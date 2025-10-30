Ce este boala autoimună de care suferă Emil Rengle. Cum se manifestă colita ulcerativă

Emil Rengle a povestit ce diagnostic crunt a primit din partea medicilor. Fostul concurent de la Asia Express a fost aproape de moarte și a mers să își ia rămas-bun de la părinții săi. Descoperă în rândurile de mai jos ce este boala autoimună de care suferă și care sunt simptomele acesteia.

Emil Rengle a vorbit deschis despre o problemă de sănătate serioasă care i-a pus viața în pericol în urmă cu aproximativ șapte ani, atunci când a făcut și un gest cutremurător față de părinții săi după ce medicii i-au spus că nu există un tratament care să îl facă bine.

Fostul concurent de la Asia Express sezonul 8 a fost diagnosticat cu o boala autoimună, care l-a adus chiar aproape de moarte și care l-a determinat să meargă să își ia adio de la cei care i-au dat viață, deoarece, în acele momente, el a crezut că se sfârșește totul.

El a povestit totul în cadrul ediției în care a părăsit marea aventură de pe Drumul Eroilor, uimind o țară întreagă inclusiv cu felul în care acesta vede viața în prezent și nu numai.

Ce este boala autoimună de care suferă Emil Rengle, fostul concurent de la Asia Express sezonul 8

După ce a dezvăluit faptul că suferă de colită ulcerativă, telespectatorii și-au dorit să afle mai multe detalii cu privire la boala autoimună care afectează de fapt mii de oameni din întreaga lume.

Colita ulcerativă este o boală inflamatorie cronică care afectează intestinul gros. Potrivit specialiștilor, aceasta atacă mucoasa colonolui, care se inflamează și dezvoltă răni deschise sau chiar ulcere, care, ulterior pot duce la puroi, dureri abdominale și la nevoia de a goli frecvent colonul.

Afecțiunea se poate dezvolta la orice vârstă, însă persoanele cu vârstele curpinse între 15 și 30 de ani sunt mult mai predispuse să se confrunte cu această boală autoimună. Această problemă de sănătate nu se vindecă, însă pacienții o pot menține în remisie pe termen lung atunci când beneficiază de un tratament adecvat.

„A fost un moment în 2018 când și eu m-am aflat aproape de moarte și în care doctorii mi-au spus că am o boală autoimună pentru care nu există medicament. Se numește colită ulcerativă, îți sângerează de fapt intestinele. Pur și simplu mi-am amintit de acele momente în care mi-a fost și mie frică că nu mai am mult. Țin minte perfect ziua în care am fost acasă la Oradea, în care mi-am luat la revedere de la ai mei, în care le-am spus << Mami, tati, vă mulțumesc! Dacă eu plec înaintea voastră... a fost frumos cât a fost, dar asta este, nimic nu e garantat și nu știm >>.

Dar sunt aici și din acel moment până în prezent nu mai pot să trăiesc viața la fel. Sunt aici, fiecare zi este un cadou, pentru mine că sunt aici, și nu pot să trăiesc fără să însemne ceva pentru mine o zi petrecută aici pe pământ.” a povestit Emil Rengle despre experiența care l-a marcar profund pentru tot restul vieții.

Cum se manifestă colita ulcerativă, boala de care suferă Emil Rengle de la Asia Express

Colita ulcerativă are o serie de simptome care variază de la o persoană la alta, însă există anumite semne comune pe care toată lumea ar trebui să le cunoască. Printre cele mai des întâlnite se regăsesc:

crampe și dureri abdominale

nevoia urgentă de a merge la toaletă

diaree

scaune cu sânge

sângerare rectalp

mucus sau puroi în scaun

nevoia de a defeca, dar dără a se reuși

oboseală

febră

greață

vărsături

pierdere în greutate

întârziere în creștere la copii

