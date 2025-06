Bianca Drăgușanu a fost pusă la zid pentru că folosește filtre de înfrumusețare, iar vedeta a reacționat într-un mod cu totul neașteptat. Iată cum s-a apărat în fața răutăților.

Bianca Drăgușanu nu s-a mai abținut și a răbufnit din nou din cauza răutăților care îi sunt aduse în mediul online aproape în fiecare zi.

După ce o internaută a numit-o „Regina Filtrelor”, vedeta nu a mai ținut cont de nimic și a pus-o la zid pe cea care a încercat să își facă reclamă denigrând-o. Ea a simțit să tragă o linie clară între cine este cu adevărat și proiecțiile pe care alții le-au creat despre ea în online.

Bianca Drăgușanu, reacție acidă în online după ce a fost numită „Regina Filtrelor”. Cum s-a filmat apoi fără efecte

Deși Bianca Drăgușanu trece cu vederea peste multe comentarii răutăcioase, de data aceasta vedeta a simțit că este cazul să iasă în față și să impună o limită a decenței și respectului, subliniind că atacurile din online au depășit cu mult granița unei simple opinii.

Ea a fost extrem de deranjată pentru că o internaută a numit-o „Regina Filtrelor”, iar de aici totul s-a transformat într-un adevărat val de replici acide la adresa tuturor celor care au criticat-o de-a lungul timpului și nu numai.

„Am observat, la modul general, oamenii proști sunt și urâți. Dacă ar vorbi despre mine una care e frumoasă, e aranjată, e țiplă, suplă, arată într-un fel, un model în viața asta care a reușit ceva, nu aș avea nicio problemă. Dar nu pot să rămân pasivă când toți porcii mistreți se trezesc și mă comentează ei pe mine. (...) Spui despre mine că sunt regina Photoshop. Uite, că mă filmez, nu am filtre. (...) Ai vorbit urât despre mine. Te-ai gândit că o să tac și o să te las să îți faci reclamă pe numele meu?", a spus Bianca Drăgușanu revoltată de situația dată, scrie Spynews.ro.

„Uite, deși nu am nimic să îți demonstrez ție, porcule mistreț, care vorbești despre mine, mă filmez fără filtre pentru tine. Dacă vrei ne și vedem. Am 60 în talie. Nu mănânc cât o vacă și apoi mă culc, nu mă trezesc vorbind despre oameni de pe un wc cu lumini în spate și vornind urât despre ei. (...) Eu sunt frumoasă și fără filtru, dar tu și cu filtru, și fără filtru, și cu genele alea pe care ți le pui ca măturile, tot urâtă, tot proastă rămâi. Ai înțeles? Nu îți mai face reclamă pe numele meu” a continuat aceasta vizibil deranjată, urmând să le reamintească celor care o denigrează că tot ce face este cu răspundere și multă asumare din partea ei:

„O să mă operez până o să arăt ca și filtrele, pe banii mei. E sănătatea mea. (...) Dacă în 2025 operațiile estetice ni se par ceva rău și ieșit din comun, sunteț de noaptea minții. Am 1m 80, am 55 de kilograme, mănânc corect, dorm, nu beau alcool, nu fumez, îmi văd de treaba mea, de copilul meu, de casa mea. Am băgat mulți bani în mine, am investit mult, dar ai mei, banii mei munciți, am taxele plătite la stat, banii mei munciți. (...) Scuzați limbajul trivial neadecvat, dar încerc sa vorbesc pe aceeași limbă cu unele specimene”.

Iată aici cum s-a filmat apoi fără efecte:

