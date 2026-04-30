Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Care este motivul pentru care Bogdan de la Ploiești și-a ținut copiii ascunși până acum doi ani. Ce a recunoscut artistul

Bogdan de la Ploiești a dezvăluit motivul pentru care și-a ținut copiii ascunși până acum doi ani. Cântărețul de manele a oferit informații neștiute despre gestul său.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Joi, 30 Aprilie 2026, 14:38 | Actualizat Joi, 30 Aprilie 2026, 15:39
Bogdan de la Ploiești a luat pe toată lumea prin surprindere atunci când a confirmat că este tatăl a doi băieței. Franco și Tiago sunt copiii cântărețului de manele dintr-o fostă relație. Adevărul a fost scos la iveală în urmă cu aproximativ doi ani.

Vestea a fost dată de către artist în timpul unui concert. Acesta și-a dorit să le spună fanilor că Franco și Tiago sunt băieții lui. Mai mult, micuții au urcat pe scenă alături de tatăl lor atunci când a fost făcut anunțul.

Deși este destul de discret când vine vorba de viața personală, Bogdan de la Ploiești nu a ezitat să dezvăluie motivul pentru care și-a ținut copiii ascunși. În spatele acestui gest pentru care mulți l-au criticat se ascunde un pretext emoționant.

Bogdan de la Ploiești a explicat de ce și-a ținut copiii ascunși până acum doi ani

În cadrul unui podcast, Bogdan de la Ploiești a recunoscut că nu și-a expus copiii pentru că nu voia ca toți să știe despre „averea” pe care o are. Mai mult, cântărețul a evidențiat că lumea este rea și nu și-a dorit ca băieții lui să cunoască o astfel de latură a ei.

„Copiii mei, vreau să înțeleagă toată România, băieții lui tati, marea avere a lui Bogdan de la Ploiești, au fost întotdeauna crescuți exemplar și iubiți așa cum orice părinte trebuie, trebuie, că poate sunt și unii părinți care nu fac asta și știu, am văzut cazuri, așa cum orice părinte trebuie să-și iubească puișorii lui.

Pentru mine, termenul de familie este imediat după Dumnezeu, este chiar mai important decât darurile pe care tot Dumnezeu mi le-a trimis, și anume muzica. Pentru mine, familia este sfântă. Întotdeauna încerc să-mi găsesc timp pentru copiii mei, să fac tot ce e mai bun pentru copilașii mei.”, a povestit artistul, potrivit viva.ro.

„Întotdeauna stau și cu mine, atâta timp cât sunt acasă și nu sunt plecat departe. Este familia mea, sunt părinții mei care sunt întotdeauna prezenți alături de ei, bineînțeles și mama lor. Și ceea ce vreau să spun este că oamenii au spus că eu nu am recunoscut sau m-am ascuns… Eu i-am ferit pe copilașii mei pentru că, atunci când mi-a dat Dumnezeu această binecuvântare să se nască Franco, băiatul meu, mi s-a părut prea mult. Sunt sincer cu oamenii: mi s-a părut că e prea mult, aveam „Nu pot fără tine”, hitul, cel mai mare hit din lumea noastră muzicală, bani, iubire, fericire, mașini, case… tot. Și a venit și copilul. Am zis: „Nu se poate așa ceva!”.

Mi-a fost frică, te rog să mă crezi, mi-a fost frică să-mi arăt adevărata avere. De ce? Pentru că oamenii sunt răi. Și singurul lucru de care m-ar durea sunt copilașii mei, să îmi ataci copiii – pentru mine e maximum, exact cum au văzut și ei că se poate. După care băiatul a crescut și se comporta de parcă l-am scos dintr-un butoi cu haz, așa a fost copilașul ăsta, fără să-i zic eu nimic, tot ce face și spune, el și-a câștigat oamenii. E foarte carismatic, are foarte mult haz. Vorbim despre Franco, da? Pentru că așa a început povestea.”, a mai adăugat Bogdan de la Ploiești, conform sursei citate mai sus.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Videoclipul zilei
FURNICUȚELE - Din 20 aprilie, ZILNIC, de la ora 17:00, pe Antena 1 și în AntenaPLAY!
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x