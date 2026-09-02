Cadouri fabuloase pentru Bebeto! Fiul Anamariei Prodan a primit un duplex în Pipera, o super mașină și o surpriză uriașă |EXCLUSIV

Laurențiu Reghecampf Jr. a împlinit 18 ani și a avut parte de o petrecere spectaculoasă. Ce cadouri impresionante a primit Bebeto de la Anamaria Prodan.

Laurențiu Reghecampf Jr., alintat de familie și de apropiați Bebeto, a împlinit 18 ani, iar majoratul său a fost un eveniment pe măsura momentului important din viața tânărului. Anamaria Prodan s-a asigurat că fiul ei va avea parte de o aniversare memorabilă, iar petrecerea a fost una fastuoasă, la care au participat familia și prietenii apropiați.

Ce cadouri neașteptate a primit Laurențiu Reghecampf Jr. la majorat

Bebeto a împlinit 18 ani pe 31 august, însă petrecerea de majorat a avut loc în weekendul de dinainte. Cu această ocazie, Anamaria Prodan a făcut tot posibilul ca fiul său să înceapă această nouă etapă a vieții cu amintiri de neuitat.

Contactată de Spynews, impresara a dezvăluit și ce daruri impresionante a primit Bebeto de majorat. Anamaria Prodan a mărturisit că își dorește să le ofere copiilor săi tot ceea ce poate și să îi ajute să pornească în viață fără grija zilei de mâine.

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„Este prințul meu și, după evenimentele din viața mea, mi-am făcut o promisiune: să ofer copiilor mei măcar jumătate din ce mi-a oferit mama mie. M-a ajutat Dumnezeu enorm. Așa își va începe Laurențiu Jr. viața, fără grija zilei de mâine. Este un copil minunat, care nu mi-a făcut niciodată nici cea mai mică problemă. A terminat școala perfect, a intrat la facultate fără probleme. Este stâlpul familiei noastre. Rebecca și Sarah îl iubesc fără limite, Nuți și Victor la fel. Este prințul nostru și îl iubim fără margini”, a declarat Anamaria Prodan, în exclusivitate pentru Spynews.

Ce a spus Anamaria Prodan despre cadourile pentru fiul ei

Pe lângă petrecerea spectaculoasă, Bebeto a primit și cadouri pe măsura ocaziei. Potrivit declarațiilor făcute de mama sa, tânărul a primit un duplex în cartierul Pipera, un Audi SQ8 și un apartament în Dubai.

Anamaria Prodan a vrut să îi ofere fiului său nu doar obiecte luxoase, ci și un început cât mai sigur pentru viața de adult. Bebeto a intrat oficial în rândul majorilor după un an important, în care a bifat și o altă reușită: absolvirea liceului și admiterea la facultate.

Cum a arătat majoratul lui Bebeto

Petrecerea de majorat a fost una pe măsura celor 18 ani împliniți. La eveniment au cântat mai mulți artiști cunoscuți, printre care și Tzancă Uraganu, iar familia și prietenii apropiați au fost alături de sărbătorit.

Nuți, bona care i-a fost alături lui Bebeto încă din copilărie, nu a lipsit de la eveniment. Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii a avut loc atunci când Tzancă Uraganu a interpretat, la cererea lui Bebeto, pentru Anamaria Prodan, piesa „Zile pentru mama mea”, a lui Florin Salam.

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Melodia a avut un impact puternic asupra impresarei, care a fost emoționată până la lacrimi. Pentru Anamaria Prodan, majoratul fiului său a fost astfel nu doar o petrecere fastuoasă, ci și un moment în care și-a văzut copilul adult.

Bebeto a încheiat, de asemenea, cu succes un capitol important din viața sa, după ce a terminat liceul și a fost admis la facultate. Familia este mândră de reușitele sale, iar Anamaria Prodan l-a felicitat public de fiecare dată.