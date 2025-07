Brad Pitt, moment jenant pe platourile de filmare. Ce a mâncat de și-a speriat întreaga echipă: „Au fugit din cafenea”

Brad Pitt a vorbit despre unul dintre cele mai jenante momente pe platourile de filmare. Iată ce a dezvăluit celebrul actor.

Brad Pitt, în vârstă de 61 de ani, are o caieră îndelungată la Hollywood, astfel că de-a lungul timpului a strâns multe momente memorabile, unele mai frumoase, iar altele mai puțin.

Ce a făcut Brad Pitt de și-a alungat colegii de pe platourile de filmare: „Eram blocat în scaun”

Brad Pitt a relatat recent într-un podcast un moment jenant de la filmări. În ultimii ani celebrul actor a început să mănânce în timpul filmărilor, de la înghețată, până la feluri consistente de mâncare, precum fasole cu șuncă.

Așa s-a întâmplat și într-una dintre zilele de filmare, când, după fiecare dublă, acesta mânca o farfurie mare de fasole cu șuncă, fiind prima masă a personajului pe care îl interpreta.

Conform unei surse, pentru a obține cadrele potrivite, Brad Pitt a fost nevoit să consume nu una, ci patru farfurii. După acest festin, actorului i s-a făcut rău.

„Am mâncat toată farfuria de fasole. După a doua dublă, am făcut același lucru. După a treia dublă, am făcut același lucru. După a patra dublă, am făcut același lucru. Ceva m-a lovit. Nu puteam face nimic. Eram blocat în scaun, iar natura și-a urmat cursul”, a relatat acesta.

Faimosul actor a crezut că gestul său a fost subtil, însă ușor-ușor a observat că oamenii dispăreau din jurul său.

„Dintr-odată ceva diabolic s-a abătut asupra echipei din întreaga cameră și au fugit din cafenea. Au fugit! De atunci, mă controlez”, a adăugat Brad Pitt.

În cadrul podcastului respectiv, actorul a vorbit despre cel mai recent film al său, F1: The Movie, care a ajuns deja în cinematografele din lumea întreagă.

Filmul a avut un buget de 300 de milioane de dolari și au fost urmate sfaturile multiplului campion mondial Lewis Hamilton. Piloții de pe grila 2024 apar în film, cadrele fiind surprinse în weekendurile de Grand Prix din sezonul trecut. Brad Pitt a pilotat monoposturi de Formula 2™ cosmetizate pentru a părea de categorie mare.

„A împins cu adevărat mașina la limită. Chiar dacă nu există vitezometru în mașinile de F1, după cum știți, s-a apropiat de 300 km/h. De când s-au terminat filmările, a primit chiar și două oferte de la echipe pentru a concura în clasa GT, la Le Mans și Daytona! Aceea este clasa la care a pilotat Paul Newman, iar el a început să concureze la 47 de ani”, a dezvăluit regizorul Joseph Kosinki.

„Publicul va fi uimit. Imaginile sunt reale, viteza este reală. Simți cu adevărat viteza și, de asemenea, competiția dintre piloți. Este într-adevăr foarte realist. Am simțit cu adevărat că F1 și cinematografia s-au întâlnit”, a mărturisit Lewis Hamilton.

În ciuda momentelor pur hollywoodiene și a neconcordanțelor, adrenalina este palpabilă și ajunge până la telespectatori. Este un film care poate aduce fani noi în padocul și pe circuitele Formula 1™. Cei care sunt deja familiarizați cu universul acestui sport au păreri împărțite în ceea ce privește filmul în care Brad Pitt este protagonist, însă nu trebuie să uite că nu este vorba de un documentar, ci de o ficțiune.