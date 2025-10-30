Ce meserie neașteptată a avut mama Andreei Raicu. Cu ce s-a ocupat Virginia Gheorghiu

Antena Căutare
Andreea Raicu este o figură celebră în showbiz-ul românesc, însă puțini sunt cei care știu cine este mama vedetei de televiziune. Virginia Gheorghiu este o prezență discretă și preferă să stea departe de luminile reflectoarelor.

Publicat: Joi, 30 Octombrie 2025, 15:35 | Actualizat Joi, 30 Octombrie 2025, 17:04
Andreea Raicu este o figură celebră în showbiz-ul românesc, însă puțini sunt cei care știu cine este mama vedetei de televiziune

Deși este o persoană rezervată, Andreea Raicu nu a uitat niciodată să își țină la curent fanii cu cele mai speciale evenimente din viața sa. Vedeta de televiziune este destul de activă pe rețelele sociale, unde publică des imagini sau videoclipuri.

De curând, aceasta a luat pe toată lumea prin surprindere cu o serie de postări emoționante în care apare alături de mama ei. Mai mult, Andreea Raicu le-a povestit internauților și despre meseria pe care a avut-o cea care i-a dat viață.

Cu ce s-a ocupat Virginia Gheorghiu, mama Andreei Raicu

Puțini sunt cei care știu că Virginia Gheorghiu, mama Andreei Raicu, a fost stewardesă. Aceasta și-a iubit foarte mult profesia, împărtășind mai târziu pasiunea pentru călătorit cu fiica ei. Recent, vedeta de televiziune a explicat că zborul a fost întotdeauna parte din viața ei.

Pentru că are o relație specială cu femeia care i-a dat viață, Andreea Raicu are grijă mereu să îi amintească de momentele frumoase petrecute printre nori. De curând, cele două au mers împreună în Cipru, unde s-au bucurat de peisajele spectaculoase.

Citește și: Cum arată Andreea Raicu în costum de baie la 47 de ani. Vedeta s-a bucurat de o vacanță inedită: „7 zile fără telefon”

„Zborul a fost mereu o parte din mine. Mama mea a fost stewardesa. Am crescut printre povești despre zboruri, oameni și ceruri senine. Poate de acolo vine liniștea pe care o simt de fiecare dată când avionul se desprinde de pământ.

De-a lungul anilor, am călătorit mult. Cu tot felul de companii, în tot felul de direcții. Uneori cu bucurie, alteori cu stres. Zborurile au devenit aproape o rutină până zilele trecute, când am redescoperit emoția primului zbor.”, a povestit Andreea Raicu pe contul de Instagram, unde a distribuit câteva imagini cu mama ei de pe vremea când era stewardesă.

Imaginile publicate de Andreea Raicu au generat o mulțime de reacții din partea fanilor.

Ce spunea Virginia Gheorghiu despre fiica ei, Andreea Raicu, într-un interviu mai vechi

Andreea Raicu și mama ei, Virgina Gheorghiu, s-au înțeles foarte bine din totdeauna. Cele două au avut mereu o legătură deosebită, chiar și atunci când vedeta petrecea mai mult timp în compania bunicii.

Într-un interviu mai vechi, Virginia Gheorghiu a povestit că Andreea Raicu a fost o fetiță cuminte și ascultătoare.

Citește și: Motivul pentru care Andreea Raicu nu a mai avut curajul să iasă din casă. Vedeta a crezut că viața ei este în pericol

„Când era mică ea îi aduceam cataloage Nekerman și ea când se îmbrăca se inspira de acolo. Bunica îi făcea ei toate poftele. O puneam să învețe mult! Voiam să fie perfectă! O puneam să vorbească în limba engleză, că altfel nici nu-i răspundeam! Taică-su era foarte exigent cu ea! Mi-aș dori să fiu bunică! Acum, cum o vrea și dacă o vrea Dumnezeu”, a povestit mama Andreei Raicu în urmă cu ceva timp, potrivit click.ro.

Deși carieră a făcut-o să stea departe de fiica ei o perioadă, Virginia Gheorghiu a avut grijă ca Andreea Raicu să nu-i simtă lipsa.

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News.

Comentarii


Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
