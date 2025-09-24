Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Călin Donca, atac dur la adresa lui Dorian Popa! A dezvăluit ce s-a întâmplat între ei, dar și ce a ajuns să facă artistul

Călin Donca, atac dur la adresa lui Dorian Popa! A dezvăluit ce s-a întâmplat între ei, dar și ce a ajuns să facă artistul

Călin Donca nu a mai ținut cont de nimic și a lansat un atac dur la adresa lui Dorina Popa. Descoperă ce a zis acesta, fără pic de reținere. Detaliile sunt de-a dreptul incredibile.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Miercuri, 24 Septembrie 2025, 14:57 | Actualizat Miercuri, 24 Septembrie 2025, 16:15
Galerie
Descoperă ce acuzații a făcut Călin Donca la adresa lui Dorina Popa | Antena 1

Cunoscutul om de afaceri Călin Donca nu a mai suportat situația și a răbufnit, lansând un atac dur la adresa lui Dorian Popa, cel pe care l-a crezut prietenul său. Fără pic de reținere, acesta a dat cărțile pe față și a dezvăluit ce s-a întâmplat între ei, dar și ce a ajuns să facă artistul, de dragul urmăritorilor săi. Detaliile ce au ieșit la iveală sunt de-a dreptul incredibile.

Călin Donca, atac dur la adresa lui Dorian Popa! A dezvăluit ce s-a întâmplat între ei, dar și ce a ajuns să facă artistul, de dragul urmăritorilor

De la prieteni la dușmani, așa s-ar putea descrie pe scurt relația dintre Călin Donca și Dorian Popa. Extrem de dezamăgit de cunoscutul cântăreț și de ceea ce a ajuns acesta să facă, afaceristul a scos la iveală detalii neașteptate, din culisele relației celor doi.

Recent, Călin Donca l-a ironizat în mediul online pe Dorian Popa, după ce acesta a fost condamnat pentru conducerea unui autovehicul în timp ce se afla sub influența unor substanțe interzise. Se pare că după ce a ieșit din arest, cântărețul l-ar fi anunțat pe afacerist că nu mai dorește să păstreze legătura cu el, lucru ce pare că l-a deranjat extrem de tare pe Călin Donca.

Articolul continuă după reclamă

„Domnul Dorian Popa nu mai dorește să discutăm, am avut o conversație cu el când am ieșit din arest și mi-a spus că, ținând cont de ce s-a întâmplat, nu mai dorește să aibă vreo legătură cu mine, însă ceea ce s-a întâmplat nu mi-a explicat, pentru că, până la ora aceasta, eu nu am nicio acuzație pentru absolut nicio activitate care să aibă legătură cu el (…). Și, pe lângă ceea ce este el, nu am nicio condamnare, adică sunt nevinovat. Singurul lucru care l-am pățit este că nu mai am la îndemână toate proprietățile și bunurile care le aveam înainte, ca să apară acest arest. Dacă a reacționat sau nu la postarea mea, evident, nu a reacționat, pentru că se ferește de acest lucru, el vrea să scape de ce a făcut, speră ca să se șteargă cu timpul. Nu se va șterge absolut nimic, pentru că voi reveni periodic către el și îi voi reaminti fapta pe care a făcut-o”, a dezvăluit omul de afaceri din Brașov în exclusivitate pentru cei de la spynews.ro, unde poți descoperi toate declarațiile acestuia.

Acesta nu s-a ferit să spună că în prezent îi merge bine, dar că a ajuns la concluzia că, pentru Dorian Popa, prieteniile nu există, ci sunt doar relații de interes. Mai mult decât atât, el consideră că și relația lor a fost una bazată strict pe interes și nimic mai mult:

„Da, cred că a fost prietenul meu doar pentru că a avut nevoie de mine, deoarece în momentul în care el m-a contactat pe mine, nu eu pe el, a fost ca să își pună panouri pe casă mai ieftine. Iar ulterior, văzând că sunt o persoană care stă bine financiar, normal că și-a dorit să ne cunoaștem mai bine. Respectiv, am ajuns să fim buni prieteni, cum zice el, nici de cum, cum am zis eu. Iar în asta a constat să vină în vizită, să mănânce la mine în casă, să-mi cunoască copiii, să-mi cunoască soția (…). Dar, bineînțeles că toate astea au ținut cât timp am ținut eu financiar lucrurile (…). Practic, s-a folosit de situația mea nefastă ca să-și mărească numărul de urmăritori de pe canalul de YouTube”, a zis omul de afaceri, care apoi a dezvăluit că atunci când era în arest, Dorian Popa l-ar fi defăimat și denigrat, totul de dargul urmăritorilor săi, în goana după like-uri și reacții.

colaj foto cu dorian popa si calin donca

Călin Donca nu s-a lăsat aici, ci a dezvăluit că Dorian Popa este un trădător, una Iuda căruia îi va reaminti periodic ce a făcut: „De transmis către Dorian, dacă am ceva, tot timpul transmit și o să transmit periodic, la 2-3 luni o să-i transmit pe un mesaj public, ca să nu uităm nici acum și nici peste 10 ani cine este Iuda numărul 1 în România, să nu pățească și alții ce am pățit eu, și mai ales să atrag un mare semnal de alarmă tinerilor care îl urmăresc, spre a-și alege un exemplu mai bun, nu un parvenit prefăcut și un trădător de neam, cum este numitul Dorian Hâț Popa.”

Raluca Bădulescu, ambasadoarea Belher, cucerește Asia Express cu perucile brandului... Ce diferență de vârstă există între Roxana Nemeș și soțul ei, Călin Hagima. Artista a născut...
Înapoi la Homepage
AS.ro Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare Suma pe care a pierdut-o Ion Ţiriac la cazino într-o singură seară! Cum a ajuns să rămână fără toţi banii din buzunare
Observatornews.ro Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori

Puteți urmări știrile Antena 1 și pe Google News. 📰

Un șofer de ambulanță, un jaf armat, o crimă care schimbă totul. Descoperă filmul românesc Boss, în AntenaPLAY!
🔥  Tot ce vrei e sa dai play  🔥 Un șofer de ambulanță, un jaf armat, o crimă care schimbă totul. Descoperă filmul românesc Boss, în AntenaPLAY!
Comentarii


Videoclipul zilei
Să fie spectacol, să fie The Ticket! Urmărește-i pe Bendeac, Micutzu, Maurice, Delia și Anca sâmăbătă, de la 20:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY
Citește și
Roxana Nemeș a născut! Prima imagine cu bebelușii gemenii ai artistei. Ce mesaj a transmis proaspăta mămică
Roxana Nemeș a născut! Prima imagine cu bebelușii gemenii ai artistei. Ce mesaj a transmis proaspăta mămică
Bianca Censori trece de la muză pentru Kanye West, la designer. Soția artistului își lansează un brand de haine
Bianca Censori trece de la muză pentru Kanye West, la designer. Soția artistului își lansează un brand de haine Catine.ro
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum arată EBA
Elena Băsescu e de nerecunoscut! Cu multe kilograme în plus, fiica fostului președinte e greu de recunoscut. Cum...
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său
Hande Soral se află în vacanță. A publicat primele imagini alăuri de fiul său Happy Channel
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul împlinit
Fiul lui Dan Capatos, sportiv de performanță la doar 13 ani. Face sacrificii uriașe pentru a-și vedea visul... DivaHair
Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă legea pică la CCR
Curtea Constituțională a amânat verdictul la pensiile magistraților. Ilie Bolojan amenințase cu demisia dacă... Libertatea.ro
Păcăliți și cu banii luați. Cum pică românii în plasa Inteligenței Artificiale, zi de zi FOTO
Păcăliți și cu banii luați. Cum pică românii în plasa Inteligenței Artificiale, zi de zi FOTO Ziare.com
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!”
Anunțul lui Ilie Năstase, după lovitura uriașă dată de Ion Țiriac în România: „Asta e important!” AntenaSport
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael Jackson: „Am fost îngrozită de...”
Priscilla Presley dezvăluie detalii controversate despre viața intimă a fiicei sale, Lisa Marie, și a lui Michael... Elle
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima
Alexia Eram își sărbătorește iubitul! Ce urare specială i-a transmis celui care i-a furat inima Spynews.ro
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO
Fiica lui Ion Țiriac, apariție uimitoare în bikini! Ioana: „Uite, mamă!” – GALERIE FOTO BZI
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem din vacanță – GALERIE FOTO
Carmen Brumă arată senzațional la 48 de ani! Vedeta ne spune de ce trebuie să slăbim imediat ce ne întoarcem... BZI
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…”
Oana Lis continuă să vândă din casă pentru a-și ajuta soțul: ”Avem multe cărți, icoane…” Antenastars.ro
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare
Orez cu dovleac și ciuperci. O rețetă de toamnă hrănitoare HelloTaste.ro
Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. Omul lui Călin Georgescu era dat în urmărire internațională
Horațiu Potra a fost reținut în Dubai. Omul lui Călin Georgescu era dat în urmărire internațională Antena3.ro
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone
Apple a dezvăluit cel mai subțire iPhone de până acum. Ce preț are și cum arată noul smartphone useit
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 25 septembrie 2025. Balanțele primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta Catine
Radiografia salariilor în România: de la 800 la 7.000 de euro pe lună 
Radiografia salariilor în România: de la 800 la 7.000 de euro pe lună  Jurnalul
De ce bărbații se întorc mereu la femeia pe care au rănit-o cel mai mult
De ce bărbații se întorc mereu la femeia pe care au rănit-o cel mai mult Kudika
Cum să îndepărtezi petele de apă de pe tavan, indiferent cât de vechi sunt
Cum să îndepărtezi petele de apă de pe tavan, indiferent cât de vechi sunt Playtech
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de o femeie însărcinată.
Ce este Tylenolul, medicamentul despre care Donald Trump a spus că ar putea provocca autismul dacă este folosit de... Redactia.ro
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o
Momentul în care un bulevard întreg este înghiţit de o "gaură neagră" într-un oraş cu 10 milioane de locuitori Observator
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea
Beneficiile consumului de secară. Cum îți poate susține sănătatea MediCOOL
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă
Brioșe sărate cu dovleac, brânză și rozmarin. O gustare delicioasă, de toamnă HelloTaste
FOTO. Lena, soția lui Gabi Enache, a oprit timpul în loc: apariție răvășitoare
FOTO. Lena, soția lui Gabi Enache, a oprit timpul în loc: apariție răvășitoare ProSport
Emil Rengle și Alejandro au dezvăluit CE fac pentru a alunga energiile negative: „Curățăm casa cu mir și cu tămâie”
Emil Rengle și Alejandro au dezvăluit CE fac pentru a alunga energiile negative: „Curățăm casa cu mir și cu... Gandul
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București
Meteorologii Accuweather au modificat prognoza. Data exactă a primei ninsori în București CanCan
Modalități de a te conecta cu copilul tău
Modalități de a te conecta cu copilul tău DeParinti
Christina Aguilera a readus la viață celebrul look din „Dirrty”, la 23 de ani de la lansarea piesei
Christina Aguilera a readus la viață celebrul look din „Dirrty”, la 23 de ani de la lansarea piesei ZUTV
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au
2 „supercontinente” se ascund în interiorul Pământului. Ce vechime fantastică au UseIT
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene
Plăcintă cu varză călită. Un clasic al bucătăriei românești și est-europene Hello Taste
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x