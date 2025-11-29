Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Bianca Censori, o nouă apariție controversată! Degetele divei au ridicat semne de întrebare printre fani

Bianca Censori, o nouă apariție controversată! Degetele divei au ridicat semne de întrebare printre fani

Bianca Censori a atras din nou atenția publicului în timpul unei apariții recente în Melbourne, alături de familia sa.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Sambata, 29 Noiembrie 2025, 13:15 | Actualizat Joi, 27 Noiembrie 2025, 14:59
Galerie
Bianca Censori, o nouă apariție controversată pe străzile din Melbourne! Degetele sale au ridicat semne de întrebare printre fani | Profimedia

Creatoarea de modă australiană, care este și soția lui Kanye West, a fost surprinsă la cumpărături alături de rudele sale. Deși vestimentațiile sale nonconformiste sunt deja renumite în presa mondenă internațională, de această dată un alt detaliu a captat interesul fanilor: aspectul mâinilor sale.

Citește și: Efectul Kanye West. Cum arăta Bianca Censori cu un an înainte de a-l cunoaște pe rapper. Transformarea e uimitoare!

Cum arată degetele soției lui Kanye West

Articolul continuă după reclamă

Imaginile, surprinse pe străzile orașului Melbourne, s-au viralizat rapid în mediul online și au stârnit numeroase comentarii. Modelul și actrița Caroline Vreeland s-a numărat printre cei care au reacționat, întrebând direct în cadrul unei postări: „De ce arată degetele atât de ciudat în ultima poză?”, citează dailymail.co.uk.

În aceste fotografii, Bianca Censori a fost surprinsă cu mâinile la vedere, iar degetele sale par ușor disproporționate. Deși influențate probabil și de un unghi nepotrivit, imaginile au alimentat rapid speculații printre fani.

Pe lângă discuțiile despre proporțiile mâinii, internauții au observat și inelul impresionat de pe inelar. Potrivit The Sun, Kanye West ar fi plătit în jur de 236.488 de dolari pentru bijuteria cu diamant smarald de trei carate.

„Noua verighetă a lui Kanye este mult mai extravagantă decât cea din căsnicia cu Kim Kardashian”, a comentat bijutierul Neil Dutta pentru publicația menționată mai sus.

Cu această ocazie, Bianca Censori a purtat o ținută la fel de îndrăzneață, formată dintr-un body în nuanțe de violet și roz pudrat, la care a asortat un sutien mov și chiloți albi.

În contrast, familia sa a optat pentru o apariție mult mai sobră. Mama Biancăi a purtat o rochie midi Prada, o jachetă de piele și o geantă Hermes Kelly neagră. Grupul a fost văzut la o sesiune de cumpărături, urmată de o plimbare pe faimoasele străzi din Melbourne.

Bianca Censori a părut relaxată pe parcursul ieșirii, afișând chiar și un zâmbet rar. La finalul plimbării, grupul a luat masa la un restaurant celebru, potrivit dailymail.co.uk.

Această apariție vine la o zi distanță după ce Bianca Censori a fost surprinsă alături de mama și sora ei, Angelina, într-o ținută la fel de neobișnuită: un body mulat, transparent, bleu, purtat fără sutien, asortat cu dresuri în aceeași nuanță și pantofi cu toc argintii.

Bianca Censori, o prezență constant controversată de la nunta secretă cu Kanye West

De la căsătoria secretă cu Kanye West în anul 2022, Bianca Censori a devenit o prezență constanță în titlurile tabloidelor internaționale, datorită ținutelor îndrăznețe pe care artistul le concepe pentru ea: unele minimaliste, altele futuriste sau conceptuale, dar întotdeauna menite să provoace reacții.

+10
Mai multe fotografii

Citește și: Bianca Censori, nou pictorial incendiar pe rețelele de socializare. Cum și-a făcut urmăritorii să creadă că și-a schimbat lookul

Estera Buble și-a arătat fiica pentru prima dată! Primele imagini cu nepoata Lidiei Buble. Ava a împlinit un an...
Înapoi la Homepage
AS.ro
Observatornews.ro Cât costă un pahar de vin fiert la târgurile de Crăciun din Capitală Cât costă un pahar de vin fiert la târgurile de Crăciun din Capitală
Antena 3 Companiile aeriene își anulează zborurile după alerta Airbus. Air France a oprit 35 de curse. Wizz Air, Lufthansa, Easy Jet, afectate Companiile aeriene își anulează zborurile după alerta Airbus. Air France a oprit 35 de curse. Wizz Air, Lufthansa, Easy Jet, afectate
SpyNews Cum a reacționat fiica Roxanei Blenche atunci când a aflat că va fi sora mai mare. Celebrul chef se pregătește să fie mamă din nou Cum a reacționat fiica Roxanei Blenche atunci când a aflat că va fi sora mai mare. Celebrul chef se pregătește să fie mamă din nou

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Momente intense și limite încălcate. Insula Iubirii | Argentina & Chile e în AntenaPLAY. Ai episod nou în fiecare zi!
Videoclipul zilei
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune
Citește și
Nepotul lui Eminem, surprins la concertul artistului. Ce fotografie emoționantă a postat Hailie Jade cu micuțul
Nepotul lui Eminem, surprins la concertul artistului. Ce fotografie emoționantă a postat Hailie Jade cu micuțul
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție
Adăugarea acestui condiment ar putea îmbunătăți sănătatea intestinală, spun experții în nutriție Catine.ro
Alina Pușcău de la Asia Express, din nou o femeie singură. Vedeta s-a despărițit de iubitul ei. Ce a declarat
Alina Pușcău de la Asia Express, din nou o femeie singură. Vedeta s-a despărițit de iubitul ei. Ce a declarat
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru
Fiica lui William Levy a debutat ca actriță la cei 15 ani. A jucat alături de tatăl său celebru Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu”
Românii, șocați de prețurile din Bulgaria: „ Îi invidiez pe cei care stau în Giurgiu” Libertatea.ro
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura
Diplomații lui Trump au fost păcăliți: S-a aflat cum trepădușul lui Putin, școlit la Harvard, a dat lovitura Ziare.com
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana
Unica fiică a lui Ion Ţiriac, înconjurată de lux şi opulenţă. Unde s-a putut fotografia Ioana AntenaSport
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au stabilit: „Are foarte puțin acces la...”
Irina Shayk, dezvăluiri rare despre modul în care ea și Bradley Cooper o cresc pe fiica lor, Lea. Ce reguli au... Elle
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un local din Istanbul
Încă un caz de otrăvire în Turcia! O tânără luptă acum pentru viață, după ce a băut o cafea într-un... Spynews.ro
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO
Andreea Marin, în cea mai provocatoare apariție de până acum! Imagini incendiare cu vedeta! – GALERIE FOTO BZI
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE FOTO
Mădălina Ghenea a surprins pe toată lumea! Cum a putut diva să iasă dintr-un hotel bucureștean – GALERIE... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate
Prăjitură de post cu mere cuburi, aromată și plină de bucăți fructate HelloTaste.ro
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal
Un copil-geniu român face istorie la doar 10 ani: record mondial la calculul mintal Antena3.ro
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață
Valve a anunțat noua consolă Steam Machine. Când va ajunge pe piață useit
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 24 noiembrie 2025. Vărsătorii vor mai multe de la viitorul lor. Află ce se întâmplă cu... Catine
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025
Dragostea autentică bate la ușă: 3 zodii își găsesc iubirea adevărată până la finalul lui 2025 Jurnalul
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor
25 noiembrie: Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei asupra Femeilor Kudika
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025
Taxele pe care le plăteşti când vinzi un apartament sau o casă. Acte necesare în 2025 Playtech
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București
Ce s-a descoperit la autopsia fetiței de doi ani care a murit într-o clinică stomatologică din București Redactia.ro
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat Observator
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate
Trigliceride mărite: ce valori normale au trigliceridele, de ce cresc și care sunt riscurile pentru sănătate MediCOOL
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci
Tocănița de pui cu vinete și roșii. Rețeta mediteraneană pe care trebuie să o încerci HelloTaste
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot
FOTO. Mădălina Ghenea a pus furtunul cu apă pe ea și imaginile sunt hot ProSport
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și mentală
Zodia care își schimbă radical viața în luna noiembrie 2025. Acești nativi vor face o detoxifiere fizică și... Gandul
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar
Cornel și Bianca Păsat au ANULAT divorțul! IREAL ce s-a întâmplat, cu câteva ore înainte să ajungă la notar CanCan
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat
Copilul cere apă înainte de culcare. De ce apare acest obicei și ce înseamnă cu adevărat DeParinti
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind custodia copilului
Soțul înstrăinat al Siei a făcut o declarație șocantă despre sobrietatea artistei, în plin scandal privind... ZUTV
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile
Jocuri PlayStation Plus din noiembrie 2025. Ce titluri vor fi disponibile UseIT
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra
Rețetă de maioneză de post de la mănăstirea Chiroiu. Cum o prepară măicuța Alexandra Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x