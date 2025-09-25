Bella Santiago, mărturisiri dureroase despre copilăria în Filipine, după cea mai recentă ediție Asia Express: „Și eu am trăit...”

Bella Santiago, artista originară din Filipine, și-a amintit clipe grele din copilăria sa după ediția 12 de la Asia Express 2025 din 24 septembrie 2025. Ce a declarat aceasta despre familiile care trăiesc în cimitir.

În cea mai recentă ediție de la Asia Express sezonul 9 din 24 septembrie 2025, concurenții au trecut printr-o provocare uriașă. Cele trei echipe care au intrat la cursa pentru ultima șansă au ajuns în mijlocul unei comunități care locuiește chiar în cimitir. Cu toții s-au declarat extrem de emoționați de ce au văzut acolo și au adăugat că nu vor uita prea curând acest moment.

Bella Santiago dezvăluire dureroasă după difuzarea ediției cu familiile care trăiesc în cimitir de la Asia Express 2025

Cursa pentru ultima șansă din ediția 12 de la Asia Express 2025 difuzată pe 24 septembrie 2025 le-a purtat pe cele trei echipe printr-un carusel de emoții. Însă, cu siguranță, momentul cu cea mai mare încărcătură a fost cel în care au ajuns în cimitir.

Concurenții au ajuns în mijlocul unei comunități care trăiește în cripte, printre morminte. Este vorba despre 8.000 de familii care își duc viața într-un decor greu de imaginat pentru noi și care trăiesc acolo din generație în generație.

Ei au avut ocazia să întâlnească și persoane care acolo s-au născut. Una dintre femei se afla acolo de 35 de ani și, la rândul său, are mai mulți copii. Peisajul neobișnuit și-a lăsat amprenta asupra celor trei echipe aflate la cursa pentru ultima șansă și la finalul zilei, toți concurenții s-au declarat șocați.

Nu au lispsit nici lacrimile acestora. Anda Adam a fost extrem de înduioșată de viața pe care o duc copiii printre morminte și nu și-a mai putut stăpâni lacrimile, așa că a izbucnit în plâns, chiar în timpul probei.

În urma difuzării acestor imagini, care i-au emoționat atât pe cei care au trăit asta pe viu, cât și pe telespectatori, Bella Santiago a reacționat. Îndrăgita artistă, originară din Filipine, a transmi un mesaj pe contul ei de Instagram.

Vedeta s-a declarat surprinză de existența acestei comunități de care nici chiar ea nu știa și de asemenea, a făcut o dezvăluire dureroasă din copilăria ei. Aceasta a mărturisit că și ea a dus o viață grea în Filipine.

„Nici eu nu știam că există în Filipine un loc unde oamenii, chiar și copiii mici, trăiesc în cimitir. Mi-a dat o stare tristă să văd cât de grea este viața lor, dar totuși îi găsești cu zâmbetul pe buze.

Și eu am trăit într-o casă de doar 20 de metri pătrați, nu în cimitir, dar tot am amintiri urâte care încă îmi apar în vise noaptea.

Astăzi a fost cel mai emoționant episod”, a scris Bella Santiago la Instastory, alături de câteva imagini din emisiune.

Bella Santiago nu s-a ferit niciodată să vorbească despre greutățile pe care le-a întâmpinat în copilăria sa din Filipine. Vedeta a povestit de-a lungul timpului că a fost nevoită să muncească de mică pentru a-și câștiga pâinea, iar la Power Couple România, ea a dezvăluit că a fost pusă la treabă în casă de la o vârstă fragedă.

