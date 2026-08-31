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Imagini de senzație de la majoratul lui Laurențiu Reghecampf Jr. Cum a fost surprins Bebeto alături de mama sa și Nuți

Bebeto a împlinit 18 ani. Iată imagini de la petrecerea de majorat a fiului Anamariei Prodan și al lui Laurențiu Reghecampf!

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Luni, 31 August 2026, 09:27 | Actualizat Luni, 31 August 2026, 10:07
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Imagini de senzație de la majoratul lui Laurențiu Reghecampf Jr. Cum a fost surprins Bebeto alături de mama sa și Nuți | Captură Instagram
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Laurențiu Reghecampf Jr., alintat de celebra sa mamă „Bebeto”, s-a bucurat de o petrecere spectaculoasă înainte de împlinirea vârstei de 18 ani. Anamaria Prodan a avut grijă să îl sărbătorească într-un mod memorabil pe fiul ei.

Printre artiștii care au întreținut atmosfera s-a numărat și Tzancă Uraganu. Unul dintre cele mai emoționante momente ale serii i-a fost dedicat chiar impresarei.

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Cum a arătat petrecerea de majorat a lui Bebeto, fiul Anamariei Prodan

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Laurențiu Reghecampf Jr. împlinește 18 ani pe 31 august, însă petrecerea de majorat a avut loc mai devreme, în acest weekend.

Adolescentul a avut alături familia și oamenii dragi, printre care și bona sa, Nuți. De asemenea, surorile lui Bebeto au fost și ele prezente la fastuosul eveniment. Sarah Dumitrescu i-a făcut o urare specială fratelui ei în mediul online, postând imagini cu ei doi din copilărie.

Anamaria Prodan, care este extrem de apropiată de copiii săi, nu putea lipsi de la un asemenea moment și a făcut ca ziua în care Bebeto împlinește 18 ani să fie una de neuitat. Impresara a purtat un compleu din satin, cu imprimeu albastru pe fond portocaliu, care i-a pus în evidență stilul luxuriant.

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Tzancă Uraganu, moment emoționant pentru Anamaria Prodan la majoratul lui Bebeto

Invitații s-au bucurat de muzică și distracție până târziu. Printre artiștii care au fost în centrul atenției la majoratul lui Bebeto s-a numărat Tzancă Uraganu, unul dintre preferații tinerilor.

Un moment cu adevărat special de la petrecere a fost atunci când artistul a interpretat, la cererea lui Laurențiu Reghecampf Jr. pentru Anamaria Prodan, piesa „Zile pentru mama mea” a lui Florin Salam.

Melodia a marcat-o profund pe impresară, care a ascultat versurile alături de fiul ei. Anamaria Prodan a fost vizibil emoționantă și, totodată, impresionată de momentul pregătit la petrecere.

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Bebeto a terminat liceul anul acesta

Laurențiu Reghecampf Jr. a absolvit liceul în această vară. Întreaga familie a fost alături de el la ceremonie, iar Anamaria Prodan a radiat de mândrie când și-a văzut fiul în haine de absolvent.

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„Familia i-a fost alături la fiecare pas. Surorile lui l-au iubit, l-au sfătuit, l-au protejat și au avut grijă de el cu o dragoste aparte. Nuți și Victor au fost, de asemenea, mereu aproape, oferindu-i sprijin, încredere și exemple frumoase de viață. Iar eu, ca mamă, am fost întotdeauna în spatele lui. L-am susținut, l-am încurajat, l-am ridicat atunci când a fost greu și l-am aplaudat la fiecare victorie. Aceasta este menirea unei mame: să își iubească necondiționat copiii, să le fie sprijin și să îi vadă înflorind”, a scris Anamaria Prodan în mediul online.

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