Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Andreea Raicu a explicat de ce nu are copii. Ce răspuns inedit a oferit aceasta

Andreea Raicu a explicat de ce nu are copii. Ce răspuns inedit a oferit aceasta

Andreea Raicu, una dintre cele mai apreciate prezențe din showbizul românesc, a ales să abordeze deschis un subiect personal despre care a vorbit rareori până acum: lipsa copiilor din viața sa.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 21 Septembrie 2025, 14:03 | Actualizat Duminica, 21 Septembrie 2025, 17:26
Galerie
Andreea Raicu a explicat de ce nu are copii. Ce explicație inedită a oferit aceasta | Instagram

La 48 de ani, vedeta are o carieră de succes, o comunitate online numeroasă și o imagine publică solidă, însă, în ciuda realizărilor sale, întrebările legate de căsătorie și maternitate continuă să îi fie adresate constant.

Andreea Raicu a explicat de ce nu are copii. Ce explicație inedită a oferit aceasta

Într-un articol publicat pe blogul său, Andreea Raicu a povestit cum aceste întrebări, aparent banale, pot provoca suferință și disconfort nu doar în cazul ei, ci și al altor femei. „Te rog, nu mă mai întreba când voi face un copil. De fapt, hai să nu-i mai punem niciunei femei, oricare ar fi vârsta și situația ei maritală, această întrebare”, a scris vedeta.

Citește și: Cum arată Andreea Raicu în costum de baie la 47 de ani. Vedeta s-a bucurat de o vacanță inedită: „7 zile fără telefon”

Articolul continuă după reclamă

Andreea Raicu a explicat că, de fiecare dată când este întrebată de ce nu are copii, reacțiile sale trec printr-un carusel de emoții – de la defensivă și iritare, până la tristețe și îngrijorare. „Adevărul este că nu știu, iar atunci când mi se pune acest gen de întrebare atât de intimă, mă simt inconfortabil și încep să mă stresez”, a mărturisit ea.

Vedeta a atras atenția asupra faptului că o astfel de întrebare, pusă fără prea multă gândire, poate răscoli răni adânci în sufletul unei femei care se confruntă cu infertilitate, care a pierdut sarcini sau care trece prin experiențe dureroase legate de maternitate. „Îți poți imagina, măcar pentru o secundă, cum se simte ea atunci când i se pune atât de lejer această întrebare?”, a subliniat Raicu.

Citește și: Care a fost primul salariu al Andreei Raicu. Dezvăluirile vedetei despre începutul carierei sale

„Eu, personal, nu știu cum să răspund când mi se pun aceste întrebări. Primul meu instinct este să devin defensivă, apoi încep să mă enervez, iar într-un final îmi lasă un gust amar. Pentru că adevărul este că nu știu, iar atunci când mi se pune acest gen de întrebare atât de intimă, mă simt inconfortabil și încep să mă stresez și să mă îngrijorez.”, a mai spus ea, potrivit viva.ro.

+6
Mai multe fotografii

Vedeta atrage atenția asupra impactului pe care îl pot avea întrebările intruzive și subliniază importanța respectării intimității fiecărei persoane.

Cum arată vila în care locuiește David Popovici. Complexul are o piscină semiolimpică...
Înapoi la Homepage
AS.ro Fiica lui Leonard Doroftei, apariție răvășitoare alături de iubitul ei. Vanessa arată fabulos la 21 de ani Fiica lui Leonard Doroftei, apariție răvășitoare alături de iubitul ei. Vanessa arată fabulos la 21 de ani
Observatornews.ro Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul Frații Tate, speriați de un bărbat cu pistol airsoft la vila lor din Voluntari. Ce plănuia individul

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Motivul pentru care Nicole Cherry merge la psiholog: „De multe ori, oamenii neagă”. Cu ce se confruntă artista
Motivul pentru care Nicole Cherry merge la psiholog: „De multe ori, oamenii neagă”. Cu ce se confruntă artista
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele
3 semne zodiacale atrag succesul financiar începând cu 15 septembrie 2025. Află dacă te numeri printre ele Catine.ro
De ce își schimbă găinile penajul toamna: totul despre năpârlirea lor
De ce își schimbă găinile penajul toamna: totul despre năpârlirea lor
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta
Michelle Vieth surprinde cu o schimbare drastică de look. Cum arată în prezent vedeta Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin
Imaginile cu Trump și Melania au făcut înconjurul planetei. Eveniment fără precedent pentru un lider străin Libertatea.ro
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna închiderea multor afaceri și pierderea a mii de locuri de muncă”
Cum va afecta românii noua creștere de TVA. „Prețurile au urcat cu 15%. Ar însemna... Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat numeroase vedete
A fost nuntă mare în showbiz! Celebrul actor s-a căsătorit în cadrul unei ceremonii de vis la care au participat... Elle
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său | VIDEO
Toto Dumitrescu a ajuns la Brigada Rutieră. Fiul lui Ilie Dumitrescu, încătușat, e însoțit și de avocatul său... Spynews.ro
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!”
Elena Udrea se angajează! „Nu mai vreau să pierd nicio clipă!” BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide
Salată caldă de linte cu mere, îmbogățită cu nuci și stafide HelloTaste.ro
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon
Un bărbat încă este în închisoare la 20 de ani după ce a furat de telefon Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 15 septembrie 2025. Balanțele își găsesc echilibrul. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți
Horoscop săptămânal, 15 - 21 septembrie 2025. Adevărul iese la iveală, indiferent dacă suntem sau nu pregătiți Jurnalul
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui
George Jaguarul de la Insula Iubirii, mărturisiri emoționante despre copilăria marcată de lipsa tatălui Kudika
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte
Cele mai frumoase locuri din România toamna. Frunzele arămii, aerul curat și liniștea naturii, punctele forte Playtech
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă
Adriana Bahmuțeanu și-a ales ținuța pentru cununia civilă. De ce va purta o culoare neobișnuită pentru o mireasă Redactia.ro
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele
Tradiţii şi superstiţii de Înălţarea Sfintei Cruci. Ce să nu faci azi, de Ziua Crucii, ca să fii ferit de rele Observator
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite
Remediul rapid pentru tusea persistentă. Acționează imediat și are efecte dovedite MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva” ProSport
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp
Localitatea din România în care îți poti cumpăra o CASĂ cu doar 5000 de euro. Terenul are 1264 mp Gandul
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium
Monica Gabor, mesaj PUBLIC pentru Cătălin Botezatu după ce Irina Columbeanu a defilat pentru prima oară pe podium CanCan
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple
„Ceașca emoțiilor“ în cazul copiilor. Ce se întâmplă când se golește și cum o poți reumple DeParinti
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”: „Simțeam că lucrurile ies la suprafață”
Lorde a vorbit despre motivul pentru care și-a acoperit pieptul cu bandă adezivă în piesa „Man of the Year”:... ZUTV
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide
Cum schimbă Google căutările. Compania a dezvăluit noul Web Guide UseIT
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie
Pui la cuptor cu pere și ierburi aromatice. Un tablou de toamnă pe farfurie Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x