Asia Express sezonul 8, 8 octombrie 2025. Alina Pușcău și Serghei Mizil au ajuns pe mâinile medicilor. Ce au pățit concurenții

Alina Pușcău și Serghei Mizil au ajuns pe mâinile medicilor în ediția 20 a sezonului 8 Asia Express - Drumul Eroilor, de pe 8 octombrie 2025. Situația neașteptată a avut loc chiar înainte de cursa pentru ultima șansă.

Ultima zi din etapa cinci a sezonului 8 Asia Express a început cu un eveniment neplăcut pentru Alina Pușcău și Serghei Mizil. Se pare că probele dificile și oboseala și-au pus amprenta asupra lor.

Concurenții au avut nevoie de îngrijiri medicale în ediția 20 a emisiunii, de pe 8 octombrie 2025. Aceștia s-au simțit rău după ce au consumat ceaiul specific din Vietnam. Aceasta băutură i-a crescut tensiunea lui Serghei Mizil.

Pentru a-i ajuta să treacă peste situația delicată, ceilalți concurenți au decis să îi încurajeze și să le adreseze vorbe bune. Mai mult, Dan Alexa a făcut glume pentru a o vedea zâmbind pe Alina Pușcău.

Prin ce au trecut Alina Pușcău și Serghei Mizil chiar înainte de cursa pentru ultima șansă din ediția 20 a sezonului 8 Asia Express, de pe 8 octombrie 2025

În ediția 20 a sezonului 8 Asia Express, de pe 8 octombrie 2025, Alina Pușcău a trecut prin momente grele. Concurenta a făcut o alergie serioasă de la ceaiul puternic pe care l-a consumat în urmă cu o zi.

„Pe la 3:00 - 4:00 dimineața a început să îmi bată inima tare. M-am simțit rău, iar toată noaptea am simțit că am un monstru în stomac. Înainte de careu îmi era din ce în ce mai rău”, a povestit ea.

„Nu mai pot!”, a spus în timp ce se află cu perfuzia în mână.

„Calmează-te puțin! Nu se întâmplă nimic! Nu ai ce să pățești!”, a liniștit-o Cristina Postu.

Și Serghei Mizil a ajuns pe mâinile medicilor, după ce a observat că este ceva în neregulă cu el. Concurentul a fost găsit cu tensiunea mare, motiv pentru care a avut nevoie de supraveghere atentă din partea cadrelor medicale.

„Mi-am dat seama noaptea. Când am tensiunea mare am probleme cu vederea. Nu știu ce s-a întâmplat, poate ceaiul ăla, habar n-am!”, a dezvăluit Serghei Mizil.

„Fără cafea, fără ceai și fără băuturi alcoolice! Vorbesc serios!”, i-au spus medicul.

