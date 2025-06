Carmen Grebenișan și partenerul ei, Cristian, au dezvăluit sexul bebelușului pe care îl așteaptă. Lacrimi de bucurie pentru Carmen

Carmen Grebenișan, faimoasa influenceriță, a dezvăluit într-un video emoționant, alături de partenerul ei, Cristian, sexul bebelușului lor.

Carmen Grebenișan a anunțat în urmă cu câteva săptămâni că este însărcinată și și-a arătat burtica de gravidă în mai multe fotografii și video-uri pe care le-a postat pe contul ei de Instagram.

Carmen Grebenișan a dezvăluit sexul bebelușului ei

Influencerul a postat recent un video în care a făcut gender reveal alături de partenerul ei, Cristian. În video, cei doi poartă jeanși de culoare albastră, tricouri albe și sunt legați la ochi cu niște legături tot albe.

Citește și: Carmen Grebenișan a dezvăluit ce reacție a avut fostul ei soț când a aflat că e însărcinată. Ce mesaj i-a transmis Alex Militaru

Articolul continuă după reclamă

În timpul video-ului, cei doi îndrăgostiți care se pregătesc să devină părinți pentru prima dată, se sărută, își zâmbesc, iar apoi își înmoaie mâinile în vopsea albastră și se pictează pe tricouri. Acest lucru semnifică faptul că bebelușul pe care îl așteaptă cu atâta nerăbdare este băiețel.

După ce se pictează pe tricouri, pe brațe și pe față, râzând și distrându-se în același timp, cei doi își dau jos panglicile albe de la ochi și sunt extrem de surprinși să descopere că vor avea un băiețel.

Carmen începe să plângă, dar cu siguranță sunt lacrimi de emoție și bucurie, iar Cristian o îmbrățișează și o sărută pe viitoare mămică, fiind extrem de încântat că va deveni în curând tată de băiat.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Video-ul postat în urmă cu 12 ore a strâns peste 36.000 aprecieri, iar prietenii ei virtuali i-au felicitat pe Carmen și Cristian în secțiunea de comentarii.

La descrierea video-ului, Carmen a scris doar „Fullfilled” (Împlinită), fiind extrem de încântată de faptul că poartă în pântece un băiețel. Printre cele care au felicitat-o pe celebra influenceriță se numără Adelina Pestrițu, Emily Burghelea, Irisha, Alina Ceușan, Camelia Crișan, Marisa Paloma, Alice Cavaleru și mulți alții.

Citește și: Carmen Grebenișan se confruntă cu probleme în sarcină. Motivul pentru care a ajuns la spital pe perfuzii

„Felicitari dragilor! Ii manc nasuuu 🍼 lui de baby boy! Te asteptam iubit mic! ”

„Iubesc faptul ca sunteți doar voi doi, fără haos, fără mult zgomot și lume ❤️ce frumos! Felicitări amândurora și sarcină ușoară în continuare❤️ ”

„Ce coincidență frumoasă, cele mai bune prietene au băiețel primul copilaș!”

„Emoție pura !Felicitări mami și tati! ”

„Felicitari ! Ma bucur mult pentru trairea aceasta a voastra ce tinde spre perfect absolut ”

„Ce emoționant! ”

Acestea sunt doar câteva dintre comentariile pe care Carmen le-a primit la postarea cu video-ul emoționant.

Carmen Grebenișan a dezvăluit recent că a trecut prin momente foarte dificile în primele luni de sarcină. După ce a contactat-o pe doamna doctor, aceasta i-a spus să meargă de urgență la perfuzie, deoarece prezenta simptome de disgravidie.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

„Săptămâna 12 de sarcină m-a luat prin surprindere. Am început să mă trezesc direct cu senzația de a vomita instant. Am mers la baie și am vomitat bilă, pentru că nu aveam nimic în stomac, un lichid galben amărui. Ceva rău. Am băut puțină apă, am mai vomitat iarăși. Am mai dormit o oră, m-am trezit, am vomitat din nou. M-am dus până în bucătărie, am dat un telefon, mi-am anulat niște planuri. Nu pot să fac nimic, abia pot să vorbesc.

Am mai băut un pic de apă, am mai vomitat odată și atunci mi-am dat seama că nu pot să mănânc, nu pot să beau apă. Am dat un mesaj doamnei doctor și mi-a spus să merg de urgență la perfuzie că sunt simptome de disgravidie. Am pijama pe mine de două zile. Nu am făcut duș de două zile. Am avut două zile în care m-am simțit ciudat (…) Nu am putut să pornesc televizorul că mi se pare că mă agită”, a dezvăluit Carmen Grebenișan.

Citește și: Carmen Grebenișan, primele imagini cu bebelușul. Influencerița și iubitul ei, Cristi, urmează să devină părinți pentru prima dată