Călin Șerban, iubitul Ancăi Țurcașiu, a devenit bunic! Imaginile inedite de la botez i-au cucerit pe fani: „Doi bunici fericiți”

Anca Țurcașiu a postat pe rețelele de socializare imagini inedite de la botezul primului nepot al lui Călin Șerban, iubitul ei.

Recent, Anca Țurcașiu și iubitul ei, Călin Șerban, au participat la botezul primului nepot al sportivului. Evenimentul a avut loc în Germania, la finalul săptămânii trecute, iar imaginile postate de actriță pe rețelele de socializare i-au impresionat pe fani.

Citește și: Cu ce probleme de sănătate se confruntă Anca Țurcașiu. Motivul pentru care artista refuză tratamentul

Anca Țurcașiu, imagini inedite de la botezul primului nepot al lui Călin Șerban

Iasmina, fiica cea mare a lui Călin Șerban, a devenit mamă în urmă cu câteva luni, aducând pe lume un băiețel, pe nume Hector.

Articolul continuă după reclamă

„Ce bucurie am trăit azi. Am fost alături de Călin Șerban și de fiica lui la botezul nepoțelului Hector. Să ne trăiască sănătos și norocos. Suntem recunoscători pentru tot ce trăim și simțim”, a transmis Anca Țurcașiu, într-o postare în care apare alături de partenerul ei, proaspeții părinți și micuțul.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Într-o altă fotografie, Anca Țurcașiu apare alături de Călin Șerban în timp ce îl plimbau pe cel mic.

„În prim-plan este bunicul, Călin Șerban, care a făcut cunoștință cu nepoțelul lui, Hector. Suntem, iată, doi bunici cu acte în regulă și foarte fericiți”, a adăugat actrița pe rețelele de socializare.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Imaginile au atras numeroase reacții și mesaje din partea fanilor, care au apreciat apariția cuplului: „Așa bunici, mai rar. Arătați minunat!”/„Ce bunici tineri, arătați super!”/„Să vă trăiască nepoțelul, să vă bucure viața!”/„Toți sunteți frumoși și luminați!”, acestea fiind doar câteva dintre comentarii.

Cum au început lucrurile între Anca Țurcașiu și Călin Șerban

Aflată la un eveniment la Brașov, de Revelion 2024, Anca Țurcașiu l-a sunat pe Călin Șerban să se vadă, așa cum făcea și în alte dăți. De aici, lucrurile au luat o întorsătură neașteptată.

„M-a sunat, am ieșit, ne-am văzut de la vreo 20 de metri și am început să alergăm unul către celălalt, ne-am luat în brațe, am învârtit-o și ceva magic s-a întâmplat. M-a ținut de braț și apoi m-a atins de mână și am zis că nu-i mai dau drumul”, a povestit Călin Șerban, citat de profm.ro.

La acel moment, ei nu se mai văzuseră de luni bune și erau divorțați de mai mulți ani ani.

„Nu ne-am pus niciodată problema că ar putea fi între noi ceva mai mult decât o relație de prietenie. Cum e soarta... De unde nu te aștepți apare omul care simți că poate să fie jumătatea ta. Și asta simțim (...) A fost destul de șocant pentru toată lumea, într-adevăr. Îți dai seama. Ne-am mutat împreună, când la București, când la Brașov. Avem acum două locuri în care stăm și din care plecăm foarte des. Vrem să mergem în multe călătorii”, a adăugat Anca Țurcașiu, potrivit sursei citate mai sus.

Deși povestea lor i-a luat pe mulți prin surprindere, copiii lor din mariajele anterioare s-au bucurat să îi vadă că formează un cuplu. Fiul Ancăi Țurcașiu îl cunoștea pe Călin Șerban, în timp ce fiicele acestuia o știau pe artistă din showbiz.

Citește și: Anca Țurcașiu și iubitul ei se pregătesc pentru un eveniment special. Ce a dezvăluit cu emoție celebra artistă