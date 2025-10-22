Cum a reacționat Cristina Pucean după ce Bogdan de la Ploiești a fost surprins din nou cu Vanessa, nepoata lui Sorinel Puștiu. Iată tot ce a putut spune celebra dansatoare!

După ce în mediul online au apărut mai multe imagini în care Bogdan de la Ploiești se simțea bine în compania altei femei și nu în a Cristinei Pucean, artistul de manele a fost din nou surprins alături de cea care pare că i-a luat locul dansatoarei în viața acestuia.

Deși până la acest moment niciunul dintre ei nu a venit cu o informație clară în acest sens, Cristina Pucean a avut o primă reacție cu privire la zvonurile care s-au viralizat în online-ul românesc.

Prima reacție a Cristinei Pucean după ce Bogdan de la Ploiești a fost surprins iar cu noua presupusă iubită: „Chiar nu pot să...”

La începutul lunii septembrie a acestui an, Bogdan de la Ploiești a fost filmat în timp ce dansa și se simțea bine în club alături de nepoata lui Sorinel Puștiu, Vanessa. Tânăra care își sărbătorea ziua de naștere în acea seară a părut a fi extrem de apropiată de manelistul care nu doar că i-a acordat mai multă atenție decât și-ar fi imaginat fanii, ci i-a și arătat cât de bine se simte în preajma ei, dat fiind că au petrecut împreună aproximativ cinci ore, potrivit CanCan.

Deși atunci Cristina Pucean a spus despre tânăra în vârsta de 22 de ani că este „o femeie de o noapte-două”, acum se pare că dansatoarea a avut cu totul o altă abordare după ce cântărețul a fost din nou surprins în compania Vanessei, iar sursa citată anterior a făcut public faptul că cei doi au petrecut o noapte împreună în apartamentul acesteia.

Mai exact, frumoasa dansatoare a refuzat să vorbească despre acest subiect, susținând că nu poate spune nimic.

„Nu pot să vorbesc. Chiar nu pot să vorbesc, îmi pare rău!”, a spus aceasta în momentul în care a fost contactată de reporterii Spynews.ro.

Potrivit ultimelor căutări, Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean nu se mai urmăresc pe Instagram, acolo unde obișnuiau să posteze unele dintre cele mai frumoase fotografii ce imortalizau aminiri de neprețuit, însă artistul de manele o urmărește pe Vanessa, cea despre care acum se bănuiește că ar fi noua sa iubită.

Ceea ce au mai putut observa internauții este și faptul că Bogdan și Vanessa și-au editat fotografiile de profil de pe Instagram în același mod, folosindu-se de inteligența artificială, stârnind astfel și mai multe semne de întrebare cu privire la ceea ce îi leagă de fapt pe ce doi.

Totuși, anumite fotografii cu celebrul manelist și frumoasa dansatoare încă sunt disponibile pe rețelele sociale, cei doi păstrându-le în special pe cele care au legătură cu proiectele lor profesionale.

