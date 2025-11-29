Bianca Censori, o nouă apariție controversată! Degetele divei au ridicat semne de întrebare printre fani

Bianca Censori a atras din nou atenția publicului în timpul unei apariții recente în Melbourne, alături de familia sa.

Creatoarea de modă australiană, care este și soția lui Kanye West, a fost surprinsă la cumpărături alături de rudele sale. Deși vestimentațiile sale nonconformiste sunt deja renumite în presa mondenă internațională, de această dată un alt detaliu a captat interesul fanilor: aspectul mâinilor sale.

Cum arată degetele soției lui Kanye West

Imaginile, surprinse pe străzile orașului Melbourne, s-au viralizat rapid în mediul online și au stârnit numeroase comentarii. Modelul și actrița Caroline Vreeland s-a numărat printre cei care au reacționat, întrebând direct în cadrul unei postări: „De ce arată degetele atât de ciudat în ultima poză?”, citează dailymail.co.uk.

În aceste fotografii, Bianca Censori a fost surprinsă cu mâinile la vedere, iar degetele sale par ușor disproporționate. Deși influențate probabil și de un unghi nepotrivit, imaginile au alimentat rapid speculații printre fani.

Pe lângă discuțiile despre proporțiile mâinii, internauții au observat și inelul impresionat de pe inelar. Potrivit The Sun, Kanye West ar fi plătit în jur de 236.488 de dolari pentru bijuteria cu diamant smarald de trei carate.

„Noua verighetă a lui Kanye este mult mai extravagantă decât cea din căsnicia cu Kim Kardashian”, a comentat bijutierul Neil Dutta pentru publicația menționată mai sus.

Cu această ocazie, Bianca Censori a purtat o ținută la fel de îndrăzneață, formată dintr-un body în nuanțe de violet și roz pudrat, la care a asortat un sutien mov și chiloți albi.

În contrast, familia sa a optat pentru o apariție mult mai sobră. Mama Biancăi a purtat o rochie midi Prada, o jachetă de piele și o geantă Hermes Kelly neagră. Grupul a fost văzut la o sesiune de cumpărături, urmată de o plimbare pe faimoasele străzi din Melbourne.

Bianca Censori a părut relaxată pe parcursul ieșirii, afișând chiar și un zâmbet rar. La finalul plimbării, grupul a luat masa la un restaurant celebru, potrivit dailymail.co.uk.

Această apariție vine la o zi distanță după ce Bianca Censori a fost surprinsă alături de mama și sora ei, Angelina, într-o ținută la fel de neobișnuită: un body mulat, transparent, bleu, purtat fără sutien, asortat cu dresuri în aceeași nuanță și pantofi cu toc argintii.

Bianca Censori, o prezență constant controversată de la nunta secretă cu Kanye West

De la căsătoria secretă cu Kanye West în anul 2022, Bianca Censori a devenit o prezență constanță în titlurile tabloidelor internaționale, datorită ținutelor îndrăznețe pe care artistul le concepe pentru ea: unele minimaliste, altele futuriste sau conceptuale, dar întotdeauna menite să provoace reacții.

