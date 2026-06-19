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Barron Trump, de nerecunoscut la 20 de ani. Schimbarea de look care i-a surprins pe toți

Barron Trump a surprins cu o nouă schimbare de look la 20 de ani. Fiul lui Donald Trump a avut o apariție rară.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Vineri, 19 Iunie 2026, 16:06 | Actualizat Vineri, 19 Iunie 2026, 16:09
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Barron Trump a surprins cu o nouă schimbare de look la 20 de ani. Fiul lui Donald Trump a avut o apariție rară la Casa Albă. | Getty Images
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Barron Trump a atras din nou atenția publicului după o apariție rară la un eveniment desfășurat pe peluza Casei Albe. Fiul președintelui Donald Trump și al primei doamne Melania Trump a fost prezent la evenimentul UFC Freedom 250, iar schimbarea sa de look nu a trecut neobservată.

Barron Trump, de nerecunoscut la 20 de ani.

Studentul în vârstă de 20 de ani de la Universitatea din New York a apărut cu o coafură mai lungă și un stil mai relaxat, cu părul ușor ciufulit. Noua imagine a lui Barron Trump a atras imediat atenția celor prezenți, mai ales pentru că acesta este rareori văzut în spațiul public sau la evenimentele organizate la Casa Albă.

Apariția lui Barron a avut loc chiar în perioada în care tatăl său, Donald Trump, și-a sărbătorit cea de-a 80-a aniversare. Potrivit celor prezenți, tânărul s-a implicat mai mult decât de obicei în rolul de gazdă, salutând susținătorii care se apropiau de președinte și interacționând cu invitații.

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În prezent, Barron Trump locuiește în Washington, după ce s-a transferat la filiala din capitală a Universității din New York pentru al doilea an de facultate. Fiul cel mic al președintelui preferă să ducă o viață discretă și apare rar la evenimente publice.

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Schimbarea de look care i-a surprins pe toți

Ultima sa apariție importantă a avut loc în luna februarie, când a participat la discursul despre Starea Națiunii alături de mama sa și de o parte dintre frații săi, la Capitoliul SUA.

La evenimentul de duminică, Barron a fost însoțit de frații săi vitregi, Donald Trump Jr. și Eric Trump, dar și de surorile sale vitrege, Tiffany și Ivanka Trump. Alături de aceștia au fost prezenți și partenerii lor: Bettina, Lara Trump, Michael Boulos și Jared Kushner.

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Familia extinsă a fost completată de mai mulți membri ai familiei Trump, inclusiv nepoți ai președintelui. Printre invitați s-a numărat și Kai, fiica lui Donald Trump Jr. și a fostei sale soții, Vanessa.

Pentru apariția de duminică, Barron a ales o ținută elegantă, dar mai relaxată. Tânărul a renunțat la cravată, păstrând însă sacoul, alegere care i-a oferit un aspect mai modern și apropiat de generația sa.

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De asemenea, Barron a părut mai prezent în viața publică în timpul campaniei prezidențiale a tatălui său din 2024, spre deosebire de anii anteriori, când a preferat să stea departe de lumina reflectoarelor.

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