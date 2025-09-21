Andreea Raicu a explicat de ce nu are copii. Ce răspuns inedit a oferit aceasta

Andreea Raicu, una dintre cele mai apreciate prezențe din showbizul românesc, a ales să abordeze deschis un subiect personal despre care a vorbit rareori până acum: lipsa copiilor din viața sa.

La 48 de ani, vedeta are o carieră de succes, o comunitate online numeroasă și o imagine publică solidă, însă, în ciuda realizărilor sale, întrebările legate de căsătorie și maternitate continuă să îi fie adresate constant.

Andreea Raicu a explicat de ce nu are copii. Ce explicație inedită a oferit aceasta

Într-un articol publicat pe blogul său, Andreea Raicu a povestit cum aceste întrebări, aparent banale, pot provoca suferință și disconfort nu doar în cazul ei, ci și al altor femei. „Te rog, nu mă mai întreba când voi face un copil. De fapt, hai să nu-i mai punem niciunei femei, oricare ar fi vârsta și situația ei maritală, această întrebare”, a scris vedeta.

Andreea Raicu a explicat că, de fiecare dată când este întrebată de ce nu are copii, reacțiile sale trec printr-un carusel de emoții – de la defensivă și iritare, până la tristețe și îngrijorare. „Adevărul este că nu știu, iar atunci când mi se pune acest gen de întrebare atât de intimă, mă simt inconfortabil și încep să mă stresez”, a mărturisit ea.

Vedeta a atras atenția asupra faptului că o astfel de întrebare, pusă fără prea multă gândire, poate răscoli răni adânci în sufletul unei femei care se confruntă cu infertilitate, care a pierdut sarcini sau care trece prin experiențe dureroase legate de maternitate. „Îți poți imagina, măcar pentru o secundă, cum se simte ea atunci când i se pune atât de lejer această întrebare?”, a subliniat Raicu.

„Eu, personal, nu știu cum să răspund când mi se pun aceste întrebări. Primul meu instinct este să devin defensivă, apoi încep să mă enervez, iar într-un final îmi lasă un gust amar. Pentru că adevărul este că nu știu, iar atunci când mi se pune acest gen de întrebare atât de intimă, mă simt inconfortabil și încep să mă stresez și să mă îngrijorez.”, a mai spus ea, potrivit viva.ro.

Vedeta atrage atenția asupra impactului pe care îl pot avea întrebările intruzive și subliniază importanța respectării intimității fiecărei persoane.