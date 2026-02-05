Antena Căutare
Betty Salam se căsătorește a doua oară. Când spune fiica lui Florin Salam că vrea să se mărite cu Roberto Tudor

Betty Salam se gândește la nunta sa cu Roberto Tudor, bărbatul alături de care și-a refăcut viața alături de Cătălin Vișănescu. 

Publicat: Joi, 05 Februarie 2026, 12:00 | Actualizat Joi, 05 Februarie 2026, 12:07
Betty Salam se căsătorește a doua oară

Betty Salam, în vârstă de 25 de ani, a divorțat de tatăl fiului ei la notar, pe 23 iulie 2025. La aproximativ o lună de la separarea oficială, fiica lui Florin Salam s-a afișat public alături de noul său iubit. Cântărețul Roberto Tudor a cucerit-o pe frumoasa Betty, iar cei doi au gânduri serioase de viitor. Fiica lui Florin Salam a declarat recent la Spynews TV că, cu ajutorul lui Dumnezeu, vor face nuntă în anul 2027.

Proaspăt divorțată, Betty Salam are din nou gânduri de măritiș. Când plănuiește să facă nunta cu iubitul ei „Este destul de modest Roberto, de-asta îl și iubesc.

Roberto Tudor este membru în formația lui Florin Salam.

Într-un interviu pentru Spynews, Betty Salam declara că povestea dintre ea și Roberto Tudor a început după despărțirea de Cătălin Vișănescu.

„Nu am avut în viața mea alte relații. Cătălin e primul meu bărbat. Dacă ar fi vreodată să am o relație după Cătălin, Roberto ar fi a doua relație. Atâta timp cât îmi iubește tatăl, pentru mine contează mai mult decât orice pe lumea asta, mă respectă pe mine ca fată și ține la mine, sunt cele mai importante lucruri. Momentan suntem la început, nu e ceva serios. Noi am început să vorbim abia după ce m-am despărțit de Cătălin.

Așa a fost să fie, așa a vrut Dumnezeu. Nu a intervenit Roberto în relația mea cu Cătălin. Roberto e cel mai simțit și cel mai cuminte băiat, nu ar face așa ceva și eu nu aș accepta așa ceva, cum s-a scris că am fugit de acasă. Eu am stat în casa mea, Cătălin a stat cu mine o perioadă după ce ne-am împăcat. Eu acum sunt la casa mea, cu copilul meu”, a declarat Betty Salam, citată de Spynews.

Betty Salam și Cătălin VIșănescu au divorțat după o perioadă lungă în care lucrurile între ei nu mai mergeau.

„Noi, de câteva luni de zile, poate chiar un an, suntem într-o situație mai delicată. Am decis de comun acord să o luăm pe drumuri diferite, fără ceartă, pe cale amiabilă. Suntem părinți pentru Matthias. Nu a intervenit nicio femeie, niciun bărbat în relația mea cu Cătălin. Pur și simplu sunt niște lucruri mult mai importante decât un bărbat și o femeie, niște lucruri mult mai intime, pe care nu o să le spunem niciodată, pentru că nu este frumos. Este tatăl copilului meu, îi doresc tot ce e mai frumos, fericire.

Mi-a zis că același lucru mi-l dorește și el mie. Nu ne dorim răul, doar că nu se mai poate. Vrem să evoluăm, doar că nu împreună, ci separat. Să înflorim, nu să stăm unul cu celălalt și să ajungem din ce în ce mai rău, pentru că nu este sănătos. Am 24 de ani, toată viața înainte, la fel și el. Atâta timp cât îmi cresc copilul și nu-i lipsește nimic, copilul este cu mine și rămâne cu mine. El este bărbat și poate să facă ce dorește și cum dorește”, a spus Betty Salam anul trecut pentru sursa citată mai sus.

Și Cătălin Vișănescu și-a refăcut viața după divorț.

