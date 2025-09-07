De ce au ales Prințul William și Kate să nu-i spună lui George că într-o zi va fi Rege. Motivul a ieșit la iveală

Prințul William și Kate Middleton au decis să nu-i spună fiului lor, George, că într-o zi va fi rege al Angliei, iar motivul a ieșit la iveală de curând.

George ar putea primi titlul de prinț de Wales după finalizarea studiilor | Getty Images

Biograful regal Robert Lacey a explicat că William și Kate au încercat să-i ofere lui George o copilărie cât mai firească. „George chiar a avut o copilărie relativ normală”, a spus el pentru People.

De ce au ales Kate Middleton și Prințul William să nu-i spună lui George că într-o zi va fi Rege

Lacey spune că William a tot amânat să-i dezvăluie lui George că într-o zi va fi Rege, „până în cel mai târziu moment posibil”. „E o dovadă de grijă și atenție”, a adăugat el, subliniind și presiunea pe care o simte moștenitorul coroanei.

Potrivit autorului, în discuția cu fiul său, William și-a ales cu grijă cuvintele, preferând să vorbească despre „destin” și nu despre „datorie”, pentru ca George să nu simtă povara rolului regal. „Datoria aduce presiune, pe când destinul sugerează alegere”, a explicat Lacey.

William, în vârstă de 43 de ani, este primul moștenitor al tronului, după tatăl său, regele Charles al III-lea, care a fost încoronat pe 6 mai 2023.

Surse de la palat spun că prințul și prințesa de Wales vor ca George să se bucure mai întâi de libertate și de o viață cât mai normală, înainte să primească titluri regale. De asemenea, titlul de prinț de Wales i-ar putea fi acordat abia după finalizarea studiilor.

Robert Hardman, autor și expert în monarhie, arată că William tratează rolul de tată cu aceeași seriozitate ca pe cel de viitor rege: „Pentru el, prioritatea absolută este ca cei mici să se bucure de acest drum, nu să se teamă de el”.

William și Kate sunt devotați creșterii celor trei copii

William și Kate, părinți ai trei copii – George, Charlotte (10 ani) și Louis (7 ani) – sunt cunoscuți pentru abordarea lor modernă în educație: i-au înscris pe toți la școli mixte și au ales să îi țină împreună în aceeași instituție, lucru fără precedent pentru familia regală.

Totuși, pentru George se ia în calcul și Eton College, renumitul internat unde a învățat și William.

Cum regele Charles se află încă sub tratament pentru o formă nedezvăluită de cancer, întrebările despre viitor sunt inevitabile.

Vremurile s-au schimbat: „E o evoluție firească”

Într-adevăr, vremurile s-au schimbat. Dacă pe regele Charles colegii îl strigau „Sir” la școală, William era strigat pe numele mic, iar același lucru se întâmplă acum și cu George.

„E o evoluție firească”, a declarat sursa, conform People.

Această abordare reflectă viziunea modernă pe care William o are pentru fiul său, care a împlinit 12 ani pe 22 iulie.

Aniversarea a fost marcată printr-un portret în care George, asemănându-se cu tatăl său, apare într-o cămașă și o vestă cu aer rustic, purtând totodată o brățară a prieteniei inspirată de Taylor Swift, dar și printr-un videoclip jucăuș alături de frații săi.

Prințul George se bucură de locuri în primul rând în loja regală de la Wimbledon, are deja aproape un deceniu de saluturi de pe balconul Palatului Buckingham și, în luna mai, a făcut primul pas spre îndatoririle regale, însoțindu-și părinții la o recepție în onoarea veteranilor din Al Doilea Război Mondial. Totodată, el este și frate mai mare, și elev, având un cerc apropiat de prieteni la școala mixtă.