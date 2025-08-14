Cu ochii pe Insulă, episodul 16. Ce ar face Bella Santiago dacă relația dintre ea și Nicu s-ar încheia. Ce a dezvăluit

Iată ce au răspuns cele trei cupluri de la „Cu ochii pe Insulă” când au fost întrebați ce ar face dacă s-ar despărți.

În episodul 16 de „Cu ochii pe Insulă”, cele trei cupluri au discutat împreună cu Bursucu despre ce s-ar întâmpla dacă s-ar despărți.

Bella și Nicu, Dimitri și Ecaterine și CRBL și Olga au vorbit despre ce planuri au în caz că s-ar despărți. Pentru Bella și Nicu și Dimitri și Ecaterine lucrurile sunt mai dificile pentru că ei lucrează împreună.

Ce ar face în caz de despărțire

Dimitri și Ecaterine au mărturisit că ei au fost deja despărțiți o dată și au continuat să lucreze împreună, după care s-au împăcat.

Bella și Nicu au spus că le-ar fi greu, dar ar accepta situația. Artista a mărturisit că și-ar lua pașaportul și ar pleca în Filipine. Nicu a spus că și el și-ar lua lucrurile și ar pleca.

Olga și CRBL nu au discutat încă acest scenariu.

Ecaterine a spus că ea ar pleca la mama ei la Timișoara, iar Dimitri a mărturisit că el s-ar focusa mai mult pe dezvoltarea lui personală.

„Cu ochii pe Insulă”, noul show în care cuplurile comentează Insula Iubirii

Bursucu' revine în televiziune cu o emisiune care le permite telespectatorilor să intre în casele vedetelor lor preferate. „Cu ochii pe Insulă” se vede în fiecare de luni până vineri, de la ora 18:00, la Antena 1 și pe AntenaPLAY!

Astfel, prezent la evenimentul Avanpremiera Insula Iubirii, sezonul 9 simpaticul prezentator a făcut dezvăluiri în exclusivitate despre noua lui emisiune.

„Sunt mândru să fiu aici. Îți spun sincer, sunt foarte fericit și le mulțumeam colegilor de primirea frumoasă de care am avut parte. Mă simt onorat, de multe ori nu știu cum să gestionez pentru că toată lumea îmi zâmbește, toată lumea e fericită. Și acum, fericirea mea, cu fericirea lor, mi-e să nu fie prea multă fericire”, a declarat emoționat Bursucu' pentru reporterul Antena Stars.

Prezentatorul TV a explicat și cum va fi formatul „Cu ochii pe Insulă”. „Suntem cu ochii și pe Insulă - ăsta ar fi trebuit să fie tiltul complet. De ce? Pentru că în platou cu mine vor mai fi trei cupluri de vedete, iar noi, am îndrăznit, să le instalăm în livingul lor de acasă, o cameră de luat vederi. Adica noi îi vom filmat în timp ce se uită la Insula Iubirii. Vom aduce toate reacțiile în platou și vom încerca să aflăm de ce au avut acele reacții. Mai mult decât atât, vom încerca să aflăm adevărul lor.

De foarte multe ori, oamenii se întreabă acasă cum reacționează vecinul, vecina. Se vorbește despre Insula Iubirii peste tot. În tramvai, la locul de muncă, pe stradă, este emisiunea fenomen. Uită-te ce este aici. E incredibil! Eu n-am mai văzut”, a adăugat acesta.

