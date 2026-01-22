Cătălin Vișănescu, fostul soț al lui Betty Salam, și-a refăcut viața amoroasă. Cum s-a filmat alături de noua iubită

Cătălin Vișănescu, fostul soț al lui Betty Salam, și-a refăcut viața amoroasă la aproximativ un an de la divorț. Bărbatul s-a afișat alături de noua parteneră pe rețelele sociale.

Cătălin Vișănescu, fostul soț al lui Betty Salam, și-a refăcut viața amoroasă la aproximativ un an de la divorț | Antena 1 & Instagram

Betty Salam a luat pe toată lumea prin surprindere cu vestea că divorțează de tatăl copilului ei. Fiica lui Florin Salam și Cătălin Vișănescu au trăit o frumoasă poveste de dragoste mulți ani, iar din rodul iubirii lor s-a născut un băiețel minunat.

În vara anului trecut, artista a făcut anunțul despărțirii. Cei doi au decis să meargă pe drumuri separate după o perioadă lungă în care au încercat să își repare căsnicia. Alegerea a fost luată de comun acord pe cale amiabilă.

De asemenea, Betty Salam a confirmat și relația alături de noul iubit. După separare, tânăra și-a găsit fericirea în brațele lui Roberto, un membru al trupei lui Florin Salam. Aceasta a dat cărțile pe față la doar câteva săptămâni de la ruptura de fostul soț.

Citește și: Imagini înduioșătoare cu Betty Salam în copilărie. Cum arăta fosta concurentă Asia Express când era mică

Articolul continuă după reclamă

Cătălin Vișănescu și artista au rămas în relații bune de dragul băiețelului lor. Cei doi depun eforturi ca micuțul să simtă iubirea ambilor părinți. Matthias petrece timp atât cu mama lui, cât și tatăl.

În ce ipostaze s-a filmat Cătălin Vișănescu alături de noua iubită. Fostul soț al lui Betty Salam și-a refăcut viața amoroasă

Cătălin Vișănescu a trecut peste divorțul de Betty Salam. Fostul soț al artistei și-a refăcut viața amoroasă. De curând, bărbatul s-a afișat pe rețelele sociale alături de noua parteneră.

Pentru că este destul de discret, acesta și-a dorit să țină chipul iubitei sale departe de ochii curioșilor. Videoclipul său de pe TikTok a stârnit curiozitatea prietenilor virtual. Cătălin Vișănescu și noua parteneră s-au filmat în timp ce se țin de mână, în vacanță.

Citește și: Betty Salam și Cătălin Vișănescu, dezvăluiri despre aventura de la Asia Express: „Am avut peripeții cât n-am trăit toată viața”

Postarea bărbatului a strâns mai bine de 9 mii de like-uri și o mulțime de reacții din partea internauților. Mulți l-au felicitat pentru alegerea făcută și l-au încurajat cu vorbe frumoase.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Chiar apreciez maxim ca n-ai ieșit vreodată public să spui ceva rău de Betty, deși puteai. Asta spune multe despre tine ca om”, „Mă bucur pentru tine! Să fiți fericiți!”, „Bravo, doamne ajută să fii liniștit! O ușă închisă o deschide pe alta!” sau „Mă bucur pentru tine, viața nu se oprește în loc pentru o femeie, mergi înainte ca un gladiator”, au fost doar câteva dintre comentariile oamenilor din mediul online.