Brigitte Pastramă, victorie în instanță împotriva Ralucăi Podea. Ce a declarat soția lui Florin Pastramă

Brigitte Pastramă a câștigat procesul cu Raluca Podea, după ani de dispute în instanță.

Autor: Emanuela Pană
Publicat: Duminica, 07 Septembrie 2025, 13:15 | Actualizat Vineri, 05 Septembrie 2025, 13:24
Raluca Podea trebuie să îi plătească despăgubiri morale soției lui Florin Pastramă

În trecut, Raluca o acuza pe soția lui Florin Pastramă că a jignit-o, însă judecătorii au decis acum în favoarea brunetei. Brigitte a avut și o primă reacție pe rețelele de socializare.

Brigitte Pastramă, victorie în instanță împotriva Ralucăi Podea

Raluca a considerat că imaginea ei a fost afectată de declarațiile făcute de Brigitte Pastramă la adresa sa. Brigitte ar fi spus despre Raluca Podea că este „o domnișoară de moralitate îndoielnică”.

Raluca Podea trebuie să îi plătească despăgubiri morale, iar Brigitte Pastramă a făcut publică o parte din decizia de executare silită.

„Bună ziua, dragii mei prieteni. Azi vreau să clarific direct, de la mine pentru voi, ce s-a decis la Înalta Curte: decizia definitivă și irevocabilă a obligat-o pe numita Raluca Podea să plătească. Aceasta este încuviințarea executării. Restul sunt minciuni care nu mă definesc și nici nu mă ating. Eu merg înainte. Vă mulțumesc pentru susținere și vă iubesc”, a scris soția lui Florin Pastramă pe Instagram.

Brigitte Pastramă s-a întors în România și s-a dedicat în totalitate pasiunii sale pentru modă. Vedeta și-a deschis un atelier de croitorie de lux în Pipera, unde pregătește prima colecție haute-couture, care va fi prezentată în această toamnă în Dubai și Qatar.

„Colecția mea haute couture o lansez în septembrie aici, la Dubai. Cea pe care am realizat-o pentru examen se numea Angel și era făcută toată de mine, am realizat fiecare piesă cu mâna mea.

La mine totul e cusut de mână, asta înseamnă haute couture. Eu realizez broderii, french corset, rochii de seară unicat. Totul este cusut manual, pentru fiecare client în parte. Nu faci haine în serie. La noi, în România, nu știu dacă face cineva așa ceva!”, a spus Brigitte pentru Click!.

Vedeta și-a deschis un atelier de lux în Pipera

Întoarsă acasă, Brigitte s-a apucat imediat de treabă: a angajat croitorese cu experiență în realizarea rochiilor de mireasă și a investit într-un spațiu elegant și primitor.

Pereții atelierului sunt decorați cu un tapet roz cu detalii florale, iar în încăperi strălucesc trei candelabre mari și unul mai mic, care dau o notă de rafinament spațiului.

Pe rețelele de socializare, Brigitte Pastramă a publicat imagini din noul ei atelier, arătându-se încântată de investiția realizată. Totodată, a povestit că a adus din străinătate mai multe valize pline cu materiale prețioase, care vor transforma colecția sa într-o apariție de lux pe podiumurile internaționale.

Citește și: Brigitte și Florin Pastramă, prima apariție la un eveniment după ce au dispărut din lumina reflectoarelor. Cum arată

Brigitte a răbufnit după ce soțul ei a fost jignit

Recent, Brigitte Pastramă i-a luat apărarea soțului ei pe social media, după ce noul look al bărbatului a făcut zâzanie printre internauți. Vedeta a menționat că schimbarea a fost, de fapt, ideea ei și că acest look reprezintă idealul său masculin: „brunet și cu părul lung”.

În plus, Brigitte a spus că este mândră de noua imagine a soțului ei și că nu mai are de gând să tolereze critici nefondate la adresa lui.

„A ajuns să se spună că Florin este asemenea unuia care stă prin parcări. Adică toată lumea știe cine stau în România în parcări, acostând șoferi!

Și, ca să punctez: idealul bărbatului meu este brunet și cu părul mai lung, iar soțul meu și-a lăsat părul mai lung pentru că el este idealul superlativ pământesc – jumătatea care mă împlinește. Spun idealul pământesc deoarece idealul meu infinit este Domnul Isus! Domnul să vă binecuvânteze!”, a transmis Brigitte, furioasă la culme.


