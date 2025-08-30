Antena Căutare
Motivul pentru care Trump a îngropat-o pe prima lui soție, Ivana Trump, pe terenul de golf, nu într-un cimitir

Prima soție a Președintelui SUA Donald Trump, Ivana Trump, a murit pe 14 iulie 2022 și a fost îngropată pe terenul de golf al familiei Trump, deși ei erau divorțați din 1992.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 30 August 2025, 07:00 | Actualizat Luni, 25 August 2025, 15:49
Ivana și Donald Trump au fost căsătoriți din 1977 până în 1992 și împreună au avut 3 copii, pe Donald Jr, Ivanka și Eric Trump.

Ivana și Donald Trump au fost căsătoriți din 1977 până în 1992 și împreună au avut 3 copii, pe Donald Jr, Ivanka și Eric Trump.

De ce și-a îngropat Donald Trump fosta soție pe terenul de golf

Chiar dacă cei doi au pus căpăt căsniciei lor în 1992, ei au continuat să aibă o relație apropiată de dragul celor 3 copii ai lor. În cartea sa de memorii din 2017 numită Raising Trump, Ivana povestea că, deși erau divorțați, ea și Donald Trump se înțelegeau mult mai bine și vorbeau o dată pe săptămână sau chiar mai des.

Citește și: Cum s-a îmbrăcat Volodimir Zelenski la Casa Albă după ce Donald Trump l-a certat că nu poartă costum. Remarca lui savuroasă

Deși erau divorțați de mulți ani și Ivana se recăsătorise deja de două ori după căsnicia cu Donald Trump, ea a fost înmormântată pe domeniul Trump.

Ivana a murit la vârsta de 73 ani, în 2022, în urma rănilor provocate de o căzătură pe scări în casa ei din Manhattan.

Donald Trump a decis ca mormântul fostei sale soții să fie chiar pe terenul de golf al domeniului său, dorind să îi aducă un omagiu celei care i-a dăruit 3 copii și l-a sprijinit atâția ani să își construiască un imperiu.

Se pare, însă, că realitatea este alta. În New Jersey, orice teren care e folosit pe post de cimitir este scutit de taxe și mulți au speculat că Donald Trump a decis să o înmormânteze pe fosta lui soție pe terenul său de golf pentru a nu mai plăti taxe.

Decizia lui neobișnuită a atras atenția presei, gândindu-se că Donald Trump un a făcut asta din respect și dragoste pentru Ivana, ci din cauza faptului că avea interesul de a nu mai plăti taxe.

Citește și: Donald Trump plănuiește o întâlnire între Zelenski și Putin! Ce a anunțat liderul SUA după ce s-a întâlnit cu amândoi recent

Înmormântarea care a avut loc în 2022 s-a petrecut fără o slujbă publică flori sau un gard care să delimiteze mormântul.

Mulți cred că în spatele ideii sale a fost vorba doar de o strategie financiară pe care Președintele SUA a speculat-o și de care a profitat la maximum.

Potrivit publicației Fortune, cimitirele din New Jersey sunt scutite de plata taxelor de afacere, taxelor de proprietate, cele de moștenire și taxele de vânzare. Prin urmare, Donald Trump nu avea cum să nu profite de un asemenea beneficiu, demonstrând că nu e vorba despre durerea pierderii Ivanei, ci despre bani.

Președintele SUA, în vârstă de 79 ani, a fost acuzat și întrebat de mai multe ori de ce a ales să își îngroape fosta soție pe terenul de golf, de vreme ce ei nu mai formau un cuplu de 2 decenii.

El a negat acuzațiile cu privire la scutirea de taxe și a declarat că Trump Family Trust a aplicat de mai multe ori în trecut pentru a deveni o organizație de cimitir nonprofit și a spus că și el își dorește să fie îngropat în același loc pentru că acela e terenul lui preferat dintre toate cele pe care le deține.

Citește și: Cum arată meniul zilnic al Melaniei Trump. Dieta pe care o urmează pentru o siluetă impecabilă

Irina Fodor, cu părinții și soacra în vacanță la munte: „L-am lăsat pe Răzvan singurel acasă”. Cum arată mama prezentato...
