Care a fost primul salariu al Andreei Raicu. Dezvăluirile vedetei despre începutul carierei sale

Andreea Raicu a dezvăluit noi detalii despre începutul carierei ei într-un interviu exclusiv pentru Viva.

Andreea Raicu a vorbit deschis despre începuturile carierei ei, pe când avea doar 19 ani. Fosta prezentatoare de televiziune a dezvăluit și care a fost primul ei salariu.

Andreea Raicu avea doar 19 ani când a început să muncească pentru prima dată.

Ce a dezvăuit Andreea Raicu despre începutul cariei sale

„Îmi aduc aminte că mi s-a scris pe foaie un salariu și mi-au zis: “Noi îți vom scrie suma asta, te uiți la ea, dar nu zici nimic”. M-am uitat și nu mi-a venit să cred, mi se părea ceva ireal. Era o sumă foarte mare, era enormă, dar nu mai știu ce am făcut cu banii, i-am cheltuit. Neavând educație financiară la momentul respectiv și știi cum e, când dintr-o dată primești foarte mulți bani… i-am cheltuit”, a povestit vedeta TV.

Unul dintre momentele de la începutul carieri ei, când filma Big Brother, au rămas cu ea și încă se gândește și acum la reacția ei.

„Îmi mai aduc aminte că am mai avut o singură dată un moment în care pur și simplu am rămas fără reacție, când prezentam Big Brother și am avut Paraziții invitați în emisiune și mi-a pus o întrebare la care eu nu am știut să răspund, pentru că era un cuvânt pe care nu-l știam și un cuvânt care nu era admis înainte de ora 12 noaptea și mi-au explicat ce înseamnă acel cuvânt în direct. Și da, am rămas fără reacție, pentru că nu mă așteptam ca cineva să povestească asta, să vorbească despre asta în direct”, a spus Andreea Raicu pentru Viva.

De asemenea, Andreea Raicu a vorbit și despre provocările din viața de antreprenor, care nu e deloc ușoară. Ea are propriul business început în timpul pandemiei de COVID-19 și a trecut și prin perioade dificile atunci când și-a lansat brandul de haine.

„Au fost foarte multe provocări, pentru că sunt cred că 13 ani deja de când sunt antreprenor și am trecut prin toate etapele, mai ales că am început un business de la zero atunci când a venit și Covid-ul, a venit pandemia și recunosc că a fost îngrozitor, a fost o provocare foarte mare, dar ceea ce pot să spun este că toate provocările ajung să facă parte din viața de antreprenor și, la un moment dat, chiar mă gândeam că la început era foarte greu și mă speriam de fiecare dată când venea ceva de genul ăsta. Pe măsură ce a trecut timpul mi-am dat seama că nu mai reacționez așa și răspund în mod cât se poate de normal, pentru că toate aceste provocări sunt inerente în viața unui antreprenor și trebuie să înveți să poți să le gestionezi, să le găsești soluții de moment, soluții care să funcționeze și cred că e foarte important să ai foarte mult curaj și încredere în tine, care ea se creează odată cu experiențele pe care le trăiești”, a mai mărturisit Andreea Raicu.

