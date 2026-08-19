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Mireasa, sezon 14. Doamna Carmen, critici la adresa doamnei Isabela din cauza cățelului Goofy. Cum a reacționat mama lui Mircea

La numai 2 zile de la debutul sezonului 14 Mireasa, a izbucnit un conflict între mame, mărul discordiei fiind cățelușul Goofy. Doamna Isabela, mama lui Mircea, a intrat în competiție împreună cu simpaticul ei bichon.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 19 August 2026, 17:41 | Actualizat Miercuri, 19 August 2026, 17:47
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Doamna Carmen a ținut să-și expună părerea despre relația dintre doamna Isabela și cățelul ei. Susținătoarea lui Adrian consideră că mama lui Mircea este prea atașată de Goofy și că exagerează cu grija și atenția.

Doamna Isabela a dorit să-i spună doamnei Carmen că nu a întârziat din cauza lui Goofy, așa cum a lăsat dânsa să se înțeleagă. De aici, a izbucnit un conflict, deoarece doamna Carmen a simțit că doamna Isabela se victimizează și că ea este pusă într-o lumină negativă.

Conflict între mame din cauza cățelului Goofy: „Este robul unui animal!”. Cum a reacționat doamna Isabela la criticile doamnei Carmen

„Eu am avut câine și nu câinele mă scotea pe mine, ci eu pe el. Îl iubește foarte mult și îl răsfață. Nu trebuie să pună monopol pe tine, să devii robul lor. Asta e forma ei de a se manifesta față de cățel”, a spus doamna Carmen despre relația dintre doamna Isabela și Goofy.

Când doamna Isabela a mers la doamna Carmen să o întrebe când și unde a întârziat din cauza lui Goofy, doamna Carmen a răspuns: „În general m-am referit, nu mă luați de urechi că mi-am spus o părere. Nu mi-a picat bine pentru că eu nu am zis nimic din răutate sau că nu iubesc animalele, deci să fie clar!”

Doamna Isabela a vrut să-i spună exact ce a deranjat-o, iar doamna Carmen i-a spus că e de părere că s-a victimizat și a pozat într-un personaj pozitiv, făcând-o pe ea să pară personajul negativ.

„Dar nu am fost eu prezentă în casa Mireasa la timp? Mi-ați zis că am întârziat din cauza lui. Goofy mă iubește, nu mă stresează. Eu am spus că singurul lucru care m-a deranjat a fost că ați spus că am întârziat pentru că am mers afară cu el, o singură dată am întârziat și nu din cauza lui”, a spus doamna Isabela.

colaj cu mamele si catelul goofy
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