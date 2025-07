Care este adevăratul motiv al despărțirii dintre Adriana Bahmuțeanu și George Restivan. Fostul partener al brunetei a spus totul

George Restivan a scos la iveală adevăratul motiv pentru care a ajuns la despărțirea de Adriana Bahmuțeanu. În vara anului trecut, cei doi au decis să meargă pe drumuri separate.

George Restivan a dat cărțile pe față despre separarea de Adriana Bahmuțeanu. Deși au trăit o frumoasă poveste de iubire, aceștia au ajuns la despărțire după o căsnicie de un an și trei luni.

Pentru că sunt foarte discreți când vine vorba despre viața personală, bruneta și fostul partener au ținut subiectul delicat departe de ochii curioșilor și de luminile reflectoarelor.

La aproximativ un an de la separare, George Restivan a decis să povestească despre adevăratul motiv care a dus la ruptura dintre ei. Se pare că a existat o situație de-a dreptul neașteptată între cuplul acestora.

De ce au ajuns George Restivan și Adriana Bahmuțeanu la despărțire

Bărbatul susține că prietenele brunetei ar fi intervenit în relația lor. De asemenea, acesta a dezvăluit că a iubit-o foarte mult pe Adriana Bahmuțeanu, fiind femeia vieții lui.

„Adriana este femeia vieții mele… Ea mi-a dat mie o iluzie. Eu am crezut că mă iubește… dar nu înțeleg cum o iubire poate să se consume (așa cum a declarat Adriana Bahmuteanu în urmă cu puțin timp – n.red.), sau altceva, să spună că oceanul este de vină, că eu sunt acolo, ea în România. (…) Lumea trebuie să învețe că atunci când lași influențele de afară… negative să îți intre în relație, ca o picătură chinezească, această picătură chinezească va ajunge să îți canibalizeze relația”, a spus George Restivan într-o emisiune, potrivit unica.ro.

De altfel, fostul partener al Adrianei Bahmuțeanu a spus că nu există posibilitatea unei împăcări, deoarece nu își dorește să trăiască întreaga viață un „război” cu prietenele brunetei.

„Eu nu mai pot să mă întorc să am o relație, ar însemna să mă întorc să am o relație cu adversarele ei, de fapt, prietenele ei, colegii ei. Ar însemna să intru direct în relație cu ei, și eu refuz. Mai bine stau singur. Cum să mă întorc acolo, când mă gândesc că trebuie să «stau de șase» pentru relația mea. Vreau să mă înțelegeți, când am cunoscut-o pe Adriana și am intrat în relație cu ea, nu am venit cu bagajele trecutului… Am venit doar cu lecțiile învățate din relațiile anterioare.

În plus, am lăsat și America, am lăsat tot ce am avut, o viață de om. Am lăsat-o pe mama singură, să fiu acolo cu Blake, cu Adriana. Să înțeleagă lumea, eu nu am plecat apoi din România că nu m-am obișnuit, că nu mi-ar fi plăcut. Greșit. Mie mi-a plăcut foarte mult România, pe Blake îl iubea lumea. Noi nu am venit ca să plecăm, dar în momentul în care sfera de influență îți canibalizează relația și se ajunge până în momentul ăla în care partenera mea, iubirea mea, ajunge să îmi fie mie adversar, atunci trebuie să știi când să te dai înapoi”, a mai adăugat George Restivan.