Antonia a purtat o curea pe post de top. Cum arată ținuta ei provocatoare care a atras toate privirile

Antonia i-a surprins pe fanii ei cu o poză în ipostaze provocatoare pe care a postat-o pe rețelele de socializare.

Antonia nu ezită să pună pe jar imaginația fanilor atunci când alege să se posteze pe rețelele sociale în ipostaze sexy.

Antonia, imaginea sexy care a pus pe jar imaginația fanilor

Celebra artistă, cu o voce inconfundabilă, care a lansat de-a lungul carierei sale mai multe single-uri care au ajuns pe primele poziții în topurile muzicale, se remarcă și prin frumusețea ei.

Antonia e conștientă de atuurile ei fizice și nu ezită să și le pună în valoare cu ținutele potrivite. Artista e pasionată și de fashion, având un stil vestimentar aparte care o ajută să își scoată formele în evidență.

Faimoasa artistă a postat de această dată o imagine cu ea pe Instagram care le-a atras atenția fanilor. În noua fotografie, Antonia apare purtând o curea maro pe post de top, care abia îi acoperă bustul, pe deasupra a ales o geacă de piele neagră, o pereche de jeanși oversized și i se vede și marginea lenjeriei intime, o pereche de boxeri albi.

Fiind conștientă că look-ul ei va fi pe placul urmăritorilor săi, Antonia a scris la descrierea postării: „Știți că a trebuit să o fac”. Postarea ei a strâns peste 9000 aprecieri, iar fanii au lăudat-o în secțiunea de comentarii pentru cât de bine arată.

„Doamne fereste!”, „Cine este diva astaaaaa”, „Topmodel”, „Ești foarte frumoasă”, „Nu ne plângem”, „Arăți minunat”, „Ești atât de sexy” – Acestea au fost doar câteva dintre comentariile celor care o apreciază pe frumoasă artistă.

Cu această poză reușită, în ipostaze provocatoare, Antonia pare să se fi recuperat complet după operația pe care a suferit-o de curând.

În urmă cu câteva săptămâni, artista își anunța fanii de pe Instagram că abia așteaptă să se întoarcă pe scenă după ce a trecut printr-o perioadă dificilă. Chiar dacă nu a menționat despre ce e probleme de sănătate e vorba, Antonia a zis că a avut nevoie de o intervenție chirurgicală.

La descrierea postării, Antonia a scris: „I miss the stage so much ! I had to undergo surgery but I’ll be back soon! I’ll tell u guys about it when I’m ready. Until then, sendin out nothing but Love! ”. (Îmi lipsește scena atât de mult! A trebuit să mă operez, dar mă voi întoarce în curând! O să vă povestesc despre asta când o să mă simt pregătită. Până atunci, vă trimit numai iubire).

După ce s-a recuperat, frumoasa artistă a urcat pe scena festivalului „Beach, Please!” și i-a încântat pe fani. Acum nu ezită să îi surprindă pe internauți cu imagini în ipostaze provocatoare pentru a le atrage atenția.

