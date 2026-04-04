Angelina Jolie nu mai arată deloc așa. Cum a fost surprinsă fosta soție a lui Brad Pitt la un eveniment din China

Publicat: Sambata, 04 Aprilie 2026, 16:30 | Actualizat Miercuri, 01 Aprilie 2026, 23:42
Frumoasa Angelina Jolie a ridicat semne de întrebare în rândul fanilor săi după cea mai recentă apariție publică. Prezența actriței la un eveniment din China i-a făcut pe admiratori să se îngrijoreze pentru fosta soție a lui Brad Pitt. Mai mult decât atât, imaginile surprinse la fața locului au stârnit un val de reacții în mediul online, unde au apărut numeroase teorii controversate.

Mulți internauți au ajuns să speculeze că persoana din fotografii nu ar fi fost chiar celebra actriță, ci o sosie. Au existat chiar și voci care au lansat ipoteze extreme, susținând că vedeta ar fi fost „clonată”.

Aceste zvonuri au fost însă rapid demontate, chiar dacă Angelina Jolie a părut vizibil obosită. În ciuda acestui aspect, actrița și-a onorat angajamentele profesionale și a fost prezentă la evenimentele programate.

Angelina Jolie a participat la Săptămâna Modei de la Shanghai, în China, unde a fost invitată la prezentarea brandului Tom Ford. Actrița, în vârstă de 50 de ani, a atras toate privirile într-o rochie elegantă din mătase alb-gălbuie, cu o croială simplă, dar rafinată. Și-a lăsat părul blond desfăcut, optând pentru un look natural, completat de un machiaj minimalist. Singurul element puternic a fost rujul roșu intens, care i-a pus în valoare trăsăturile și a oferit un contrast elegant întregii apariții.

Vedeta a pozat alături de Haider Ackermann, designerul care a creat rochia purtată de aceasta, piesă ce face parte din colecția de primăvară 2026 a brandului. Imaginile surprinse la eveniment au devenit rapid virale și au generat discuții aprinse pe rețelele sociale. Mulți utilizatori au susținut că fizionomia actriței pare diferită față de anii trecuți, ceea ce a alimentat și mai mult speculațiile.

Cu toate acestea, nu au lipsit nici fanii care i-au luat apărarea. Aceștia au subliniat că schimbările sunt firești și că aspectul unei persoane evoluează odată cu trecerea timpului. În opinia lor, Angelina Jolie rămâne o prezență elegantă și autentică, indiferent de vârstă sau de comentariile din online.

Apariția fără un machiaj elaborat a Angelinei Jolie la Săptămâna Modei de la Shanghai a dus la o analiză intensă a chipului său. Unele persoane au mers atât de departe încât au susținut că la eveniment ar fi participat o „clonă” sau o sosie a vedetei. Aceste teorii conspiraționiste au fost rapid răspândite pe platformele sociale, alimentând controversele.

Puțini știu însă că Angelina Jolie este ambasador de brand pentru Tom Ford Beauty încă din 2024 și promovează în special linia de rujuri a companiei. Alegerea unui ruj roșu intens la acest eveniment nu a fost deloc întâmplătoare, ci parte din strategia de imagine a brandului.

Reprezentanții actriței nu au oferit declarații oficiale cu privire la aceste speculații, însă prezența sa la eveniment a fost una elegantă și perfect asumată. Jolie a demonstrat încă o dată că știe să își păstreze stilul și rafinamentul, chiar și în fața criticilor.

În ciuda valului de comentarii negative, actrița pare să îmbrățișeze procesul de înaintare în vârstă cu demnitate și naturalețe. Apariția sa din China reflectă nu doar eleganță, ci și o maturitate asumată, care continuă să inspire milioane de fani din întreaga lume.

