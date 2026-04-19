Antena Căutare
Home Showbiz Vedete Care este motivul pentru care Emil Rengle și Alejandro Fernandez vor face două nunți. Cu ce se ocupă aceștia în Dubai

Care este motivul pentru care Emil Rengle și Alejandro Fernandez vor face două nunți. Cu ce se ocupă aceștia în Dubai

Emil Rengle și logodnicul lui, Alexandro Fernandez, au scos la iveală noi detalii despre căsătoria lor. Aceștia au dezvăluit că vor face două nunți în anul 2027. Iată care este motivul.

Redacție a1.ro Autor: Redacție a1.ro
Publicat: Duminica, 19 Aprilie 2026, 08:00 | Actualizat Vineri, 17 Aprilie 2026, 17:05
Galerie
Emil Rengle și logodnicul lui, Alexandro Fernandez, au scos la iveală noi detalii despre căsătoria lor | Antena 1

Emil Rengle și Alexandro Fernandez trăiesc o frumoasă poveste de iubire departe de ochii curioșilor. Aceștia preferă să își țină relația privată, însă nu ezită să discute despre cele mai importante evenimente din viața lor.

De curând, cei doi au oferit noi informații despre căsătorie. Se pare că aceștia urmează să își unească destinele pentru totdeauna în anul 2027, iar pregătirile sunt deja în toi. Un lucru este cert, Emil Rengle și Alexandro Fernandez își doresc două nunți.

Care este motivul pentru care Emil Rengle și Alexandro Fernandez vor face o nuntă în România și una în străinătate

Foștii concurenți de la Asia Express - Drumul Eroilor nu au renunțat la gândul de a face două petreceri de nuntă. Ei vor ca marele eveniment să aibă loc atât în România, cât și în străinătate: Italia, Spania sau Grecia.

În spatele acestui gest se ascunde un motiv întemeiat. Emil Rengle are o mulțime de prieteni în țara natală. Așadar, acesta vrea să aibă aproape toate persoanele drage sufletului său. De asemenea, evenimentul din străinătate se va ține exclusiv pentru membrii familiei.

„În 2027 va fi nunta, da, exact, la anul. Am început… Știi care-i faza? Noi am aruncat cu datele astea, dar eu n-am știut nebunia asta, că trebuie cu un an înainte să-ți rezervi… Acum începem să dăm de realitatea asta! Vom face un eveniment aici și unul în străinătate”, a explicat Emil Rengle, conform libertatea.ro.

„În Spania sau Italia. Sau în Grecia! Undeva la cald. Așa, aia o să fie… Cu măr… Măr? Nu! Cu mare. (n.r. – râde)”, a punctat și Alejandro Fernandez.

„Măr? Punem un măr pe masă la nuntă? Mere, dacă aia vrei la nuntă, aia o să facem! (n.r. – râde) Ideea este că vrem una în România, pentru că avem foarte mulți prieteni aici, îi avem pe toți pe care îi iubim. Și după aceea, cea din străinătate, cu familia. Una mai restrânsă, cu familia de suflet. Mai puțină lume. Iar până atunci devenim și noi prieteni cu designerii ăștia mari. Să facem barter…. (n.r. – râde) O să fim prieteni, adică eu nu-mi fac griji… Așa o să fie la nunta noastră”, l-a completat Emil Rengle.

Cu ce se ocupă Emil Rengle și Alejandro Fernandez în Dubai

Puțini sunt cei care știu faptul că Emil Rengle și Alejandro Fernandez fac naveta între România și Dubai. Cei doi locuiesc în unul dintre cele mai populare orașe din Emiratele Arabe Unite, însă nu uită să se întoarcă pe meleagurile românești.

Recent, aceștia au dezvăluit și ocupația pe care o au în străinătate.

„Ne împărțim între România și Dubai! Adică noi amândoi lucrăm în Dubai. Pentru mine e foarte fain, pentru că mă relaxez mult. Pentru Alejandro e mai multă muncă. Eu fac show-uri pentru artiști, pentru festivaluri”, a povestit Emil Rengle.

Colaj cu Emil Rengle și Alejandro Fernandez la Asia Express
+4
Mai multe fotografii

„În realitate, mie îmi place mai mult în România decât în Dubai. Trăim jumătate aici și jumătate acolo. Cea mai mare parte din familie este aici. Dar familia mea este în Anglia. E dificil să mergem în Spania… Eu fac business, finanțe și investiții. Ziua mă ocup de business, am întâlniri, noaptea mă ocup de muzică, zona de creație, pasiunea, ce vrea sufletul. Businessul pentru mine e structura, dar muzica pentru mine este de suflet”, a mai spus Alejandro Fernandez, conform sursei citate mai sus.

Înapoi la Homepage
Citește și
Abonează-te la newsletter!

Lasă-ne adresa ta de mail și te vom ține la curent zilnic cu cele mai importante știri, astfel încât să nu pierzi nimic niciodată.


x