarte dragi, care au contribuit la drumul meu si la cine sunt astazi si sa cunosc oameni complet noi, cu care s-au creat conexiuni profunde, doar pentru ca eram prezenti.

Acolo. Fara altceva. Lipsa telefonului a contribuit enorm. Am meditat mult. Am dormit. M-am bucurat. Si mi-am amintit de tot ce am trait aici, de fiecare data cand am venit. India are felul ei de a te aduce inapoi la tine. Till I see you again!”, a scris vedeta pe contul ei de Instagram la postarea cu imagini din India.

Pentru Andreea Raicu India este locul unde ea s-a descoperit și de-atunci simte o conexiune specială cu această țară. De această dată ea a ales un resort unde a putut să facă terapie prin dans și pictură, și-a redescoperit latura creativă, a fost în silent retreat și s-a bucurat de frumusețile naturii în liniște, fără telefon.

colaj andreea raicu
+1
Mai multe fotografii

Citește și: Ce meserie neașteptată a avut mama Andreei Raicu. Cu ce s-a ocupat Virginia Gheorghiu

Fly Project, senzație cu „Lonely”. Filmări în Dubai, adrenalină în deșert și o piesă născută… într-o singură zi...
Înapoi la Homepage
AS.ro Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro Orașul comandat de Ceaușescu își scoate la licitație stadionul. Prețul de pornire e de sute de mii de euro
Observatornews.ro 500 € pentru a te muta pe insula grecească cu doar 45 locuitori. Ce profesii sunt căutate pentru noii veniți 500 € pentru a te muta pe insula grecească cu doar 45 locuitori. Ce profesii sunt căutate pentru noii veniți
Antena 3 Doi soți care au cumpărat o biserică veche ca să o transforme în casă au făcut o descoperire înfiorătoare sub podea, în timp ce renovau Doi soți care au cumpărat o biserică veche ca să o transforme în casă au făcut o descoperire înfiorătoare sub podea, în timp ce renovau
SpyNews Cătălin Vișănescu s-a afișat pentru prima dată alături de iubita lui! Ce declarație de dragoste i-a făcut Cătălin Vișănescu s-a afișat pentru prima dată alături de iubita lui! Ce declarație de dragoste i-a făcut

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 The Gold, serialul nominalizat la Premiile BAFTA despre unul dintre cele mai faimoase jafuri din istoria Marii Britanii, e în AntenaPLAY. Vezi primele episoade.
Videoclipul zilei
Din 9 ianuarie, concurenții intră în cea mai grea provocare a vieții lor. Foame, strategii, alianțe și trădări, toate duc spre un singur câștigător: SURVIVOR!
Citește și
Anamaria Prodan a spus totul despre operațiile estetice: „Nu-s tăiată pe la față, prin păr”. Cum se menține în formă la 53 de ani
Anamaria Prodan a spus totul despre operațiile estetice: „Nu-s tăiată pe la față, prin păr”. Cum se...
Amber Heard a făcut declarații rare despre procesul cu Johnny Depp. „Mi-am pierdut abilitatea de a vorbi”
Amber Heard a făcut declarații rare despre procesul cu Johnny Depp. „Mi-am pierdut abilitatea de a vorbi” Catine.ro
Cum arată acum Victor Newman, după 45 de ani de Tânăr și Neliniștit. Momentul care l-a convins să rămână în serial atât de mult
Cum arată acum Victor Newman, după 45 de ani de Tânăr și Neliniștit. Momentul care l-a convins să rămână...
Can Yaman, de la „rățușca urâtă” la sex simbol. “Tatăl meu a spus că sigur m-au înlocuit cu alt bebeluș”
Can Yaman, de la „rățușca urâtă” la sex simbol. “Tatăl meu a spus că sigur m-au înlocuit cu alt... Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare dacă conflictul din Ucraina ia amploare: „Pentru a aduce Europa la rațiune”
Rusia a numit primele trei țări pe care le-ar lovi cu arme nucleare dacă conflictul din Ucraina ia amploare:... Libertatea.ro
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu
Din ce afaceri a făcut o avere de un milion de euro văduva bărbatului ucis de Mario Iorgulescu AntenaSport
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment „stânjenitor”. Ce a dezvăluit un invitat
Dansul „nepotrivit” al Victoriei Beckham la nunta lui Brooklyn a fost eclipsat de un alt moment... Elle
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile
Imaginile groazei! Zăpadă cum nu ai mai văzut niciodată! Copiii au construit tobogane înalte cât blocurile Spynews.ro
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul
Cheesecake japonez cu două ingrediente. Rețeta simplă care a cucerit internetul HelloTaste.ro
Bulgarii care munceau în Germania se întorc în ţara lor ca să lucreze de la distanţă, iar veniturile li s-au mărit considerabil
Bulgarii care munceau în Germania se întorc în ţara lor ca să lucreze de la distanţă, iar veniturile li s-au... Antena3.ro
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat
Apple ar pregăti lansarea unui dispozitiv nou în 2027. Ce ar putea face tehnologia de purtat useit
Mădălina Ghenea îl laudă pe fostul partener, Leonardo Maria Del Vecchio! „Bărbați ca tine sunt rari în această lume…“
Mădălina Ghenea îl laudă pe fostul partener, Leonardo Maria Del Vecchio! „Bărbați ca tine sunt rari în... BZI
Demolarea Occidentului în șase zile: Când aliatul devine risc strategic. Săptămâna în care relațiile transatlantice s-au destrămat
Demolarea Occidentului în șase zile: Când aliatul devine risc strategic. Săptămâna în care relațiile... Jurnalul
Cătălin Botezatu deslușește misterul ochelarilor de soare ai lui Macron la Davos
Cătălin Botezatu deslușește misterul ochelarilor de soare ai lui Macron la Davos Kudika
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe
Nicușor Dan a semnat decretul! Românii spun adio acestei taxe Redactia.ro
500 € pentru a te muta pe insula grecească cu doar 45 locuitori. Ce profesii sunt căutate pentru noii veniți
500 € pentru a te muta pe insula grecească cu doar 45 locuitori. Ce profesii sunt căutate pentru noii veniți Observator
Proprietățile medicinale ale fructelor de acai. Ce schimbări benefice pot aduce dietei
Proprietățile medicinale ale fructelor de acai. Ce schimbări benefice pot aduce dietei MediCOOL
Îți este dor de Italia? Iată cea mai simplă rețetă de limoncello pe care o poți face acasă
Îți este dor de Italia? Iată cea mai simplă rețetă de limoncello pe care o poți face acasă HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
3 motive alarmante pentru care mulți copii trec prin criza vârstei mijlocii la 12 ani
3 motive alarmante pentru care mulți copii trec prin criza vârstei mijlocii la 12 ani DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume
Cele 9 emoji-uri noi care vor fi introduse în 2026. Ce simboluri vor ajunge pe smartphone-uri din întreaga lume UseIT
Cum se folosește untura în rețetele de aluat. Sfaturi utile în bucătărie
Cum se folosește untura în rețetele de aluat. Sfaturi utile în bucătărie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x