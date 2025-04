Câți bani face Carmen Grebenișan din online: „La ora asta se câștigă foarte bine”. Fosta concurentă Asia Express a dat din casă

Carmen Grebenișan este una dintre cele mai apreciate influencerițe din România și, de ani buni, are succes în mediul online, semnând numeroase contracte.

În prezent, la aproape 34 de ani, pe care îi va împlini în iulie, Carmen câștigă lunar mii de euro din activitatea de influencer. Totuși, are un sfat important pentru cei care cred că pot face bani ușor din TikTok, una dintre cele mai populare platforme ale momentului.

Câți bani face Carmen Grebenișan din mediul online

Într-un interviu pentru Click, Carmen Grebenișan a afirmat că, pentru a câștiga bine din online, trebuie să te ocupi de asta constant, nu doar din când în când.

"La ora asta se câștigă foarte bine în online, mai mult decât din alte joburi. Dar ideea este că, dacă se creează ceva foarte rapid, se pierde foarte rapid. Așa că nu aș miza pe faima asta rapidă, care are loc în momentul de față. Eu cred că este destul de periculoasă pentru psihicul uman, cât și pentru esența acțiunilor tale", a precizat fosta concurentă Asia Express.

"Dacă ai ceva de prezentat, lumea te urmărește în timp, ai o credibilitate creată, și asta nu poate să treacă ușor. Ori, dacă devii viral cu ceva pe TikTok, ai faimă momentan, dar îți pierzi esența dacă nu continui cu ceva consistent”, a spus Carmen.

Influenceriței i-ar intra lunar în conturi câteva mii de euro

Potrivit informațiilor apărute în mediul online, citate de sursa menționată, Carmen Grebenișan ar câștiga aproximativ 6.000 de euro pe lună din activitatea de influencer.

Pe lângă veniturile din activitatea de creator de conținut, blondina ar mai încasa lunar încă aproximativ 6.000 de euro. Firma pe care o deține a avut un profit de 171.000 de euro în 2022, iar în 2023 veniturile au ajuns la 172.000 de euro.

Potrivit jurnaliștilor de la Click, în 2016, Carmen Grebenișan a avut o firmă împreună cu prietena sa, Alina Ceușan, iar atunci aveau o cifră de afaceri de 84.000 de euro.

Carmen Grebenișan a avut probleme cu sănătatea

Recent, Carmen Grebenișan a avut nevoie de perfuzii după câteva zile în care s-a simțit rău. Creatoarea de conținut a povestit că și-a pierdut complet pofta de mâncare și s-a confruntat cu probleme serioase cu hidratarea. Ea a mai precizat că, deși a băut foarte multă apă, avea cearcăne adânci și venele i se vedeau pe tot corpul.

„Ce bine-i să dormi 12 ore. Mi-am mai făcut o tură de perfuzii, aveam nevoie de B-uri ca să am poftă de mâncare. Și multe săruri de rehidratare și vreo 2 „porții” de vitamina C. Am fost foarte deshidratată, oricâtă apă bea, nu se absorbea și cearcănele deveniseră mov, mi se vedeau venele puternic peste tot, chiar și în palmă și arătam ca o stafidă. Cred că o să îmi fac săptămânal câte una ca să îmi revin”, a transmis influencerița.

Ea le-a promis urmăritorilor că, în curând, le va oferi mai multe detalii despre starea ei de sănătate și despre cauzele episodului prin care a trecut.

Carmen este o influenceriță și creatoare de conținut din România, cunoscută pentru activitatea din fashion, beauty, travel și lifestyle. Născută pe 21 iulie 1992, la Cluj, a studiat la Universitatea Babeș-Bolyai și și-a început cariera online în 2014, cu un blog personal.