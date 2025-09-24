Călin Donca nu a mai ținut cont de nimic și a lansat un atac dur la adresa lui Dorina Popa. Descoperă ce a zis acesta, fără pic de reținere. Detaliile sunt de-a dreptul incredibile.

Cunoscutul om de afaceri Călin Donca nu a mai suportat situația și a răbufnit, lansând un atac dur la adresa lui Dorian Popa, cel pe care l-a crezut prietenul său. Fără pic de reținere, acesta a dat cărțile pe față și a dezvăluit ce s-a întâmplat între ei, dar și ce a ajuns să facă artistul, de dragul urmăritorilor săi. Detaliile ce au ieșit la iveală sunt de-a dreptul incredibile.

Călin Donca, atac dur la adresa lui Dorian Popa! A dezvăluit ce s-a întâmplat între ei, dar și ce a ajuns să facă artistul, de dragul urmăritorilor

De la prieteni la dușmani, așa s-ar putea descrie pe scurt relația dintre Călin Donca și Dorian Popa. Extrem de dezamăgit de cunoscutul cântăreț și de ceea ce a ajuns acesta să facă, afaceristul a scos la iveală detalii neașteptate, din culisele relației celor doi.

Recent, Călin Donca l-a ironizat în mediul online pe Dorian Popa, după ce acesta a fost condamnat pentru conducerea unui autovehicul în timp ce se afla sub influența unor substanțe interzise. Se pare că după ce a ieșit din arest, cântărețul l-ar fi anunțat pe afacerist că nu mai dorește să păstreze legătura cu el, lucru ce pare că l-a deranjat extrem de tare pe Călin Donca.

„Domnul Dorian Popa nu mai dorește să discutăm, am avut o conversație cu el când am ieșit din arest și mi-a spus că, ținând cont de ce s-a întâmplat, nu mai dorește să aibă vreo legătură cu mine, însă ceea ce s-a întâmplat nu mi-a explicat, pentru că, până la ora aceasta, eu nu am nicio acuzație pentru absolut nicio activitate care să aibă legătură cu el (…). Și, pe lângă ceea ce este el, nu am nicio condamnare, adică sunt nevinovat. Singurul lucru care l-am pățit este că nu mai am la îndemână toate proprietățile și bunurile care le aveam înainte, ca să apară acest arest. Dacă a reacționat sau nu la postarea mea, evident, nu a reacționat, pentru că se ferește de acest lucru, el vrea să scape de ce a făcut, speră ca să se șteargă cu timpul. Nu se va șterge absolut nimic, pentru că voi reveni periodic către el și îi voi reaminti fapta pe care a făcut-o”, a dezvăluit omul de afaceri din Brașov în exclusivitate pentru cei de la spynews.ro, unde poți descoperi toate declarațiile acestuia.

Acesta nu s-a ferit să spună că în prezent îi merge bine, dar că a ajuns la concluzia că, pentru Dorian Popa, prieteniile nu există, ci sunt doar relații de interes. Mai mult decât atât, el consideră că și relația lor a fost una bazată strict pe interes și nimic mai mult:

„Da, cred că a fost prietenul meu doar pentru că a avut nevoie de mine, deoarece în momentul în care el m-a contactat pe mine, nu eu pe el, a fost ca să își pună panouri pe casă mai ieftine. Iar ulterior, văzând că sunt o persoană care stă bine financiar, normal că și-a dorit să ne cunoaștem mai bine. Respectiv, am ajuns să fim buni prieteni, cum zice el, nici de cum, cum am zis eu. Iar în asta a constat să vină în vizită, să mănânce la mine în casă, să-mi cunoască copiii, să-mi cunoască soția (…). Dar, bineînțeles că toate astea au ținut cât timp am ținut eu financiar lucrurile (…). Practic, s-a folosit de situația mea nefastă ca să-și mărească numărul de urmăritori de pe canalul de YouTube”, a zis omul de afaceri, care apoi a dezvăluit că atunci când era în arest, Dorian Popa l-ar fi defăimat și denigrat, totul de dargul urmăritorilor săi, în goana după like-uri și reacții.

Călin Donca nu s-a lăsat aici, ci a dezvăluit că Dorian Popa este un trădător, una Iuda căruia îi va reaminti periodic ce a făcut: „De transmis către Dorian, dacă am ceva, tot timpul transmit și o să transmit periodic, la 2-3 luni o să-i transmit pe un mesaj public, ca să nu uităm nici acum și nici peste 10 ani cine este Iuda numărul 1 în România, să nu pățească și alții ce am pățit eu, și mai ales să atrag un mare semnal de alarmă tinerilor care îl urmăresc, spre a-și alege un exemplu mai bun, nu un parvenit prefăcut și un trădător de neam, cum este numitul Dorian Hâț Popa.”