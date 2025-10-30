Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua melodie cântată pentru Cristina Pucean. Modelul din videoclip seamănă izbitor cu ea

Bogdan de la Ploiești s-a filmat în noul videoclip alături de o tânără care seamănă leit cu fosta lui iubită, Cristina Pucean. Manelistul a oferit un răspuns clar pentru cea mai mare curiozitate a fanilor.

Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean s-au despărțit după o relație de trei ani în care amândoi au trecut prin multe momente frumoase, dar și dificile, care, din păcate, și-au lăsat amprenta pe sufletul lor.

Deși toată lumea credea că despărțirea ar putea fi doar o metodă de promovare a unei piese pe care manelistul a lansat-o recent, acesta a revenit în mediul online cu mai multe clarificări cu privire la povestea lor de dragoste care, din păcate, se pare că a ajuns la final.

Bogdan de la Ploiești, mesaj ascuns în noua sa melodie lansată. Modelul seamănă perfect cu fosta lui iubită, Cristina Pucean

Ieri, 29 octombrie 2025, Bogdan de la Ploiești a lansat una dintre cele mai așteptate piese, deoarece el a promis că va face lumină în cazul despărțirii de Cristina Pucean.

Manelistul a pregătit piesa încă de la începutul lunii octombrie, iar acum fanii se bucură că o pot asculta, însă sunt destul de dezamăgiți pentru că au aflat deznodământul relației lor, pe care nimeni nu îl aștepta sub nicio formă.

Artistul nu doar că a lansat o piesă cu mesaj, ci a și filmat un videoclip alături de o tânără care seamănă izbitor cu fosta lui iubită, Cristina Pucean. Prin intermediul imaginilor și versurilor, se înțelege că povestea lor de dragoste nu s-a împlinit, așa cum și-ar fi dorit, cei doi nereușind să ajungă în fața altarului așa cum toată lumea și-a imaginat la un moment dat.

„N-ai fost pentru viața toată

Ai fost cât să nu te pot uita niciodată

Ai venit când inima era curată,

Dar mi-e dor de tine tot ca altă dată

Și n-a fost să fie, dar poate-i mai bine

Hai să nu ne facem rău și să ne iubim mereu” sunt doar câteva dintre versurile care au înduioșat o țară întreagă.

„Nu aș face rău nici unui prieten, darămite Cristinei. Nu suntem dușmani, nu avem niciun fel de problemă. Efectiv, am înțeles amândoi că nu se mai putea împreună, ne certam de fiecare dată din diferite motive. Cu siguranță nu eram eu cel mai potrivit om pentru ea, pentru că un om are nevoie să fie fericit din toate punctele de vedere, așa că mai departe Dumnezeu trebuie să facă ceea ce poate pentru fiecare” a explicat Bogdan de la Ploiești prin intermediul unui live pe TikTok.

„Acum două-trei săptămâni am compus această piesă, care ni se potrivește, de altfel și care este cântată pentru ea. Când pui suflet, când cânți din toată inima, poți să ai norocul să te înțeleagă o Românie întreagă (…) Am iubit-o și am respectat-o din toată inima mea” a mai spus el, scrie Revista Viva!.

„Știe toată România cât de mult și de nebun ne-am iubit noi, doar că la un moment dat în viața drumurile s-au oprit. Nu am putut să scriem povestea până la sfârșit. Important e că e bine și ea, important este să fie bine” a fost o altă declarație pe care a făcut-o artistul cu referire la despărțirea prin care trec cei doi în aceste momente.

„În sufletul nostru nu avem cum să fim … să râdem în hohote. Asta o știm doar noi. Mai departe, cred că va fi bine pentru toată lumea. Ea este o fată foarte deșteaptă, foarte muncitoare, și cu siguranță va face ce trebuie” a mai adăugat el.

